Aksaray'da bir fabrikada 1 kişiyi öldüren şüpheli tutuklandı
Aksaray'da bir fabrikada alacak meselesinden çıkan silahlı kavgada 1 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Kasım 2025 23:05, Son Güncelleme : 05 Kasım 2025 22:59
Alpay Ç. (33) Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikaya giderek Tuğrul P. (38), Ahmet P. (25) ve Emrah P. (51) ile alacak meselesi nedeniyle tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çıkan silahlı kavgada Alpay Ç, tabancayla Tuğrul P, Ahmet P. ve Emrah P'yi yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Tuğrul P, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri Alpay Ç'yi kısa sürede saklandığı yerde yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Alpay Ç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.