Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? İşte sıcaklık tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, yurt genelinde sıcaklıklar 3-5 derece artacak. Bazı bölgelerde pus ve sis etkili olacak.
Haber Giriş : 06 Kasım 2025 07:33, Son Güncelleme : 06 Kasım 2025 07:40
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı, Marmara'nın batısı, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Bursa, Kocaeli, Aydın, Muğla, Aksaray, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kuzey Ege kıyılarında pus ve yer yer sis bekleniyor. 6 Kasım 2025 Perşembe günü için il il hava durumu tahminleri aşağıda yer almaktadır.
Genel Hava Durumu ve Sıcaklıklar
- Sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
- Rüzgar genellikle güneyli, Ege ve Marmara'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
Marmara Bölgesi
- Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile Bursa ve Kocaeli çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
- Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülecek.
- Bursa: 20°C - Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- Çanakkale: 16°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- İstanbul: 19°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- Kırklareli: 13°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Ege Bölgesi
- Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimler ile Aydın ve Muğla çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
- A.Karahisar: 19°C - Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- Denizli: 22°C - Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- İzmir: 23°C - Parçalı bulutlu
- Muğla: 23°C - Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Akdeniz Bölgesi
- Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu; Batı Akdeniz ile Mersin'in batı ilçelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
- Adana: 32°C - Az bulutlu
- Antalya: 28°C - Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- Hatay: 29°C - Az bulutlu
- Isparta: 22°C - Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İç Anadolu Bölgesi
- Parçalı çok bulutlu; bölgenin batısı ile Aksaray, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
- Ankara: 19°C - Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- Eskişehir: 19°C - Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- Konya: 20°C - Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- Nevşehir: 19°C - Parçalı bulutlu
Batı Karadeniz Bölgesi
- Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece pus ile yer yer sis bekleniyor.
- Bolu: 21°C - Parçalı bulutlu
- Düzce: 19°C - Parçalı yer yer çok bulutlu
- Sinop: 21°C - Parçalı bulutlu
- Zonguldak: 18°C - Parçalı bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi
- Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde sabah ve gece pus ile yer yer sis bekleniyor.
- Amasya: 20°C - Parçalı bulutlu
- Rize: 19°C - Parçalı bulutlu
- Samsun: 18°C - Parçalı bulutlu
- Trabzon: 18°C - Parçalı bulutlu
Doğu Anadolu Bölgesi
- Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- Erzurum: 15°C - Parçalı ve az bulutlu
- Kars: 15°C - Parçalı ve az bulutlu
- Malatya: 19°C - Parçalı ve az bulutlu
- Van: 15°C - Parçalı ve az bulutlu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
- Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- Diyarbakır: 24°C - Az bulutlu
- Gaziantep: 25°C - Az bulutlu
- Mardin: 24°C - Az bulutlu
- Siirt: 24°C - Az bulutlu