2025-DUS ve 2025-STS Diş Hekimliği Sınav Sonuçları Açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından 12 Ekim'de gerçekleştirilen 2025 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-DUS 2. Dönem) ile 2025 Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2025-STS Diş Hekimliği 2. Dönem) sonuçları açıklandı. Sınavların değerlendirme işlemleri tamamlanmış olup, adaylar sonuçlarına ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebileceklerdir.

Sınav Sonuçları ve Duyurular

2025-DUS 2. Dönem ile 2025-STS Diş Hekimliği 2. Dönem sınavlarının değerlendirme işlemleri tamamlandı.

ile sınavlarının değerlendirme işlemleri tamamlandı. Temel Bilimler Testi temel soru kitapçığında yer alan 33 numaralı sorunun "C" şıkkı olarak girilmiş doğru cevabı, "D" şıkkı olarak düzeltildi.

"C" şıkkı olarak girilmiş doğru cevabı, "D" şıkkı olarak düzeltildi. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden ulaşabilirler.

Sınav Sonuçlarına Erişim

Adaylar, sınav sonuçlarını öğrenmek için "sonuc.osym.gov.tr" adresine T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapmalıdır. Sonuçlar, adayların erişimine açılmıştır.



