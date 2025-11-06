Özgür Özel'in Akın Gürlek hakkındaki 'maaş' iddiaları yalanlandı
Türk Hava Yolları, GE Aerospace ile anlaştı

Türk Hava Yolları (THY), 2029-2034 yılları arasında filosuna katmayı planladığı 75 adet Boeing B787-9 ve B787-10 uçağının motorları ve bakım hizmetleri için GE Aerospace ile mutabakata vardığını duyurdu.

06 Kasım 2025
Türk Hava Yolları, GE Aerospace ile anlaştı

THY'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, bu anlaşma, şirketin stratejik planı ve büyüme hedefleri doğrultusunda atılmış önemli bir adımı teşkil ediyor.

Yönetim Kurulu'nun daha önce aldığı karar uyarınca, Boeing firmasından 50'si kesin, 25'i opsiyonlu olmak üzere toplam 75 adet B787-9 ve B787-10 tipi yolcu uçağı satın alınması kararlaştırılmıştı.

Söz konusu uçaklar için kanat üstü motor, yedek motor ve motor bakım hizmetlerini kapsayan ihale sürecinin tamamlandığı belirtildi. Yapılan müzakereler neticesinde GE Aerospace ile anlaşmaya varıldığı ifade edildi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ortaklığımızın tüm paydaşları için yüksek değer üretecek şekilde ortaya koyduğu Stratejik Planı dahilindeki büyüme hedefleri doğrultusunda Yönetim Kurulumuz 2029-2034 yılları arasında teslim alınmak üzere Boeing firmasından 50 adet kesin sipariş ve 25 adet opsiyon olmak üzere toplam 75 adet B787-9 ve B787-10 uçağının satın alınmasına karar vermişti. Söz konusu uçaklar için kanat üstü motor, yedek motor ve motor bakım hizmeti alımı için yapılan ihale sonucunda müzakereler sonuçlanmış olup GE Aerospace firması ile mutabakata varılmıştır.

