Tacize uğrayan Cumhurbaşkanı, şikayetçi oldu

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, kendisini sokakta taciz eden adam hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Güpegündüz, sokak ortasında yaşanan taciz olayı kameralara yansımıştı. Görüntü kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Sheinbaum'un korumalarının ise sapık adamın bu kadar yaklaşmasına izin vermesi eleştirilere neden oldu.

'BUNU BANA YAPABİLİYORLARSA...'

Sheinbaum, X hesabından yaptığı paylaşımda "Bu suçun Meksika'daki 32 eyaletin tamamında cezalandırılabilir hale gelmesi için yasayı gözden geçireceğim," dedi.

Başkan, "Cumhurbaşkanı olmamın ötesinde, bu ülkede ve dünyada birçok kadının yaşadığı bir durum bu. Hiç kimse bedenimize ve kişisel alanımıza tecavüz edemez," ifadelerini kullandı.

Sheinbaum, olayın ardından ilk tepkisini "bir kadın olarak" verdiğini söyledi. "Kendime sordum: Dava açmalı mıyım, açmamalı mıyım? Sonra düşündüm, dava açmak zorundayım. Dava açmamak bir seçenek değil," dedi.

Devlet başkanı, "Bu, birçok kadının yaşadığı bir durum. Eğer bu bana olabiliyorsa, ülkemizdeki genç kadınlar için ne bekleyebiliriz?" diye ekledi.

VİDEOYU DA ELEŞTİRDİ

Sheinbaum, yaşadığı saldırının videosunun paylaşılmasını da "etik dışı ve ahlaksızca" olarak nitelendirdi.

Videonun izinsiz bir şekilde paylaşılmasını "mağdurun travmasının tekrar yaşanmasına sebep olan bir hata" olarak eleştirdi.

Sheinbaum davanın yanında, erkekleri eğitmeye yönelik bir farkındalık kampanyası başlatacağını duyurdu.

Meksika Başkanı, "Bu, kadınların onuruyla ve haklarının tanınmasıyla ilgili bir mesele. Kadın haklarına ilişkin bir kitapçık yayımladık ve bu olay da onunla bağlantılı. Bu sadece benim değil, tüm Meksikalı kadınlarını savunmamız gerek" diye konuştu.