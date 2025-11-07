Kış Aylarında Kalp Krizi Riski Yüzde 90 Yükseliyor

Halk arasında dolaşan grip ve grip aşısıyla ilgili yanlış ve yanıltıcı bilgilerin hayatı tehdit ettiğini söyleyen TAHUD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Güzin Zeren Öztürk "Halk arasında grip soğuk algınlığı ile çok karışıyor ve bu yüzden hafife alınıyor. 'Birkaç gün burnum akar' geçer diye düşünüyor. Oysa grip sağlıklı kişilerde bile kalp krizi, inme riskini artırır. Akciğerde hasar bırakır. KOAH, diyabet, böbrek hastaları ve kanser hastaları gibi bağışıklığı baskılanmış kişiler ve 65 yaş üstündeki yaş kişilerde ağır seyredebilir ve hatta ölümcül olabilir. Yapılan çalışmalar her yıl görülen grip kaynaklı ölümlerin yüzde 70'inden fazlasının 65 yaş üstü yaşlılarda olduğunu göstermektedir. Eşlik eden kronik hastalıklar grip enfeksiyonu ile birlikte hastaneye yatış ve ölüm riskini 3-5 kat artırmaktadır" dedi.