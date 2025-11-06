Mehmet Şimşek: Türkiye'nin risk primi 700 baz puandan 250'ye düştü
20 milyon öğrenci için ara tatil zili yarın çalacak
Motorine Büyük Zam Bekleniyor
Zeytinyağı üretiminde usulsüzlük yapan 15 firma ifşa edildi!
MEB görevde yükselme yönetmeliği değişti
Özgür Özel'in Akın Gürlek hakkındaki 'maaş' iddiaları yalanlandı
Emeklilere Yönelik Banka Promosyonları 32 Bin TL'ye Kadar Çıkıyor
Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? İşte sıcaklık tahminleri...
Ebru öğretmenin kahreden ölümü! Annesi namaz kılmaya gitmişti...
Özgür Özel hakkında re'sen soruşturma başlatıldı
Bakan Memişoğlu: Önceliğimiz tedavi değil sağlıklı kalmak
Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda
152 hakemden ortak 'bahis' açıklaması: Aktif bahis oynamadık
Genel Kurulda HSK üyeliği seçimi yapıldı
Başsavcılık'tan 'Hakem Zorbay Küçük' soruşturması hakkında uyarı
2026 hac kurası sonuçları e-Devlet'te erişime açıldı
Ak Parti'nin önerisi kabul edildi, TBMM'nin gündemi değişti
TBMM Milli Dayanışma Komisyonu'nun 17. toplantısı ertelendi
Depremlerle sarsılan Sındırgı 'afet bölgesi' ilan edildi
Bakan Yerlikaya açıkladı: Yeni Trafik Yasası Teklifi hazırlanıyor
Kamu-Sen'den memurlara sosyal konutta öncelik verilsin talebi!
MEB'den tüm okullara talimat: 10 Kasım ve 11 Kasım'da fidan dikimi yapılacak
Bakan Tunç hukuk fakülteleri için hedefi açıkladı: İlk 100 bine girenler yerleşebilmeli!
HAK-İŞ Başkanı Arslan'dan Asgari Ücret Komisyonu için 'tiyatro' benzetmesi
Home-Office'ler için emsal karar: Eve kesilen 'İş Yeri Çevre Temizlik Vergisi' iptal edildi
DMM'den 'SGK 65 yaş üzeri böbrek kanseri hastalarına ilaç vermiyor' iddiasına yalanlama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş açıklaması
Bakan Tunç'tan Demirtaş açıklaması: AİHM'in kararı kesinleşti
Bakanlık, 51 ilde 512 taşınmazı satışa çıkardı
Bakanlık satışını yasakladı: Çocuk kıyafeti raflardan toplatılıyor
Yolsuzluk soruşturmasında 6 gazetecinin ifadesi alınacak

Gazeteciler Soner Yalçın, Şaban Sevinç, Aslı Aydıntaşbaş, Ruşen Çakır ve Batuhan Çolak ile Cumhuriyet Halk Partisi İletişim Koordinatörü Yavuz Oğhan, yolsuzluk soruşturması kapsamında ifade verecek. Oğhan, Sevinç ve Çolak, sabah saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube'ye götürüldü.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 06 Kasım 2025 09:40, Son Güncelleme : 06 Kasım 2025 10:54
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında bu sabah yeni bir gelişme yaşandı.

Başsavcılık, Cumhuriyet Halk Partisi İletişim Koordinatörü Yavuz Oğhan, gazeteciler Soner Yalçın, Şaban Sevinç, Aslı Aydıntaşbaş, Ruşen Çakır ve Batuhan Çolak'ın ifadelerinin alınması için emniyete talimat verdi.

