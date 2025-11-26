Miras Tartışması Kanlı Bitti: Kaynana Öldü, Zanlı Ağır Yaralı
Kayseri Melikgazi'de miras kavgası sırasında çıkan tartışmada kaynanasını silahla öldüren şahıs, ardından kendine ateş etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan zanlıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Melikgazi Demokrasi Mahallesi'nde Şok Olay
Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Demokrasi Mahallesi 2246. Sokak'ta meydana gelen olayda, miras nedeniyle çıkan tartışma kanlı sona vardı.
Miras Meselesi İddiası Tartışmayı Tırmandırdı
35 yaşındaki S.U. ile 60 yaşındaki kaynanası M.M. arasında miras konusundaki anlaşmazlığın yaşandığı belirtildi.
Tartışma Kanlı Bitti, Kaynana Vuruldu
İddiaya göre S.U., tartışmanın büyümesi üzerine kaynanasını silahla vurdu.
Zanlı Kendini Vurarak İntihar Etti
Kaynanasını vurduktan sonra S.U. aynı silahla kendine ateş etti, ağır yaralandı.
Polis Olayla İlgili İnceleme Yapıyor
Kadının cenazesi morga kaldırıldı, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı
26 Kasım 2025