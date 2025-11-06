Bakan Tunç açıkladı: Özgür Özel'e çift soruşturma başlatıldı
Bakan Memişoğlu: Önceliğimiz tedavi değil sağlıklı kalmak
Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda
152 hakemden ortak 'bahis' açıklaması: Aktif bahis oynamadık
Genel Kurulda HSK üyeliği seçimi yapıldı
Başsavcılık'tan 'Hakem Zorbay Küçük' soruşturması hakkında uyarı
2026 hac kurası sonuçları e-Devlet'te erişime açıldı
Ak Parti'nin önerisi kabul edildi, TBMM'nin gündemi değişti
TBMM Milli Dayanışma Komisyonu'nun 17. toplantısı ertelendi
Depremlerle sarsılan Sındırgı 'afet bölgesi' ilan edildi
Bakan Yerlikaya açıkladı: Yeni Trafik Yasası Teklifi hazırlanıyor
Kamu-Sen'den memurlara sosyal konutta öncelik verilsin talebi!
MEB'den tüm okullara talimat: 10 Kasım ve 11 Kasım'da fidan dikimi yapılacak
Bakan Tunç hukuk fakülteleri için hedefi açıkladı: İlk 100 bine girenler yerleşebilmeli!
HAK-İŞ Başkanı Arslan'dan Asgari Ücret Komisyonu için 'tiyatro' benzetmesi
Home-Office'ler için emsal karar: Eve kesilen 'İş Yeri Çevre Temizlik Vergisi' iptal edildi
DMM'den 'SGK 65 yaş üzeri böbrek kanseri hastalarına ilaç vermiyor' iddiasına yalanlama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş açıklaması
Bakan Tunç'tan Demirtaş açıklaması: AİHM'in kararı kesinleşti
Bakanlık, 51 ilde 512 taşınmazı satışa çıkardı
Bakanlık satışını yasakladı: Çocuk kıyafeti raflardan toplatılıyor
Osman Kaya: Geçici Görevlendirmeler Tedbir Değil, Hak İhlalidir!
Hatay'da otomobil ile minibüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Bakan Şimşek: Manipülasyonla mücadelenin dozunu artıracağız
Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte zam senaryoları
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet soruşturması: 7 gözaltı
Sırada 350 bininci konut teslimatı var
Ara tatilin sessiz tehlikesi: Sosyal medya yorgunluğu
Naci Görür'den Sındırgı uyarısı: Dikkatli olunmalı
SGK'nın otomatik radarı geliyor, cezalar katlanacak!
6 Kasım 2025'ten önemli gündem başlıkları

6 Kasım 2025'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Kasım 2025 00:02, Son Güncelleme : 06 Kasım 2025 00:04
6 Kasım 2025'ten önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30. Taraflar Konferansı (COP30) kapsamında "COP30 Liderler Zirvesi"ndeki Liderlerin Genel Kurul Toplantısı Açılış Oturumu'na katılacak.

(Belem)

2- Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, "Her Gencin Hakkı: Nitelikli, Özerk, Demokratik ve Yaşanabilir Üniversite" paneline ve Tepebaşı Belediyesi Ferdi Zeyrek Yaşam Merkezi açılış töreni'ne iştirak edecek.

(Eskişehir /10.00/13.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Arasında İş Birliği Protokolü İmza Töreni'ne ve TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu 3. İl Kurul Toplantısı'na katılacak.

(Ankara /14.00/16.00)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, parti genel merkezinde deprem bölgesinde devam eden çalışmalara ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/15.30)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer, parti genel merkezinde, "Medeniyetimizde Şehir ve Mekan" temalı Şehircilik Zirvesi Programı'nın hazırlıklarına ilişkin basın toplantısı yapacak.

(Ankara/10.00)

4- Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/ 12.00)

5- Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, partisinin genel merkezinde basın toplantısı yapacak.

(Ankara 14.00)

6- TBMM'den

- Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

- Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Hazine ve Maliye Bakanlığının 2026 yılı bütçesi görüşülecek.

(TBMM/14.00/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Hakkari Valiliğini ziyaret edecek, DAP ile DAKA Projeleri Toplu Açılışı ve Protokol İmza Töreni'ne katılacak, esnafa ve AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak. Bakan Kacır, Şırnak Valiliğini, AK Parti İl Başkanlığını ve Belediyeyi ziyaret edecek, GAP ile Dicle Kalkınma Ajansı Projeleri Toplu Açılışı ve Protokol İmza Töreni/Bilim Merkezi İmza Töreni ve Otobüs Hizmete Alma Töreni'ne iştirak edecek.

(Hakkari/11.00-12.45/Şırnak/14.20-16.40)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TOBB Konferans Salonu'nda düzenlenecek e-İhracat Zirvesi'ne katılacak.

(Ankara/10.30)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(İstanbul/14.30)

4- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), haftalık bankacılık sektörü verilerini duyuracak.

(İstanbul/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Başkonsoloslar Konferansı'nın resmi açılışına iştirak edecek.

(Ankara)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, "Kadastro ve Orman Hukuku" konulu Bölge Adliye Mahkemesi Kararlarının Yargıtay İçtihatlarına Uyumu Çalıştayı'na katılacak.

(İzmir/09.00)

SPOR

1- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında Çekya temsilcisi Viktoria Plzen ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Plzen/23.00)

2- Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin üçüncü haftasında Malta ekibi Hamrun Spartans'ı ağırlayacak.

(Samsun/20.45)

3- Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu kura çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.

(İstanbul/15.00)

4- Basketbol Avrupa Ligi'nin dokuzuncu haftasında Fenerbahçe Beko, Fransa'nın LDLC Asvel takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.45)

5- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftası, Fenerbahçe Opet-BOTAŞ maçıyla başlayacak.

(İstanbul/14.00)

6- A Milli Kadın Voleybol Takımı, 6. İslami Dayanışma Oyunları'ndaki ikinci maçında İran ile karşılaşacak.

(Riyad/16.00)

7- Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'in 10. haftasından, Beşiktaş-Spor Toto karşılaşması oynanacak.

(İstanbul/19.00)

8- Çin'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'nı 3 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalyayla zirvede tamamlayan Tekvando Milli Takımı, İstanbul Havalimanı'na gelecek.

(İstanbul/12.30)

