Meryem Uzerli'den Sofistike Stil Paylaşımı
Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, Boğaz manzaralı şık kombinini ve çarpıcı inci kolyesini Instagram'da takipçileriyle paylaştı.
Yazın Enerjisi ve Şıklık
Meryem Uzerli siyah saten elbisesi, zarif incilerden oluşan büyük çiçek kolyesiyle yazın enerjisini ve sofistike stilini yansıtıyor.
Boğaz Manzarası Eşliğinde Poz
İstanbul Boğazı manzarasında verdiği poz, sanatçının şehirle bütünleşen zarafetini ön plana çıkarıyor.
Doğal ve Sıcak Gülümseme
Uzerli'nin doğal ve içten gülümsemesinin öne çıktığı kare, takipçilerine pozitif enerji yayıyor.
Stilinde Detaylara Yer Veriyor
Ünlü isim, kolye ve elbise uyumunu, sade detaylarla birleştirerek kendine has stilini gösteriyor.
Işıltılı Bakışlar ve Doğallık
Yakın plan çekimde zarif makyajı ve doğal saçları dikkat çekiyor, minimal stil vurgulanıyor.
17 Kasım 2025