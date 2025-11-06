Antalya'da plakasını bandanayla gizleyen sürücüye 43 bin 149 lira ceza

Alınan bilgiye göre, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Antalya Caddesi'nde yaptıkları denetim sırasında, plakası okunamayacak şekilde bandanayla kapatılmış bir motosikleti fark etti.

Ekipler, "dur" ihtarında bulunarak motosikleti durdurdu.

Sürücü Erdem C. üzerinde yapılan kontrolde, şahsın sürücü belgesinin bulunmadığı tespit edildi. Ayrıca sürücünün kaskını takmadığı ve motosikletin aynalarını da kullanılamaz hale getirecek şekilde kapattığı belirlendi.

Bu tespitler üzerine sürücü Erdem C. ile motosikletin sahibine ilgili kanun maddeleri uyarınca toplam 43 bin 149 lira idari para cezası kesildi.