Savcılık açıklamasında şöyle denildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca İmamoğlu Çıkar Amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Şüpheliler Soner YALÇIN, Şaban SEVİNÇ, Aslı AYDINTAŞBAŞ, Ruşen ÇAKIR, Yavuz OĞHAN ve Batuhan ÇOLAK'ın üzerlerine atılı Yalan Bilgiyi Alenen Yayma, Suç Örgütüne Yardım Etme suçlarından savunmalarının alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verilmiştir. İfade alma işlemleri Emniyet Müdürlüğü'nde gerçekleşecektir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur."

SUÇLAMALAR NELER?

Altı isme, yalan bilgiyi alenen yayma ve suç örgütüne yardım etme suçlaması yöneltildi.

Çolak, Sevinç ve Oğhan, sabah saatlerinde mevcutlu olarak ifadeye götürüldü. Diğer gazetecilerle ilgili işlemlerin de sürdüğü belirtiliyor.

İBB MEDYA A.Ş'YE YÖNELİK İDDİALAR

Oğhan'ın ismi ile ifadesi alınan bazı gazetecilerin isimleri, eski İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un bazı gazetecileri finanse ettiğine ilişkin iddialar arasında yer almıştı.

Oğhan, bu iddiaya ilişkin suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, Ongun ile aralıklı görüştüğünü ve HTS kayıtlarıyla hakkında karalama kampanyası yapıldığını savunmuştu.

İfadelerde adı geçen gazeteciler de iddiaları yalanlamış ve yasal yollara başvuracaklarını söylemişti.

CHP'DEN TEPKİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, sosyal medyada şöyle açıklama yaptı:

"Gazeteciler Yavuz Oğhan, Şaban Sevinç ve Batuhan Çolak sabahın erken saatlerinde yapılan bir operasyonla, polisler eşliğinde ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü."

Bulut'un açıklamasında, Mali Şube'de ifade verdiğini belirttiği Oğhan, son olarak CHP İletişim Koordinatörü olarak çalışıyordu.

Soruşturmanın İBB'ye bağlı Medya A.Ş ile ilgili olduğu tahmin ediliyor. İBB soruşturması sırasında bazı gazetecilerin bu şirketten maaş aldığı ileri sürüldü. Bir gizli tanık ifadesinde, bazı gazetecilerin isimlerini verirken,

Medya A.Ş eski Başkanı Murat Ongun ile yardımcısı Emrah Bağdatlı'yı işaret ederek, "Murat Ongun, İmamoğlu'nun sadece medya ilişkileri değil tüm gayri resmi ilişkilerini de yürütür. Birine para verilecek ise bu Murat Ongun'un kontrol ve talimatları ile verilir. Murat Ongun bu talimatları en yakını olan Emrah Bağdatlı'ya iletir. Emrah gerek medyanın organize edilmesinde gerekse de herhangi bir iş için birine para verilmesinde para sevkiyatını yapar." iddiasında bulunmuştu. "Meşe" kod adlı gizli tanık Medya A.Ş üzerinden bazı gazetecilerin "fonlandığını" ileri sürerken, bu gazetecilerin tümü iddiaları yalanlamıştı.

YAVUZ OĞHAN KİMDİR?

Mali Şubenin sorguya aldığı Oğhan, 1969 Yılında Ankara'da doğdu. Mesleğe gece muhabiri olarak başladı. Çeşitli kurumlarda muhabirlik ve editörlük yaptı. Oğhan, 2013 yılında ABD'de FETÖ elebaşı Fethullan Gülen'i ziyaret eden bir grup gazeteci arasında da yer aldı. Oğhan, bu yapıyla bağlantılı Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın organize ettiği bu ziyaretine ilişkin, "Geziye katıldığını, ziyaretin doğru olduğunu ancak gezi programında Gülen'in ziyaret edileceğinden haberi olmadığı" gibi bir gerekçeyle açıkladı. Gazeteci Barış Yarkadaş, Gerçekgündem'de 7 mayıs 2013 tarihinde bu gezinin ayrıntılarını yazmıştı. Oğhan, son olarak, PDF formatında Gazete Pencere'yi çıkarıyordu.

