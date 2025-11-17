Bakan Güler: Uçak kazası kara kutu çözümü 2 ay sürer
Öğretmenlere yüzde 35'e varan kasko indirimi
Sponsorlu İçerik
Nefes Kredisi'nde limit iki katına çıkarıldı: Başvurular 19 Kasım'da başlıyor!
Böcek ailesinin ölümünde 4 zanlı tutuklandı
Yargıtay noktayı koydu: Düğün fotoğrafları 'kişisel veri'
Erdoğan: Uçağın neden düştüğünü şeffaf bir şekilde paylaşacağız
Akaryakıt kaçakçılığı iddiaları ile gündeme gelmişti: Konkordato istedi!
İstanbul'da suya her ay zam kararı: Hizmet bedelleri de zamlandı!
Üniversite eğitimi 3 yıla iniyor! Uygulama gelecek yıl başlayacak
PKK Zap bölgesinden tamamen çekildi
Kılıçdaroğlu Silivri'ye gitti ama İmamoğlu ile görüşmedi
Türk bayraklı gemi Ukrayna'da isabet aldı: 16 personel kurtarıldı
Bankalardaki altın mevduatı ikiye katlandı: İşte en çok altın alan il!
Emekliliği düşünenler dikkat! Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
Yağışlara kısa ara: Yaz havası geri dönüyor!
Doğum izni artıyor, babaların izni de iki katına çıkacak
Bakan Kacır: Gençlerimizi geleceğe hazırlıyoruz
MSB: Düşen uçağın enkazında kaza kırım çalışmaları sürüyor
En çok satan 10 otomobil! En ucuzu 1 milyon TL
3 milyon kişi başvurdu. 'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular devam ediyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personeli maaş promosyonu netleşti
27 ilde FETÖ operasyonu: Aralarında aktif kamu çalışanları var
Bakan Tekin: Her yeni başlangıç, yeni hedefleri beraberinde getirir
2026 yılı bütçe görüşmeleri komisyonda devam edecek
Ev kiralamada yeni dönem: Ev sahiplerinden 'senet' şartı
Oto ve Emlakta yeni dönem! Vergi düzenlemesi Meclis'e geliyor
PMYO'da acı olay: Öğrenci 5. kattan atladı
DSİ, 1.389 personel alımı gerçekleştirecek
Başsavcılık: Futbolda bahis soruşturması genişleyebilir
43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu arttı
Çayın Başında Geçen Bir Ömür

80 yaşındaki Celal Çazım, tam 67 yıldır aynı tutkuyla çay demleyerek Cizre kültürünü yaşatıyor ve günde 5 bin bardak çay satıyor.

    Kahveci Celo: Cizre'nin Sembolü
    Şırnak'ın Cizre ilçesinde 80 yaşındaki Çay Ustası Celal Çazım, "Kahveci Celo" lakabıyla tanınıyor. 13 yaşında başladığı mesleğini 67 yıldır büyük bir tutku ile sürdürüyor.

    67 Yıldır Değişmeyen Heyecan
    Celal Çazım, dayısının yanında işçi olarak başladığı kahvecilik yolculuğunda, 3. yıldan sonra kendi mekanının sahibi oldu ve çayın adeta profesörü haline geldiğini söylüyor.

    Günde 5 Bin Bardak Çay Satıyor
    Usta çaycı, yılların deneyimiyle günde 5 bin bardak çay satarak bölgesinde önemli bir sima haline geldi. Hizmet vermekten gurur duyduğunu dile getiriyor.

    Yangında Kaybettiği 360 Tablo
    Çay ocağında yıllar içinde biriktirdiği yaklaşık 360 tablo yangında yok oldu. Ancak Celal Çazım pes etmedi, mekanı tekrar iyileştirme çabası sürüyor.

    Cizre Kültürünü Yaşatıyor
    Mekanı artık kente gelenlerin ilk uğrak noktalarından biri. Günlük 60 ila 100 kişi burada fotoğraf çekiyor, usta da Cizre kültürünü tanıtma rolünü sürdürüyor.

    Çayın Sanatına Dönüşen Usta İşçilik
    Çayın bir sanat eserine dönüştüğünü ifade eden Celal Çazım, mesleğine olan bağlılığı ve uzmanlığıyla genç kuşaklara örnek oluyor.

    Dayısının Yolundan İlerledi
    Celal Çazım, iş hayatına dayısının yanında işçi olarak başlamış, iki yıl işçi kaldıktan sonra kendi mekanını açmış ve 67 yıldır kesintisiz hizmet veriyor.

    Milletine Hizmet Etmekten Gurur Duyuyor
    Usta, "Milletime hizmet etmekten gurur duyuyorum" diyerek mesleğinde yaşadığı heyecanı ve bağlılığı vurguluyor.

17 Kasım 2025