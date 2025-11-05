Aksaray'da bir fabrikada 1 kişiyi öldüren şüpheli tutuklandı

Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Tuğrul P, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Alpay Ç. (33) Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikaya giderek Tuğrul P. (38), Ahmet P. (25) ve Emrah P. (51) ile alacak meselesi nedeniyle tartışmaya başladı.

