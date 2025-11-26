"Maalesef hayatımın hatalarından biri olan, dişimi yaptırdığım hekimin keşfetimde videolarını gördüm ve başka doktorların, başka hekimlerin yaptığı dişlerle ilgili yorumlar yapıp, eleştiriyor, videolar çekiyor ve yarım milyon izlenmesi var. Daha kaç kişinin canı yanacak... Herkes doktor olmamalı. Hayatımdan en az 2 yılını çaldın, hakkım helal değil sana. Bir de utanmadan başka hekimlerin yaptıklarını konuşuyorsun, henüz benim ağrılarım geçmemişken..."