Kış Aylarında Kalp Krizi Riski Yüzde 90 Yükseliyor

Türkiye konut satışında Avrupa'nın zirvesinde
Türkiye konut satışında Avrupa'nın zirvesinde
Fuzul Topraktan 11.11 Büyük Ev Fırsatı!
Fuzul Topraktan 11.11 Büyük Ev Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Akın Gürlek'in Eti-Maden istifasının 2025'e uzama nedeni açıklandı
Akın Gürlek'in Eti-Maden istifasının 2025'e uzama nedeni açıklandı
Altın yine zirvede: Külçe altın yatırımcısını güldürdü
Altın yine zirvede: Külçe altın yatırımcısını güldürdü
Gümrüklerde 1,7 milyar liralık kaçak araç kaçakçılığı önlendi
Gümrüklerde 1,7 milyar liralık kaçak araç kaçakçılığı önlendi
Çanakkale'de 2025 yılında çıkan orman yangınlarda bilanço
Çanakkale'de 2025 yılında çıkan orman yangınlarda bilanço
Yargıtay'dan Kiracı-Ev Sahibi Davasına Emsal Karar
Yargıtay'dan Kiracı-Ev Sahibi Davasına Emsal Karar
Özel Poliklinikte Skandal: Muhasebeci Sünnet Etti, Bebeğin Kalbi Durdu
Özel Poliklinikte Skandal: Muhasebeci Sünnet Etti, Bebeğin Kalbi Durdu
Futbolda bahis operasyonu başlatıldı: 2'si kulüp başkanı 18 kişi gözaltında!
Futbolda bahis operasyonu başlatıldı: 2'si kulüp başkanı 18 kişi gözaltında!
Motorine dev zam geldi!
Motorine dev zam geldi!
Belediyelere sıkı tedbir! Rüşvet ve suistimale karşı denetim güçlenecek
Belediyelere sıkı tedbir! Rüşvet ve suistimale karşı denetim güçlenecek
Okullarda ara tatil bugün başlıyor
Okullarda ara tatil bugün başlıyor
Yılmaz: Türkiye COP31'e ev sahipliği adaylığını ifade etmiştir
Yılmaz: Türkiye COP31'e ev sahipliği adaylığını ifade etmiştir
45 ilde FETÖ operasyonu: 178 şüpheli yakalandı
45 ilde FETÖ operasyonu: 178 şüpheli yakalandı
Bakan Şimşek: Vergi ve harçlara zammın daha düşük oranda yapılması gündemde!
Bakan Şimşek: Vergi ve harçlara zammın daha düşük oranda yapılması gündemde!
81 il valiliğine 'kış genelgesi': Sokakta tek bir kimsesiz kalmayacak!
81 il valiliğine 'kış genelgesi': Sokakta tek bir kimsesiz kalmayacak!
Taklit ve tağşiş listesi güncellendi: 18 yeni ürün daha eklendi
Taklit ve tağşiş listesi güncellendi: 18 yeni ürün daha eklendi
Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda
Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda
Protokol imzalandı: 81 ile kütüphane, 15 bin öğrenciye kırtasiye yardımı!
Protokol imzalandı: 81 ile kütüphane, 15 bin öğrenciye kırtasiye yardımı!
e-Devlet'te hedef 70 milyon kullanıcı: Hizmet sayısı 9 bine ulaşacak!
e-Devlet'te hedef 70 milyon kullanıcı: Hizmet sayısı 9 bine ulaşacak!
Başsavcı Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e tazminat davası
Başsavcı Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e tazminat davası
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 5 gazeteciye adli kontrol
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 5 gazeteciye adli kontrol
Bakan Şimşek açıkladı: Üç alanda reform yolda!
Bakan Şimşek açıkladı: Üç alanda reform yolda!
'Yüzyılın Konut Projesi' başvuruları başlıyor: TCKN'ye göre aşamalı başvuru!
'Yüzyılın Konut Projesi' başvuruları başlıyor: TCKN'ye göre aşamalı başvuru!
Gebze'deki 7 katlı binanın çökme nedeni açıklandı
Gebze'deki 7 katlı binanın çökme nedeni açıklandı
Erdoğan'dan Özel'e 500 bin liralık manevi tazminat davası
Erdoğan'dan Özel'e 500 bin liralık manevi tazminat davası
LGS kapsamındaki merkezi sınavın tarihi belli oldu
LGS kapsamındaki merkezi sınavın tarihi belli oldu
Resmi Gazete'de yayımlandı: Nöbetçi Noterler hafta sonu da hizmet verecek
Resmi Gazete'de yayımlandı: Nöbetçi Noterler hafta sonu da hizmet verecek
Erdoğan'dan Özel'e tepki: Zihin fukara olunca akıl ukala olur
Erdoğan'dan Özel'e tepki: Zihin fukara olunca akıl ukala olur
Zorunlu trafik sigortasında kasım ayı tarifesi belli oldu
Zorunlu trafik sigortasında kasım ayı tarifesi belli oldu

