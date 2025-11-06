Özgür Özel'in Akın Gürlek hakkındaki 'maaş' iddiaları yalanlandı
Özgür Özel'in Akın Gürlek hakkındaki 'maaş' iddiaları yalanlandı
Emeklilere Yönelik Banka Promosyonları 32 Bin TL'ye Kadar Çıkıyor
Emeklilere Yönelik Banka Promosyonları 32 Bin TL'ye Kadar Çıkıyor
MEB görevde yükselme yönetmeliği değişti
MEB görevde yükselme yönetmeliği değişti
Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? İşte sıcaklık tahminleri...
Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? İşte sıcaklık tahminleri...
Ebru öğretmenin kahreden ölümü! Annesi namaz kılmaya gitmişti...
Ebru öğretmenin kahreden ölümü! Annesi namaz kılmaya gitmişti...
Özgür Özel hakkında re'sen soruşturma başlatıldı
Özgür Özel hakkında re'sen soruşturma başlatıldı
Bakan Memişoğlu: Önceliğimiz tedavi değil sağlıklı kalmak
Bakan Memişoğlu: Önceliğimiz tedavi değil sağlıklı kalmak
Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda
Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda
152 hakemden ortak 'bahis' açıklaması: Aktif bahis oynamadık
152 hakemden ortak 'bahis' açıklaması: Aktif bahis oynamadık
Genel Kurulda HSK üyeliği seçimi yapıldı
Genel Kurulda HSK üyeliği seçimi yapıldı
Başsavcılık'tan 'Hakem Zorbay Küçük' soruşturması hakkında uyarı
Başsavcılık'tan 'Hakem Zorbay Küçük' soruşturması hakkında uyarı
2026 hac kurası sonuçları e-Devlet'te erişime açıldı
2026 hac kurası sonuçları e-Devlet'te erişime açıldı
Ak Parti'nin önerisi kabul edildi, TBMM'nin gündemi değişti
Ak Parti'nin önerisi kabul edildi, TBMM'nin gündemi değişti
TBMM Milli Dayanışma Komisyonu'nun 17. toplantısı ertelendi
TBMM Milli Dayanışma Komisyonu'nun 17. toplantısı ertelendi
Depremlerle sarsılan Sındırgı 'afet bölgesi' ilan edildi
Depremlerle sarsılan Sındırgı 'afet bölgesi' ilan edildi
Bakan Yerlikaya açıkladı: Yeni Trafik Yasası Teklifi hazırlanıyor
Bakan Yerlikaya açıkladı: Yeni Trafik Yasası Teklifi hazırlanıyor
Kamu-Sen'den memurlara sosyal konutta öncelik verilsin talebi!
Kamu-Sen'den memurlara sosyal konutta öncelik verilsin talebi!
MEB'den tüm okullara talimat: 10 Kasım ve 11 Kasım'da fidan dikimi yapılacak
MEB'den tüm okullara talimat: 10 Kasım ve 11 Kasım'da fidan dikimi yapılacak
Bakan Tunç hukuk fakülteleri için hedefi açıkladı: İlk 100 bine girenler yerleşebilmeli!
Bakan Tunç hukuk fakülteleri için hedefi açıkladı: İlk 100 bine girenler yerleşebilmeli!
HAK-İŞ Başkanı Arslan'dan Asgari Ücret Komisyonu için 'tiyatro' benzetmesi
HAK-İŞ Başkanı Arslan'dan Asgari Ücret Komisyonu için 'tiyatro' benzetmesi
Home-Office'ler için emsal karar: Eve kesilen 'İş Yeri Çevre Temizlik Vergisi' iptal edildi
Home-Office'ler için emsal karar: Eve kesilen 'İş Yeri Çevre Temizlik Vergisi' iptal edildi
DMM'den 'SGK 65 yaş üzeri böbrek kanseri hastalarına ilaç vermiyor' iddiasına yalanlama
DMM'den 'SGK 65 yaş üzeri böbrek kanseri hastalarına ilaç vermiyor' iddiasına yalanlama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş açıklaması
Bakan Tunç'tan Demirtaş açıklaması: AİHM'in kararı kesinleşti
Bakan Tunç'tan Demirtaş açıklaması: AİHM'in kararı kesinleşti
Bakanlık, 51 ilde 512 taşınmazı satışa çıkardı
Bakanlık, 51 ilde 512 taşınmazı satışa çıkardı
Bakanlık satışını yasakladı: Çocuk kıyafeti raflardan toplatılıyor
Bakanlık satışını yasakladı: Çocuk kıyafeti raflardan toplatılıyor
Osman Kaya: Geçici Görevlendirmeler Tedbir Değil, Hak İhlalidir!
Osman Kaya: Geçici Görevlendirmeler Tedbir Değil, Hak İhlalidir!
Hatay'da otomobil ile minibüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Hatay'da otomobil ile minibüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Bakan Şimşek: Manipülasyonla mücadelenin dozunu artıracağız
Bakan Şimşek: Manipülasyonla mücadelenin dozunu artıracağız
Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte zam senaryoları
Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte zam senaryoları
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Özgür Özel'in Akın Gürlek hakkındaki 'maaş' iddiaları yalanlandı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in göreve geldikten sonra Eti Maden'in Lüksemburg'daki şirketinden maaş aldığını öne sürdü. Gazeteci Ferhat Murat'ın 'teyitli bilgi' diyerek aktardığına göre; Gürlek, Adalet Bakan Yardımcısı iken diğer bakan yardımcılarında da olduğu gibi; atamadan yeni görevine geçişinde istifa etmiş. Ayrıca Gürlek, istifa sonrası hesabına yatırılan 26 bin liralık maaşın da iadesini yapmış.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Kasım 2025 08:06, Son Güncelleme : 06 Kasım 2025 08:38
Yazdır
Özgür Özel'in Akın Gürlek hakkındaki 'maaş' iddiaları yalanlandı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in başsavcılık görevine geldikten sonra Eti Maden'in Lüksemburg'daki şirketine yönetim kurulu üyesi olarak atandığını iddia etti.

