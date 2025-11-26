Kazaya Davetiye: Otobüs Şoförü Taraftarlarla Oynadı

Görüntülere tepki ve inceleme başlatıldı

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, bazı kullanıcıların tepkisini çekti. Şoförün koltuğuna dönüp aracı sürmeye devam ettiği anlar da dikkat çekerken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.