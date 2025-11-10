Perihan Savaş'tan Duygusal Paylaşım
''Her gülüşümde her hüznümde sen varsın bir tanem''
-
Türk sinemasının sevilen ismi Perihan Savaş, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla 30 yıl önce vefat eden eşi Yılmaz Zafer'i andı. Eşiyle yer aldığı fotoğrafları duygusal bir not ile paylaşan Savaş, ''Her gülüşümde her hüznümde sen varsın bir tanem'' ifadelerini kullandı.
-
Ünlü sanatçı Perihan Savaş, 1995 yılında vefat eden eşi Yılmaz Zafer'i 30. ölüm yıl dönümünde duygusal sözlerle andı.
-
"BENİM HİKAYEM SENSİN"
Henüz 38 yaşında yaşamını yitiren eşiyle karelerini sosyal medya hesabından paylaşan ünlü sanatçı, şu ifadeleri kullandı:
''Seninle başlayan her şey kalbimin en güzel köşesine yazıldı.
-
Benim hikayem sensin. Her gülüşümde her hüznümde sen varsın bir tanem''
-
Eşine sevgisi ilk günkü gibi taze olan Savaş'ın duygusal notu, takipçilerini hüzünlendirdi.