Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'nu kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Kasım 2025 14:56, Son Güncelleme : 05 Kasım 2025 15:41
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Kabulde, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, HÜDA PAR Genel Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir ve HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı İshak Sağlam da hazır bulundu.