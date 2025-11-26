Bakan Uraloğlu: Yeni İstanbul Ankara Otoyolu geliyor
Bakan Uraloğlu: Yeni İstanbul Ankara Otoyolu geliyor
Yeniden değerleme oranı Resmi Gazetede yayımlandı
USA Today araştırdı:: Dişiniz ağrıyorsa Türkiye'ye gidin!
Bakan Güler açıkladı: Askeri hastaneler yeniden açılıyor!
Vergiye yönelik düzenlemeleri içeren teklifin 6 maddesi geçti
YKS'ye esas derslere ilişkin konu ve kazanımlar açıklandı
Karahan açıkladı: İşte enflasyonun düşüşünü yavaşlatan unsurlar
11. Yargı Paketi yarın Meclis'te: 55 bin mahkuma tahliye yolu açılıyor!
İkinci el devrimi: Her iki kişiden biri ikinci el ürün alıp sattı!
DEVA'lı Karatutlu 'vekil kimliğiyle' ALES'e giremedi: Kanun ne diyor?
Maç bileti karaborsacılarına soruşturma: 5 siteye erişim engeli!
Bakan Güler teğmenlerin ihracında gerekçeyi açıkladı
KDK'den emsal karar: Evlilik Kredisinde stajyer engeli kalkıyor!
Üniversitedeki rehine krizine Validen açıklama
Bakan Memişoğlu: 72 branşta aynı güne randevu verebiliyoruz
ESK'den et fiyatlarındaki dalgalanmaya dair açıklama
VİMER, En İyi Kamu Hizmeti Kategorisinde Dünya İkinciliği Kazandı
Bu gece başlıyor, serbest rota uygulanacak
SMA tedavisinde kullanılan ilaç Türkiye'de üretilecek
Türkiye'nin ulaşım ağı her geçen yıl güçleniyor
Benzin ve motorine indirim gelebilir
MEB'den 'Mesleğim, Ailem ve Geleceğim' Temalı Öykü Yarışması Başladı
İstanbul'da DEAŞ'a patlayıcı temin eden 14 şüpheli yakalandı
Kocaeli'de sahte bungalov ilanıyla milyarlık vurgun
Emekli Maaşında Yeni Taban Rakamlar: 3 Farklı Senaryo Masada
Sokak hayvanlarını beslemek yasak mı, cezası var mı?
SPK 13 şirketin borçlanma aracı ihraç başvurusunu onayladı
Yurtta Hava Durumu: İl İl Sıcaklık ve Yağış Tahminleri
MİT saniye saniye raporladı! İşte İmralı görüşmesinin perde arkası
EFT Ve IBAN'dan Para Transferinde Yeni Dönem!

Artık zorunlu olacak...

  1. Hazine ve Maliye Bakanlığı, EFT ve IBAN üzerinden yapılan para transferlerinde yeni bir dönemi başlatıyor. MASAK'ın hazırladığı düzenlemeyle yüksek tutarlı işlemlerde beyan şartı geliyor. 1 Ocak 2026'dan sonra kurallara uymayanlar para gönderemeyecek.

  2. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı MASAK, finansal sistemde şeffaflığı artırmak ve kayıt dışı parayı önlemek amacıyla kapsamlı bir tebliğ taslağı hazırladı. Düzenleme, 200 bin TL ve üzeri EFT, havale ve nakit işlemlerinde beyan zorunluluğu getiriyor.

  3. Yeni sistem 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek ve yüksek tutarlı işlemler adım adım daha sıkı denetime tabi tutulacak.

  4. <h2>KADEMELİ BEYAN SİSTEMİ UYGULANACAK&nbsp;</h2> <p>Yeni tebliğe göre para transferinde kademeli bir beyan süreci başlıyor:</p> <p>-200 bin TL - 2 milyon TL arası işlemler</p> <p>- İşlemin niteliği kısaca beyan edilecek.</p> <p>-2 milyon TL - 20 milyon TL arası işlemler</p> <p>- "Nakit İşlem Beyan Formu" doldurulacak.</p> <p>- 20 milyon TL ve üzeri işlemler</p> <p>- Form detaylı açıklamalar ve dayanak belgeler ile desteklenecek.<br>- Bankalar, müşterilere işlem türüne göre beyan seçenekleri sunacak.<br>-&nbsp;"Bireysel ödeme"&nbsp;gibi genel ifadeler için en az 20 karakterlik açıklama zorunlu olacak.</p>

  5. <div class="content-text"><h2>NEDEN BU DÜZENLEME YAPILIYOR?</h2> <p>-Küresel Standartlara Uyum Hedefi</p> <p>MASAK açıklamasında düzenlemenin, uluslararası mali şeffaflık kriterlerini belirleyen FATF standartlarına uyum amacı taşıdığı vurgulandı.</p> <p>Risk bazlı analizler, ulusal değerlendirme raporları ve diğer ülke uygulamaları dikkate alınarak taslak hazırlandı.</p> <p></p> </div> <div class="bar"></div>

  6. <h2>HANGİ İŞLEMLER KAPSAM DIŞINDA?</h2> <p>Bazı işlemler yeni yükümlülüklerden muaf tutuluyor:</p> <p>-Kamu kurumlarının işlemleri</p> <p>-Bankaların kendi aralarındaki hareketler</p> <p>-ATM üzerinden yapılan düşük tutarlı işlemler</p> <p>Bu işlemler beyan zorunluluğuna tabi olmayacak.</p> <p>Tebliğe uyum sağlamayan finansal kuruluşlara, 5549 sayılı Kanun kapsamında idari yaptırımlar uygulanacak.</p>

  7. <p>NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?<br>Yeni düzenlemeyle Türkiye'de yüksek tutarlı IBAN ve EFT işlemlerinde şeffaflık güçlenecek.&nbsp;</p> <p>Kullanıcılar, özellikle 20 milyon TL üzerindeki transferlerde detaylı açıklama ve belge hazırlamak zorunda kalacak.&nbsp;</p> <p>1 Ocak 2026'dan sonra bu yükümlülüğe uymayanların işlemleri gerçekleştirilemeyecek.</p>

26 Kasım 2025