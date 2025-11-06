2025-DUS ve 2025-STS Diş Hekimliği Sınav Sonuçları Açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025-DUS ve 2025-STS Diş Hekimliği sınav sonuçlarını açıkladı. Adaylar sonuçlara internetten ulaşabilir.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından 12 Ekim'de gerçekleştirilen 2025 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-DUS 2. Dönem) ile 2025 Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2025-STS Diş Hekimliği 2. Dönem) sonuçları açıklandı. Sınavların değerlendirme işlemleri tamamlanmış olup, adaylar sonuçlarına ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebileceklerdir.
Sınav Sonuçları ve Duyurular
- 2025-DUS 2. Dönem ile 2025-STS Diş Hekimliği 2. Dönem sınavlarının değerlendirme işlemleri tamamlandı.
- Temel Bilimler Testi temel soru kitapçığında yer alan 33 numaralı sorunun "C" şıkkı olarak girilmiş doğru cevabı, "D" şıkkı olarak düzeltildi.
- Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden ulaşabilirler.
Sınav Sonuçlarına Erişim
Adaylar, sınav sonuçlarını öğrenmek için "sonuc.osym.gov.tr" adresine T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapmalıdır. Sonuçlar, adayların erişimine açılmıştır.