Çayın Başında Geçen Bir Ömür
80 yaşındaki Celal Çazım, tam 67 yıldır aynı tutkuyla çay demleyerek Cizre kültürünü yaşatıyor ve günde 5 bin bardak çay satıyor.
Kahveci Celo: Cizre'nin Sembolü
Şırnak'ın Cizre ilçesinde 80 yaşındaki Çay Ustası Celal Çazım, "Kahveci Celo" lakabıyla tanınıyor. 13 yaşında başladığı mesleğini 67 yıldır büyük bir tutku ile sürdürüyor.
67 Yıldır Değişmeyen Heyecan
Celal Çazım, dayısının yanında işçi olarak başladığı kahvecilik yolculuğunda, 3. yıldan sonra kendi mekanının sahibi oldu ve çayın adeta profesörü haline geldiğini söylüyor.
Günde 5 Bin Bardak Çay Satıyor
Usta çaycı, yılların deneyimiyle günde 5 bin bardak çay satarak bölgesinde önemli bir sima haline geldi. Hizmet vermekten gurur duyduğunu dile getiriyor.
Yangında Kaybettiği 360 Tablo
Çay ocağında yıllar içinde biriktirdiği yaklaşık 360 tablo yangında yok oldu. Ancak Celal Çazım pes etmedi, mekanı tekrar iyileştirme çabası sürüyor.
Cizre Kültürünü Yaşatıyor
Mekanı artık kente gelenlerin ilk uğrak noktalarından biri. Günlük 60 ila 100 kişi burada fotoğraf çekiyor, usta da Cizre kültürünü tanıtma rolünü sürdürüyor.
Çayın Sanatına Dönüşen Usta İşçilik
Çayın bir sanat eserine dönüştüğünü ifade eden Celal Çazım, mesleğine olan bağlılığı ve uzmanlığıyla genç kuşaklara örnek oluyor.
Dayısının Yolundan İlerledi
Celal Çazım, iş hayatına dayısının yanında işçi olarak başlamış, iki yıl işçi kaldıktan sonra kendi mekanını açmış ve 67 yıldır kesintisiz hizmet veriyor.
Milletine Hizmet Etmekten Gurur Duyuyor
Usta, "Milletime hizmet etmekten gurur duyuyorum" diyerek mesleğinde yaşadığı heyecanı ve bağlılığı vurguluyor.