Kış Aylarında Kalp Krizi Riski Yüzde 90 Yükseliyor

Grip aşısı üç virüse kalkan oluyor

  1. <em><strong>Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Güzin Zeren Öztürk, "Havaların soğuması ve okulların açılmasıyla birlikte grip vakaları artmaya başladı. Şu an grip aşısı olmanın tam zamanı" diyerek vatandaşlara aşı yaptırma çağrısında bulundu.</strong></em>

    Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Güzin Zeren Öztürk, "Havaların soğuması ve okulların açılmasıyla birlikte grip vakaları artmaya başladı. Şu an grip aşısı olmanın tam zamanı" diyerek vatandaşlara aşı yaptırma çağrısında bulundu.

  2. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre her yıl dünya genelinde 1 milyar insan grip oluyor, bunların 3 ila 5 milyonu ağır hastalık tablosuna dönüşüyor ve yaklaşık 290 bin-650 bin kişi hayatını kaybediyor.

    Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre her yıl dünya genelinde 1 milyar insan grip oluyor, bunların 3 ila 5 milyonu ağır hastalık tablosuna dönüşüyor ve yaklaşık 290 bin-650 bin kişi hayatını kaybediyor.

  3. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre her yıl dünya genelinde 1 milyar insan grip oluyor, bunların 3 ila 5 milyonu ağır hastalık tablosuna dönüşüyor ve yaklaşık 290 bin-650 bin kişi hayatını kaybediyor.

    Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre her yıl dünya genelinde 1 milyar insan grip oluyor, bunların 3 ila 5 milyonu ağır hastalık tablosuna dönüşüyor ve yaklaşık 290 bin-650 bin kişi hayatını kaybediyor.

  4. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, havaların soğuması ve okulların açılmasıyla birlikte grip vakalarında artış yaşanmaya başladı. Uzmanlar, aralık-ocak döneminde vakaların zirveye çıkacağını belirterek, 6 aydan büyük bebekler, hamileler, 65 yaş üstü kişiler ve risk grubundakilerin grip aşısı yaptırmaları konusunda uyarıda bulundu.&nbsp;

    Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, havaların soğuması ve okulların açılmasıyla birlikte grip vakalarında artış yaşanmaya başladı. Uzmanlar, aralık-ocak döneminde vakaların zirveye çıkacağını belirterek, 6 aydan büyük bebekler, hamileler, 65 yaş üstü kişiler ve risk grubundakilerin grip aşısı yaptırmaları konusunda uyarıda bulundu. 

  5. <p><span><strong>AKCİĞERDE HASAR BIRAKIYOR</strong></span></p> <p>Her yıl milyonlarca kişi gribe yakalanıyor. Bu hastalık özellikle yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olan kişilerde zatürre, kalp krizi ya da solunum yetmezliği gibi ciddi komplikasyonlara yol açabiliyor.</p>

    AKCİĞERDE HASAR BIRAKIYOR

    Her yıl milyonlarca kişi gribe yakalanıyor. Bu hastalık özellikle yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olan kişilerde zatürre, kalp krizi ya da solunum yetmezliği gibi ciddi komplikasyonlara yol açabiliyor.