Ümraniye mitinginde konuşan Özel, "2 Ekim 2024'te bu göreve (başsavcılık) atanıyor, ardından 29 Kasım 2024'te Eti Maden'in Lüksemburg'daki şirketine Akın Gürlek yönetim kurulu üyesi olarak atanıyor. Şimdi bütün basına yolluyorum. Ekrem başkanı tutukladığı günün de içinde olduğu 9 ay boyunca buralardan maaşlarını alıyor" ifadelerini kullandı.

"Başsavcı olmadan önce herkes için yapılan bir atama"

Gazeteci Ferhat Murat'ın 'teyitli bilgi' diyerek aktardığına göre; Özel'in Gürlek'e yönelik Lüksemburg'da Eti Maden'e ait bir şirketin yönetim kurulu üyesi olduğuna dair iddiası; Gürlek'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olmadan önce Adalet Bakan Yardımcısı iken diğer bakan yardımcılarında da olduğu gibi yapılan bir atamadan ibaret.

"Başsavcı olunca istifa etti, ödenen 26 bin lirayı da iade etti"

Yaşananları X hesabından paylaşan Murat, "Gürlek, Adalet Bakan Yardımcılığı'ndan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanınca ilgili şirketin yönetim kurulu üyeliğinden istifa ediyor. Yönetim kurulu üyeliği için yatan maaş ise aylık 26 bin lira. Ayrıca Gürlek, istifa sonrası hesabına yatırılan maaşın da iadesini geri yapmış." ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'in 'kaçtı' dediği Aziz İhsan Aktaş konuştu: Niye kaçayım, konum atayım!

"Aziz İhsan Aktaş'la ilgili iddia da doğru çıkmamıştı"

Meselenin bundan ibaret olduğunu vurgulayan Murat, "Özgür Özel, dün de Aziz İhsan Aktaş'ın yurtdışına kaçtığını iddia etmiş, Aktaş'ın Türkiye'de olduğu ortaya çıkmıştı. Bugün de yine Özel'in temelsiz iddialarından birine daha şahitlik etmiş olduk." dedi.

CHP liderinin partisinin yönetimindeki belediyelere ve CHP'li başkanlara yönelik vahim iddialara yönelik iddialara cevap vermek yerine Gürlek'e saldırmayı tercih ettiğini vurgulayan Murat, "Özel temelsiz iddialarına yönelik eksik gedik belgelerini göstermek ve bilgileri paylaşmak yerine kendi belediyelerine yönelik yolsuzluk iddialarının aksini ispatlamak için elinde eğer somut belgesi varsa bunları kamuoyuna ve mahkemelere göstermesi gerekirdi. Özgür Özel sebebi artık her neyse sıkıştığı her noktada ortaya temelsiz iddialar atıyor. Elindeki belgeye/belgelere güveniyorsa; buyursun yargıya başvursun. Her şey ortaya çıksın. Mahkemeden mutlak butlan kararı çıkmaması sonra 'yargı bağımsızlığını' dile getirmişlerdi öyle değil mi? Son olarak Manavgat'taki 32 saatlik görüntüleri kamuoyu hala bekliyor." diye yazdı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber