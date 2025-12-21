2026 yılı bütçe görüşmelerinde son gün
Turistik Doğu Ekspresi yarın sezonun ilk seferine çıkıyor

2025-2026 kış sezonunun gözdesi Turistik Doğu Ekspresi, Ankara-Kars hattında yarın yeniden raylara iniyor.

21 Aralık 2025
Turistik Doğu Ekspresi yarın sezonun ilk seferine çıkıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde hayata geçirilen Turistik Doğu Ekspresi'nin 2025-2026 kış sezonundaki ilk seferi yarın başlıyor.

Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Turistik Doğu Ekspresi, Ankara'dan pazartesi, çarşamba ve cuma günleri; Kars'tan ise çarşamba, cuma ve pazar günleri hareket edecek. Karşılıklı olarak haftada iki tren seferi düzenlenecek.

Turistik Doğu Ekspresi biletleri, bireysel satış ve tur paketleri olmak üzere iki ayrı şekilde satışa sunuluyor. Bireysel biletler TCDD Taşımacılık satış kanallarından, tur paketleri ise yetkili acenteler aracılığıyla temin edilebiliyor.

Yataklı kompartımanlarda iki kişinin konaklayabildiği seferlerde, Ankara-Kars güzergahında bilet fiyatları 14 Ocak'a kadar iki kişi için 14 bin lira, Kars-Ankara hattında ise 12 bin liradan satışa sunuluyor.

16 Ocak'tan itibaren Ankara'dan hareket edecek seferlerin fiyatı 17 bin liradan, Kars'tan hareket edecek seferlerin fiyatı ise 15 bin liradan başlayacak.

