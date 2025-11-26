Miras Tartışması Kanlı Bitti: Kaynana Öldü, Zanlı Ağır Yaralı

Bakan Uraloğlu: Yeni İstanbul Ankara Otoyolu geliyor
Bakan Uraloğlu: Yeni İstanbul Ankara Otoyolu geliyor
Tek platformdan yatırım yönetimi albaFX'te!
Tek platformdan yatırım yönetimi albaFX'te!
Sponsorlu İçerik
Yeniden değerleme oranı Resmi Gazetede yayımlandı
Yeniden değerleme oranı Resmi Gazetede yayımlandı
USA Today araştırdı:: Dişiniz ağrıyorsa Türkiye'ye gidin!
USA Today araştırdı:: Dişiniz ağrıyorsa Türkiye'ye gidin!
Bakan Güler açıkladı: Askeri hastaneler yeniden açılıyor!
Bakan Güler açıkladı: Askeri hastaneler yeniden açılıyor!
Vergiye yönelik düzenlemeleri içeren teklifin 6 maddesi geçti
Vergiye yönelik düzenlemeleri içeren teklifin 6 maddesi geçti
YKS'ye esas derslere ilişkin konu ve kazanımlar açıklandı
YKS'ye esas derslere ilişkin konu ve kazanımlar açıklandı
Karahan açıkladı: İşte enflasyonun düşüşünü yavaşlatan unsurlar
Karahan açıkladı: İşte enflasyonun düşüşünü yavaşlatan unsurlar
11. Yargı Paketi yarın Meclis'te: 55 bin mahkuma tahliye yolu açılıyor!
11. Yargı Paketi yarın Meclis'te: 55 bin mahkuma tahliye yolu açılıyor!
İkinci el devrimi: Her iki kişiden biri ikinci el ürün alıp sattı!
İkinci el devrimi: Her iki kişiden biri ikinci el ürün alıp sattı!
DEVA'lı Karatutlu 'vekil kimliğiyle' ALES'e giremedi: Kanun ne diyor?
DEVA'lı Karatutlu 'vekil kimliğiyle' ALES'e giremedi: Kanun ne diyor?
Maç bileti karaborsacılarına soruşturma: 5 siteye erişim engeli!
Maç bileti karaborsacılarına soruşturma: 5 siteye erişim engeli!
Bakan Güler teğmenlerin ihracında gerekçeyi açıkladı
Bakan Güler teğmenlerin ihracında gerekçeyi açıkladı
KDK'den emsal karar: Evlilik Kredisinde stajyer engeli kalkıyor!
KDK'den emsal karar: Evlilik Kredisinde stajyer engeli kalkıyor!
Üniversitedeki rehine krizine Validen açıklama
Üniversitedeki rehine krizine Validen açıklama
Bakan Memişoğlu: 72 branşta aynı güne randevu verebiliyoruz
Bakan Memişoğlu: 72 branşta aynı güne randevu verebiliyoruz
ESK'den et fiyatlarındaki dalgalanmaya dair açıklama
ESK'den et fiyatlarındaki dalgalanmaya dair açıklama
VİMER, En İyi Kamu Hizmeti Kategorisinde Dünya İkinciliği Kazandı
VİMER, En İyi Kamu Hizmeti Kategorisinde Dünya İkinciliği Kazandı
Bu gece başlıyor, serbest rota uygulanacak
Bu gece başlıyor, serbest rota uygulanacak
SMA tedavisinde kullanılan ilaç Türkiye'de üretilecek
SMA tedavisinde kullanılan ilaç Türkiye'de üretilecek
Türkiye'nin ulaşım ağı her geçen yıl güçleniyor
Türkiye'nin ulaşım ağı her geçen yıl güçleniyor
Benzin ve motorine indirim gelebilir
Benzin ve motorine indirim gelebilir
MEB'den 'Mesleğim, Ailem ve Geleceğim' Temalı Öykü Yarışması Başladı
MEB'den 'Mesleğim, Ailem ve Geleceğim' Temalı Öykü Yarışması Başladı
İstanbul'da DEAŞ'a patlayıcı temin eden 14 şüpheli yakalandı
İstanbul'da DEAŞ'a patlayıcı temin eden 14 şüpheli yakalandı
Kocaeli'de sahte bungalov ilanıyla milyarlık vurgun
Kocaeli'de sahte bungalov ilanıyla milyarlık vurgun
Emekli Maaşında Yeni Taban Rakamlar: 3 Farklı Senaryo Masada
Emekli Maaşında Yeni Taban Rakamlar: 3 Farklı Senaryo Masada
Sokak hayvanlarını beslemek yasak mı, cezası var mı?
Sokak hayvanlarını beslemek yasak mı, cezası var mı?
SPK 13 şirketin borçlanma aracı ihraç başvurusunu onayladı
SPK 13 şirketin borçlanma aracı ihraç başvurusunu onayladı
Yurtta Hava Durumu: İl İl Sıcaklık ve Yağış Tahminleri
Yurtta Hava Durumu: İl İl Sıcaklık ve Yağış Tahminleri
MİT saniye saniye raporladı! İşte İmralı görüşmesinin perde arkası
MİT saniye saniye raporladı! İşte İmralı görüşmesinin perde arkası

Miras Tartışması Kanlı Bitti: Kaynana Öldü, Zanlı Ağır Yaralı

Kayseri Melikgazi'de miras kavgası sırasında çıkan tartışmada kaynanasını silahla öldüren şahıs, ardından kendine ateş etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan zanlıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

  1. <strong>Melikgazi Demokrasi Mahallesi'nde Şok Olay</strong><br> Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Demokrasi Mahallesi 2246. Sokak'ta meydana gelen olayda, miras nedeniyle çıkan tartışma kanlı sona vardı.

    Melikgazi Demokrasi Mahallesi'nde Şok Olay
    Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Demokrasi Mahallesi 2246. Sokak'ta meydana gelen olayda, miras nedeniyle çıkan tartışma kanlı sona vardı.

  2. <strong>Miras Meselesi İddiası Tartışmayı Tırmandırdı</strong><br> 35 yaşındaki S.U. ile 60 yaşındaki kaynanası M.M. arasında miras konusundaki anlaşmazlığın yaşandığı belirtildi.

    Miras Meselesi İddiası Tartışmayı Tırmandırdı
    35 yaşındaki S.U. ile 60 yaşındaki kaynanası M.M. arasında miras konusundaki anlaşmazlığın yaşandığı belirtildi.

  3. <strong>Tartışma Kanlı Bitti, Kaynana Vuruldu</strong><br> İddiaya göre S.U., tartışmanın büyümesi üzerine kaynanasını silahla vurdu.

    Tartışma Kanlı Bitti, Kaynana Vuruldu
    İddiaya göre S.U., tartışmanın büyümesi üzerine kaynanasını silahla vurdu.

  4. <strong>Zanlı Kendini Vurarak İntihar Etti</strong><br> Kaynanasını vurduktan sonra S.U. aynı silahla kendine ateş etti, ağır yaralandı.

    Zanlı Kendini Vurarak İntihar Etti
    Kaynanasını vurduktan sonra S.U. aynı silahla kendine ateş etti, ağır yaralandı.

  5. <strong>Polis Olayla İlgili İnceleme Yapıyor</strong><br> Kadının cenazesi morga kaldırıldı, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı

    Polis Olayla İlgili İnceleme Yapıyor
    Kadının cenazesi morga kaldırıldı, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı

26 Kasım 2025