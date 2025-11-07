Kış Aylarında Kalp Krizi Riski Yüzde 90 Yükseliyor
Grip aşısı üç virüse kalkan oluyor
Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Güzin Zeren Öztürk, "Havaların soğuması ve okulların açılmasıyla birlikte grip vakaları artmaya başladı. Şu an grip aşısı olmanın tam zamanı" diyerek vatandaşlara aşı yaptırma çağrısında bulundu.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre her yıl dünya genelinde 1 milyar insan grip oluyor, bunların 3 ila 5 milyonu ağır hastalık tablosuna dönüşüyor ve yaklaşık 290 bin-650 bin kişi hayatını kaybediyor.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, havaların soğuması ve okulların açılmasıyla birlikte grip vakalarında artış yaşanmaya başladı. Uzmanlar, aralık-ocak döneminde vakaların zirveye çıkacağını belirterek, 6 aydan büyük bebekler, hamileler, 65 yaş üstü kişiler ve risk grubundakilerin grip aşısı yaptırmaları konusunda uyarıda bulundu.
AKCİĞERDE HASAR BIRAKIYOR
Her yıl milyonlarca kişi gribe yakalanıyor. Bu hastalık özellikle yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olan kişilerde zatürre, kalp krizi ya da solunum yetmezliği gibi ciddi komplikasyonlara yol açabiliyor.
Türkiye'de griple ilgili farkındalığın tam oluşmadığına ve bu enfeksiyonla ilgili yanlış bilgilerin can aldığına işaret eden Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD), ülke çapında "En güzel çağımda, grip aşım yanımda" adını taşıyan bir bilinçlendirme kampanyası başlattı.
Halk arasında dolaşan grip ve grip aşısıyla ilgili yanlış ve yanıltıcı bilgilerin hayatı tehdit ettiğini söyleyen TAHUD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Güzin Zeren Öztürk "Halk arasında grip soğuk algınlığı ile çok karışıyor ve bu yüzden hafife alınıyor. 'Birkaç gün burnum akar' geçer diye düşünüyor. Oysa grip sağlıklı kişilerde bile kalp krizi, inme riskini artırır. Akciğerde hasar bırakır. KOAH, diyabet, böbrek hastaları ve kanser hastaları gibi bağışıklığı baskılanmış kişiler ve 65 yaş üstündeki yaş kişilerde ağır seyredebilir ve hatta ölümcül olabilir. Yapılan çalışmalar her yıl görülen grip kaynaklı ölümlerin yüzde 70'inden fazlasının 65 yaş üstü yaşlılarda olduğunu göstermektedir. Eşlik eden kronik hastalıklar grip enfeksiyonu ile birlikte hastaneye yatış ve ölüm riskini 3-5 kat artırmaktadır" dedi.
KALP KRİZİNİ ARTIRIYOR
Influenza enfeksiyonun kalp krizi, inme ve zatürre riskini de artırdığını vurgulayan Prof. Dr. Seçil Günher Arca da, gripten sonra gelişen zatürrenin kalp yetmezliği riskini 10 kat artırdığına işaret ederek "Aralık- ocak ayında kalp krizi ve buna bağlı ölüm vakalarında artış yaşanır. Bu vakaları incelediğimizde yüzde doksanının o esnada ya da çok yakın zamanda bir influenza enfeksiyonu geçirdiğini görürüz" diye açıkladı.
ANNEYE YAPILAN AŞI BEBEĞİ KORUYOR
Özellikle gebelerin aşılanmasının bebek için çok önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Öztürk "Gebelikte grip aşısı yaptırmanın iki önemli sebebi vardır. Birincisi, gebeler influenza açısından özel bir risk grubudur. Çünkü solunum kapasitesi azalır, kalp-dolaşım yükü artar, bağışıklık sisteminde fizyolojik baskılanma oluşur. Bu değişiklikler sebebiyle gebeler, zatürre, erken doğum, düşük doğum ağırlığı ve hastaneye yatış açısından daha yüksek risk altındadır. İkincisi anneye yapılan aşı bebeği korur. Annenin antikorları plasenta yoluyla bebeğe geçerek, doğumdan sonraki ilk altı ay boyunca koruma sağlar. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), CDC ve Türkiye Sağlık Bakanlığı, bütün gebelerin grip sezonunda aşılanmasını önemle tavsiye ediyor. Sağlık Bakanlığı grip aşısının gebelere 2. trimesterden itibaren yapılabileceğini söylüyor" dedi.
Prof. Güzin Zeren Öztürk "Aşı olan kişiler sadece kendini değil, çevresini de korur. Çünkü grip virüsü kolayca bulaşır. Toplum bağışıklığı için aşılama oranının artması şart. Grip virüsünün yer yüzünden silinebilmesi için toplum aşılanmasının yüzde 90-95'lerde olması lazım. Dünya 65 yaş üstünü yüzde 70-80 oranında aşılıyor. Bizde ise aşılanma oranları yüzde 11-12 civarında" dedi.