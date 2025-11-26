Kızılcık Şerbeti Dizisinde Jenerik Krizi!
Seray Kaya'dan ilk açıklama
Yeni oyuncu kadrosuyla birlikte jeneriği de değişen 'Kızılcık Şerbeti'nde isim krizi yaşandığı konuşulmuştu. Doğukan Güngör'ün, adı kendisinden önce yazıldı diye kıskançlık duyduğu iddia edilen Seray Kaya konuyla ilgili konuştu.
Sıla Türkoğlu, Emrah Altıntoprak, Ece İrtem ve Batuhan Bozkurt Yüzgüleç'in ayrıldığı 'Kızılcık Şerbeti'nde son kriz Doğukan Güngör'ün dizinin resmi hesabını takip etmeyi bırakması olmuştu.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Güngör diziye yeni dahil olan Seray Kaya'nın adının kendisinden önce yazılmasına kızmış ve 'Kızılcık Şerbeti'nin resmi hesabını takipten çıkmıştı.
Seray Kaya'ya Doğukan Güngör'ün bu hamlesi soruldu. Kaya, "Öyle bir şey olduğunu sanmıyorum.
Bu konuyla da hiç ilgilenmiyorum. Çünkü hiçbir bilgim yok. Muhatabı ben değilim, bence onu Doğukan'la konuşun" dedi.