Düşük Reytingler Sonunu Mu Getirecek?

Üç sezondur salı akşamları yayınlanan 'Bahar'ın yeni bölümü 7 Aralık Pazar gününe çekilirken Show TV'nin yeni dizisi 'Rüya Gibi', 2 Aralık Salı akşamı yayın hayatına başlayacak.

'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?' dizisi yeni transferleri ve değişen konusuna rağmen reytinglerde düşüşe geçti. Dizi hakkında bu sezon final yapacağı iddiaları gündeme geldi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net