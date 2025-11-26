"Hakkım Helal Değil Sana"
Ece Erken, diş hekimine tepkisini sosyal medyada dile getirdi!
-
Ünlü sunucu Ece Erken, sosyal medyadan ismini vermediği bir diş hekimine tepki gösterdi. Erken, yaşadığı mağduriyeti anlatarak, "Hayatımdan en az 2 yıl çaldın, hakkım helal değil sana" dedi. Paylaşım sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, kullanıcılar hekimin kim olduğunu merak etti.
-
Ünlü sunucu Ece Erken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ismini vermek istemediği bir diş hekimine yönelik tepkisini dile getirdi.
-
Erken, yaşadığı mağduriyeti anlatarak, "Hayatımdan en az 2 yıl çaldın, hakkım helal değil sana" ifadelerini kullandı.
-
"HAKKIM HELAL DEĞİL SANA" DİYEREK TEPKİ GÖSTERİErken'in tepkisi, söz konusu hekimin sosyal medya hesabında diğer meslektaşlarını eleştiren videolar paylaşması üzerine geldi.
-
Videoların milyonlarca izlenmesine şaşıran ünlü sunucu, paylaşımında şunları dile getirdi:
-
"Maalesef hayatımın hatalarından biri olan, dişimi yaptırdığım hekimin keşfetimde videolarını gördüm ve başka doktorların, başka hekimlerin yaptığı dişlerle ilgili yorumlar yapıp, eleştiriyor, videolar çekiyor ve yarım milyon izlenmesi var. Daha kaç kişinin canı yanacak... Herkes doktor olmamalı. Hayatımdan en az 2 yılını çaldın, hakkım helal değil sana. Bir de utanmadan başka hekimlerin yaptıklarını konuşuyorsun, henüz benim ağrılarım geçmemişken..."
-
Ece Erken'in yaptığı bu açıklama, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırırken, kullanıcılar ünlü sunucunun tedavi için başvurduğu diş hekiminin kim olduğunu merak etmeye başladı.