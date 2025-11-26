Kazaya Davetiye: Otobüs Şoförü Taraftarlarla Oynadı
Konyaspor deplasmanına giden Antalyaspor taraftarlarını taşıyan otobüs şoförünün görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
Şoför koltuğundan kalkıp taraftarlarla oynadı
Konyaspor-Antalyaspor deplasmanına giden taraftarları taşıyan otobüsün şoförü, koltuğundan kalkarak taraftar grubuyla birlikte oynadı. O anları cep telefonuyla kaydeden taraftarlar görüntüleri sosyal medyada paylaştı.
Taraftarlar alkışlarla tempo tuttu
Otobüs içinde yüksek tempolu tezahüratların yapıldığı anlarda, şoförün hareketine taraftarların alkışlarla eşlik ettiği görüldü. Eğlenceli atmosfere rağmen, yolculuk sırasında bu davranış güvenlik açısından tartışma yarattı.
Görüntülere tepki ve inceleme başlatıldı
Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, bazı kullanıcıların tepkisini çekti. Şoförün koltuğuna dönüp aracı sürmeye devam ettiği anlar da dikkat çekerken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.