  6. Türkiye'de griple ilgili farkındalığın tam oluşmadığına ve bu enfeksiyonla ilgili yanlış bilgilerin can aldığına işaret eden Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD), ülke çapında<strong> "En güzel çağımda, grip aşım yanımda"</strong> adını taşıyan bir bilinçlendirme kampanyası başlattı.

    Türkiye'de griple ilgili farkındalığın tam oluşmadığına ve bu enfeksiyonla ilgili yanlış bilgilerin can aldığına işaret eden Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD), ülke çapında "En güzel çağımda, grip aşım yanımda" adını taşıyan bir bilinçlendirme kampanyası başlattı.

  7. Halk arasında dolaşan grip ve grip aşısıyla ilgili yanlış ve yanıltıcı bilgilerin hayatı tehdit ettiğini söyleyen TAHUD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Güzin Zeren Öztürk <em><strong>"Halk arasında grip soğuk algınlığı ile çok karışıyor ve bu yüzden hafife alınıyor. 'Birkaç gün burnum akar' geçer diye düşünüyor. Oysa grip sağlıklı kişilerde bile kalp krizi, inme riskini artırır. Akciğerde hasar bırakır. KOAH, diyabet, böbrek hastaları ve kanser hastaları gibi bağışıklığı baskılanmış kişiler ve 65 yaş üstündeki yaş kişilerde ağır seyredebilir ve hatta ölümcül olabilir. Yapılan çalışmalar her yıl görülen grip kaynaklı ölümlerin yüzde 70'inden fazlasının 65 yaş üstü yaşlılarda olduğunu göstermektedir. Eşlik eden kronik hastalıklar grip enfeksiyonu ile birlikte hastaneye yatış ve ölüm riskini 3-5 kat artırmaktadır"</strong></em> dedi.

    Halk arasında dolaşan grip ve grip aşısıyla ilgili yanlış ve yanıltıcı bilgilerin hayatı tehdit ettiğini söyleyen TAHUD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Güzin Zeren Öztürk "Halk arasında grip soğuk algınlığı ile çok karışıyor ve bu yüzden hafife alınıyor. 'Birkaç gün burnum akar' geçer diye düşünüyor. Oysa grip sağlıklı kişilerde bile kalp krizi, inme riskini artırır. Akciğerde hasar bırakır. KOAH, diyabet, böbrek hastaları ve kanser hastaları gibi bağışıklığı baskılanmış kişiler ve 65 yaş üstündeki yaş kişilerde ağır seyredebilir ve hatta ölümcül olabilir. Yapılan çalışmalar her yıl görülen grip kaynaklı ölümlerin yüzde 70'inden fazlasının 65 yaş üstü yaşlılarda olduğunu göstermektedir. Eşlik eden kronik hastalıklar grip enfeksiyonu ile birlikte hastaneye yatış ve ölüm riskini 3-5 kat artırmaktadır" dedi.

  8. <span><strong>KALP KRİZİNİ ARTIRIYOR</strong></span><br> Influenza enfeksiyonun kalp krizi, inme ve zatürre riskini de artırdığını vurgulayan Prof. Dr. Seçil Günher Arca da, gripten sonra gelişen zatürrenin kalp yetmezliği riskini 10 kat artırdığına işaret ederek <em><strong>"Aralık- ocak ayında kalp krizi ve buna bağlı ölüm vakalarında artış yaşanır. Bu vakaları incelediğimizde yüzde doksanının o esnada ya da çok yakın zamanda bir influenza enfeksiyonu geçirdiğini görürüz"</strong></em> diye açıkladı.

