Adli Olaylar

Ebru öğretmenin kahreden ölümü! Annesi namaz kılmaya gitmişti...

Karaman'da 5'inci katın balkon penceresinden düşerek ağır yaralanan genç öğretmen kaldırıldığı hastanede vefat etti. Genç öğretmenin annesi namaz kılmaya gidince hava almak için balkona çıktığı öğrenildi. Olay sonrası kriz geçiren anne ise hastanelik oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Kasım 2025 07:24, Son Güncelleme : 06 Kasım 2025 07:36
Ebru öğretmenin kahreden ölümü! Annesi namaz kılmaya gitmişti...

Olay, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi 1376. Sokak'ta bulunan 6 katlı Emiş Hatun Apartmanı'nın 5'inci katında yaşandı. Annesinin namaz kılmak için abdest aldığı esnada hava almak için balkona çıkan 40 yaşındaki öğretmen Ebru Koçak, bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 15 metre yükseklikten beton zemine düştü.

KOMŞULARI FARK ETTİ

Ebru öğretmenin balkondan düştüğünü gören komşuların ihbarı üzerine olay yerine hemen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Koçak, adrese gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

ANNE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olay sonrası annesi Medine Koçak ise fenalaştı. Fenalık geçiren anne polis ekiplerince sakinleştirilmeye çalışılırken, yaşlı kadın çağrılan sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

HASTANEDE VEFAT ETTİ

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ebru öğretmen burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekibi de Ebru öğretmenin düştüğü balkonda inceleme yaptı.

Ebru Koçak'ın Sekiçeşme Mahallesi'nde bulunan Yunus Emre Ortaokulu'nda İngilizce öğretmeni olduğu öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

