Genel Kurulda HSK üyeliği seçimi yapıldı

TBMM Genel Kurulu'nda Hakim ve Savcılar Kurulu için hukuk dalındaki öğretim üyeleri ve avukatlar arasından üye seçimi yapıldı. Seçime Havvanur Yurtseven, İsmail Ergüneş ve Mustafa Naim Yağcı katıldı.

Seçim Süreci ve Oylama Sonuçları

306 milletvekilinin katıldığı birinci oylamada Yurtseven 245, Ergüneş 22 ve Yağcı 24 oy aldı. 15 oy ise geçersiz sayıldı. 303 milletvekilinin oy kullandığı ikinci oylamada ise Yurtsever 191, Ergüneş 65 ve Yağcı 36 oy aldı. 11 oy da geçersiz sayıldı. Havvanur Yurtsever ve İsmail Ergüneş'in yarıştığı üçüncü tur oylamada, ad çekme usülüne göre Havvanur Yurtsever seçildi.

HSK Üye Seçim Kuralları

Hakim ve Savcılar Kurulu üyeliği için 31 aday Anayasa ve Adalet Komisyonu'na başvuru yaptı. Anayasa ve Adalet Komisyonu, bu adaylar arasından belirlediği üç adayı TBMM Genel Kuruluna gönderdi. Birinci tur oylamada adaylardan birinin beşte üç çoğunluğu, ikinci tur oylamada üçte iki çoğunluğu alması gerekiyor. Üçüncü tur oylamada en yüksek oyu alan iki aday arasından ad çekme usülü ile yeni üye belirleniyor.