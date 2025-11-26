SMA tedavisinde kullanılan ilaç Türkiye'de üretilecek
Öğretmenlere yüzde 35'e varan kasko indirimi
Türkiye'nin ulaşım ağı her geçen yıl güçleniyor
Benzin ve motorine indirim gelebilir
MEB'den 'Mesleğim, Ailem ve Geleceğim' Temalı Öykü Yarışması Başladı
İstanbul'da DEAŞ'a patlayıcı temin eden 14 şüpheli yakalandı
Kocaeli'de sahte bungalov ilanıyla milyarlık vurgun
Emekli Maaşında Yeni Taban Rakamlar: 3 Farklı Senaryo Masada
Sokak hayvanlarını beslemek yasak mı, cezası var mı?
SPK 13 şirketin borçlanma aracı ihraç başvurusunu onayladı
Yurtta Hava Durumu: İl İl Sıcaklık ve Yağış Tahminleri
MİT saniye saniye raporladı! İşte İmralı görüşmesinin perde arkası
Antalya'da yaklaşık 25 ton bozuk tavuk ürünü ele geçirildi
Hafta sonu sıcaklık düşüyor, kar geliyor
Bakan Tunç: Bugünkü yargı her zamankinden bağımsız ve tarafsız
Vergiye yönelik düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda
Elektrik faturası 984 TL'yi aşanlar dikkat! 2.5 milyon abone etkilenecek
Atalay'dan asgari ücret açıklaması: Etkilenen 100 kalem var
Bakan Kurum: Türkiye'yi ev sahibi yapacağız
Erdoğan'dan babalara çağrı: Eşlerinize destek olun!
KPSS Türkiye ikincisi İrfan'ın öğretmenlik hayali gerçek oldu
Kırmızı ete son bir ayda 60 TL zam geldi: Yeni zam yolda!
11. Yargı Paketi Meclis'e geliyor: 'Af' çıkacak mı?
Evinde ölü bulunmuştu: Bölüm başkanı kalp krizi geçirmiş
RK'den emsal karar: İnceleme başladıktan sonra veri silmek ceza gerektirir
Bakan Göktaş açıkladı: Kadına şiddetle mücadelede yeni model geliyor!
Bakan Tunç: Yargıda 12 milyonun üzerinde derdest dosya var
Yargıtay'dan 2 kez motoru değiştirilen otomobil için yenisiyle değişim kararı
12 ay sonrası enflasyon beklentileri kasımda geriledi
Akın Gürlek: Dönüm noktası Ertan Yıldız'ın itirafçı olması
"Hakkım Helal Değil Sana"

Ece Erken, diş hekimine tepkisini sosyal medyada dile getirdi!

  1. <span><em><strong>Ünlü sunucu Ece Erken, sosyal medyadan ismini vermediği bir diş hekimine tepki gösterdi. Erken, yaşadığı mağduriyeti anlatarak, "Hayatımdan en az 2 yıl çaldın, hakkım helal değil sana" dedi. Paylaşım sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, kullanıcılar hekimin kim olduğunu merak etti.</strong></em></span>

  2. Ünlü sunucu <strong>Ece Erken</strong>, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ismini vermek istemediği bir <strong>diş hekimine yönelik tepkisini dile getirdi</strong>.&nbsp;

  3. Erken, yaşadığı mağduriyeti anlatarak,<strong><em> <span>"Hayatımdan en az 2 yıl çaldın, hakkım helal değil sana"</span></em></strong>&nbsp;ifadelerini kullandı.

  4. <span><strong>"HAKKIM HELAL DEĞİL SANA" DİYEREK TEPKİ GÖSTERİ</strong></span>Erken'in tepkisi, söz konusu hekimin sosyal medya hesabında <strong>diğer meslektaşlarını eleştiren videolar paylaşması</strong> üzerine geldi.

  5. Videoların milyonlarca izlenmesine şaşıran ünlü sunucu, paylaşımında şunları dile getirdi:

  6. "Maalesef hayatımın hatalarından biri olan, dişimi yaptırdığım hekimin keşfetimde videolarını gördüm ve başka doktorların, başka hekimlerin yaptığı dişlerle ilgili yorumlar yapıp, eleştiriyor, videolar çekiyor ve yarım milyon izlenmesi var. Daha kaç kişinin canı yanacak... Herkes doktor olmamalı. Hayatımdan en az 2 yılını çaldın, hakkım helal değil sana. Bir de utanmadan başka hekimlerin yaptıklarını konuşuyorsun, henüz benim ağrılarım geçmemişken..."

  7. <strong>Ece Erken'in yaptığı bu açıklama</strong>, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırırken, kullanıcılar ünlü sunucunun <strong>tedavi için başvurduğu diş hekiminin kim olduğunu merak etmeye başladı</strong>.

26 Kasım 2025