Perihan Savaş'tan Duygusal Paylaşım

Türk sinemasının sevilen ismi Perihan Savaş, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla 30 yıl önce vefat eden eşi Yılmaz Zafer'i andı. Eşiyle yer aldığı fotoğrafları duygusal bir not ile paylaşan Savaş, ''Her gülüşümde her hüznümde sen varsın bir tanem'' ifadelerini kullandı.