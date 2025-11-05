Bursa'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Kasım 2025 22:11, Son Güncelleme : 05 Kasım 2025 22:14
Yenişehir-İnegöl yolu Karacaahmet Mahallesi kavşağında, Yusuf Karaca idaresindeki 34 HG 2895 plakalı otomobil ile Halit Arslan (34) yönetimindeki 16 BUP 198 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada sürücüler ile yolcu Funda Karaca yaralandı. Yenişehir Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılardan Halit Arslan, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaza nedeniyle bir süre tali yoldan sağlanan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.