Özgür Özel'in Akın Gürlek hakkındaki 'maaş' iddiaları yalanlandı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in başsavcılık görevine geldikten sonra Eti Maden'in Lüksemburg'daki şirketine yönetim kurulu üyesi olarak atandığını iddia etti.

Ümraniye mitinginde konuşan Özel, "2 Ekim 2024'te bu göreve (başsavcılık) atanıyor, ardından 29 Kasım 2024'te Eti Maden'in Lüksemburg'daki şirketine Akın Gürlek yönetim kurulu üyesi olarak atanıyor. Şimdi bütün basına yolluyorum. Ekrem başkanı tutukladığı günün de içinde olduğu 9 ay boyunca buralardan maaşlarını alıyor" ifadelerini kullandı.

"Başsavcı olmadan önce herkes için yapılan bir atama"

Gazeteci Ferhat Murat'ın 'teyitli bilgi' diyerek aktardığına göre; Özel'in Gürlek'e yönelik Lüksemburg'da Eti Maden'e ait bir şirketin yönetim kurulu üyesi olduğuna dair iddiası; Gürlek'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olmadan önce Adalet Bakan Yardımcısı iken diğer bakan yardımcılarında da olduğu gibi yapılan bir atamadan ibaret.

"Başsavcı olunca istifa etti, ödenen 26 bin lirayı da iade etti"

Yaşananları X hesabından paylaşan Murat, "Gürlek, Adalet Bakan Yardımcılığı'ndan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanınca ilgili şirketin yönetim kurulu üyeliğinden istifa ediyor. Yönetim kurulu üyeliği için yatan maaş ise aylık 26 bin lira. Ayrıca Gürlek, istifa sonrası hesabına yatırılan maaşın da iadesini geri yapmış." ifadelerini kullandı.

"Aziz İhsan Aktaş'la ilgili iddia da doğru çıkmamıştı"

Meselenin bundan ibaret olduğunu vurgulayan Murat, "Özgür Özel, dün de Aziz İhsan Aktaş'ın yurtdışına kaçtığını iddia etmiş, Aktaş'ın Türkiye'de olduğu ortaya çıkmıştı. Bugün de yine Özel'in temelsiz iddialarından birine daha şahitlik etmiş olduk." dedi.

CHP liderinin partisinin yönetimindeki belediyelere ve CHP'li başkanlara yönelik vahim iddialara yönelik iddialara cevap vermek yerine Gürlek'e saldırmayı tercih ettiğini vurgulayan Murat, "Özel temelsiz iddialarına yönelik eksik gedik belgelerini göstermek ve bilgileri paylaşmak yerine kendi belediyelerine yönelik yolsuzluk iddialarının aksini ispatlamak için elinde eğer somut belgesi varsa bunları kamuoyuna ve mahkemelere göstermesi gerekirdi. Özgür Özel sebebi artık her neyse sıkıştığı her noktada ortaya temelsiz iddialar atıyor. Elindeki belgeye/belgelere güveniyorsa; buyursun yargıya başvursun. Her şey ortaya çıksın. Mahkemeden mutlak butlan kararı çıkmaması sonra 'yargı bağımsızlığını' dile getirmişlerdi öyle değil mi? Son olarak Manavgat'taki 32 saatlik görüntüleri kamuoyu hala bekliyor." diye yazdı.