    KALP KRİZİNİ ARTIRIYOR
    Influenza enfeksiyonun kalp krizi, inme ve zatürre riskini de artırdığını vurgulayan Prof. Dr. Seçil Günher Arca da, gripten sonra gelişen zatürrenin kalp yetmezliği riskini 10 kat artırdığına işaret ederek "Aralık- ocak ayında kalp krizi ve buna bağlı ölüm vakalarında artış yaşanır. Bu vakaları incelediğimizde yüzde doksanının o esnada ya da çok yakın zamanda bir influenza enfeksiyonu geçirdiğini görürüz" diye açıkladı.

  9. <span><strong>ANNEYE YAPILAN AŞI BEBEĞİ KORUYOR</strong></span><br> Özellikle gebelerin aşılanmasının bebek için çok önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Öztürk <strong><em>"Gebelikte grip aşısı yaptırmanın iki önemli sebebi vardır. Birincisi, gebeler influenza açısından özel bir risk grubudur. Çünkü solunum kapasitesi azalır, kalp-dolaşım yükü artar, bağışıklık sisteminde fizyolojik baskılanma oluşur. Bu değişiklikler sebebiyle gebeler, zatürre, erken doğum, düşük doğum ağırlığı ve hastaneye yatış açısından daha yüksek risk altındadır. İkincisi anneye yapılan aşı bebeği korur. Annenin antikorları plasenta yoluyla bebeğe geçerek, doğumdan sonraki ilk altı ay boyunca koruma sağlar. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), CDC ve Türkiye Sağlık Bakanlığı, bütün gebelerin grip sezonunda aşılanmasını önemle tavsiye ediyor. Sağlık Bakanlığı grip aşısının gebelere 2. trimesterden itibaren yapılabileceğini söylüyor" </em></strong>dedi.&nbsp;

    ANNEYE YAPILAN AŞI BEBEĞİ KORUYOR
    Özellikle gebelerin aşılanmasının bebek için çok önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Öztürk "Gebelikte grip aşısı yaptırmanın iki önemli sebebi vardır. Birincisi, gebeler influenza açısından özel bir risk grubudur. Çünkü solunum kapasitesi azalır, kalp-dolaşım yükü artar, bağışıklık sisteminde fizyolojik baskılanma oluşur. Bu değişiklikler sebebiyle gebeler, zatürre, erken doğum, düşük doğum ağırlığı ve hastaneye yatış açısından daha yüksek risk altındadır. İkincisi anneye yapılan aşı bebeği korur. Annenin antikorları plasenta yoluyla bebeğe geçerek, doğumdan sonraki ilk altı ay boyunca koruma sağlar. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), CDC ve Türkiye Sağlık Bakanlığı, bütün gebelerin grip sezonunda aşılanmasını önemle tavsiye ediyor. Sağlık Bakanlığı grip aşısının gebelere 2. trimesterden itibaren yapılabileceğini söylüyor" dedi. 

  10. Prof. Güzin Zeren Öztürk <em><strong>"Aşı olan kişiler sadece kendini değil, çevresini de korur. Çünkü grip virüsü kolayca bulaşır. Toplum bağışıklığı için aşılama oranının artması şart. Grip virüsünün yer yüzünden silinebilmesi için toplum aşılanmasının yüzde 90-95'lerde olması lazım. Dünya 65 yaş üstünü yüzde 70-80 oranında aşılıyor. Bizde ise aşılanma oranları yüzde 11-12 civarında"</strong></em> dedi.&nbsp;

    Prof. Güzin Zeren Öztürk "Aşı olan kişiler sadece kendini değil, çevresini de korur. Çünkü grip virüsü kolayca bulaşır. Toplum bağışıklığı için aşılama oranının artması şart. Grip virüsünün yer yüzünden silinebilmesi için toplum aşılanmasının yüzde 90-95'lerde olması lazım. Dünya 65 yaş üstünü yüzde 70-80 oranında aşılıyor. Bizde ise aşılanma oranları yüzde 11-12 civarında" dedi. 

7 Kasım 2025