Zorunlu trafik sigortasında kasım ayı tarifesi belli oldu

Türkiye'de yaklaşık 32 milyon araç sahibini ilgilendiren zorunlu trafik sigortası azami prim listesi yayımlandı. Zorunlu trafik sigortası primlerinde kasım ayında ortalama %1 oranında artış yapıldı.

Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 06 Kasım 2025 14:36, Son Güncelleme : 06 Kasım 2025 14:37
Zorunlu trafik sigortasında kasım ayı tarifesi belli oldu

Otomobil, taksi, otobüs, traktör ve motosiklet dahil tüm motorlu araç sahiplerini kapsayan zorunlu trafik sigortası için kasım ayına ait azami prim tablosu güncellendi.

Sigorta Bilgi Merkezi'nin yayımladığı verilere göre, zorunlu trafik sigortası primlerinde kasım ayında ortalama %1 oranında artış yapıldı. Bu güncelleme, tüm araç gruplarında geçerli olacak şekilde fiyatlara yansıtılacak.

Üç büyük ilde alt ve üst limitler şu şekilde;

Yeni tarifeye göre İstanbul'da otomobilini 4. basamaktan sigortalatacak sürücüler 14 bin 991 TL ödemeden trafiğe çıkamayacak. 4. basamaktaki İstanbullu bir sürücü, ekim ayında 14 bin 763, eylül ayında ise 14 bin 612 lira azami prime tabi tutuluyordu.

Öte yandan, İstanbul'daki sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 44 bin 733 lira olurken riski en düşük olan 8'inci basamaktaki sürücünün primi 7 bin 456 lira oldu.

Ankara'da sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 43 bin 467 lira, riski en düşük olan 8'inci basamaktaki sürücünün primi ise 7 bin 245 lira oldu.

İzmir'de sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 42 bin 201 lira olurken riski en düşük olan 8'inci basamaktaki sürücünün primi ise 7 bin 34 lira olarak kayıtlara geçti.

Taksi sigortası

Kasım ayında taksilerin sigortalarında da artış yaşandı. İstanbul'da ticari taksilerin sıfırıncı basamak prim tutarı 117 bin 861 lira, sekizinci basamaktaki prim tutarı 19 bin 644 lira oldu.

Bu tutar Ankara'da en yüksek 114 bin 526 lira, en düşük 19 bin 88 lira; İzmir'de en yüksek 111 bin 190 lira, en düşük de 18 bin 532 lira olarak belirlendi.

En yüklü maliyet yine otobüslerin

Trafik sigortasında en yüklü maliyet ise yine otobüslerin oldu. İstanbul'da sıfırıncı basamaktaki 31 ve üstü koltuğa sahip otobüsün zorunlu trafik sigortası 282 bin 495 liraya yükseldi. Sekizinci basamağı ise 46 bin 136 lira olarak kayıtlara geçti.

Sigortasız araç kullanmanın cezası

Sigortasız araç kullanmanın cezası 2025 yılı için 993 TL olarak belirlenmişti. Sigortasız araç kullananlara, cezai yaptırımın yanı sıra polis tarafından aracın sigortasız olduğunun tespit edilmesinin ardından trafikten men edilme cezası uygulanıyor.

