Mal Varlığı Duyanları Şaşkına Çevirdi
Türkiye'nin en zengin beş kadın şarkıcısı arasında yer alan Sibel Can'ın mal varlığı ortaya çıktı. Ünlü sanatçının yıllar içinde edindiği servet, dudak uçuklattı.
-
Türk müziğinin en güçlü seslerinden biri olan Sibel Can, sadece sahnedeki başarısıyla değil, sahip olduğu servetiyle de gündeme geldi.
-
Türkiye'nin en zengin beş kadın şarkıcısı arasında gösterilen ünlü sanatçının mal varlığı dudak uçuklattı.
-
Sibel Can, kariyerinin başında kazandığı ilk parayla yaptığı yatırımın detaylarını paylaştı.
-
Sadece müzik dünyasındaki başarısıyla değil, finansal yatırımıyla da dikkat çeken sanatçı, ilk kazancıyla Karagümrük'te beş katlı bir apartman satın aldığını itiraf etti.
-
Üstelik binanın zemin katında bir dükkân da bulunduğunu söyleyen Sibel Can, o dönemde bölgedeki evlerin oldukça uygun fiyatlı olduğunu da ekledi:
-
"Kazandığım ilk parayla ufak tefek şeylerin dışında beş katlı bir apartman aldım, altında dükkân da vardı. O zaman Karagümrük'te evler de ucuzdu."
-
Sadece evlerle sınırlı kalmayan bu birikim, lüks araç koleksiyonları ve ticari gayrimenkullerle de büyüyor. Her konserinden yüksek ücret alan, televizyon projelerinde de yer alarak gelirini çeşitlendiren Sibel Can, Türkiye'nin en zengin kadın sanatçılarından biri olarak gösteriliyor.