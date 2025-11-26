Bakan Uraloğlu: Yeni İstanbul Ankara Otoyolu geliyor
25 Tonluk Skandal: Tarihi Geçmiş Tavukları İmha Etti

Antalya'nın Aksu ilçesinde zabıta ekipleri, biri şahıs işletmesi diğeri bir firmaya ait toplam 4 soğuk hava deposunda tarihi geçmiş yaklaşık 25 ton tavuk ürünü tespit etti. Ürünler imha edilirken iki iş yeri mühürlendi.

  1. <strong>Zabıta ekiplerinden geniş çaplı denetim</strong><br> Aksu Belediyesi zabıta ekipleri, halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerini sürdürdü. Ekipler, biri şahıs işletmesi diğeri bir firmaya ait olmak üzere toplam 4 soğuk hava deposunu kontrol altına aldı.

  2. <strong>Kötü kokuların peşine düşüldü</strong><br> Çamköy Mahallesi'nde sürekli kapalı tutulan ve çevreye kötü kokular yayan bir iş yeri, zabıtanın dikkatini çekti. İş yerinin açık olduğu bir anda ekipler harekete geçti.

  3. <strong>Tarihi geçmiş tavuk ürünleri bulundu</strong><br> Yapılan incelemede, içeride yaklaşık 800 kilo tarihi geçmiş tavuk eti, but, taşlık ve çeşitli tavuk ürünleri bulundu. Ürünlerin bir kısmının yeniden paketlenerek satışa sunulmak üzere hazırlandığı belirlendi.

  4. <strong>Ekipler imha işlemi başlattı</strong><br> Zabıta, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ve polis ekipleriyle koordineli şekilde çalışarak, tespit edilen tüm tarihi geçmiş ürünleri imha etti.

  5. <strong>Firma deposunda 25 ton bozuk ürün</strong><br> Şahıs işletmesinin hemen arkasındaki firmaya ait 4 soğuk hava deposunda yaklaşık 25 ton tarihi geçmiş tavuk ve bu tavuklardan üretilmiş döner, sucuk, ciğer ve taşlık ürünleri ele geçirildi.

  6. <strong>Belgesiz ve ruhsatsız faaliyet ortaya çıktı</strong><br> Denetimlerde, firmaya ait depolarda bulunan ürünlerin hiçbir belgesinin, üretim bilgisinin ya da son kullanma tarihinin bulunmadığı belirlendi. Her iki işletmenin de ruhsatsız olduğu tespit edildi.

  7. <strong>Zabıta Müdürü: "Müsamaha göstermeyeceğiz"</strong><br> Zabıta Müdürü Kaan Aydın, denetimlerin ardından yaptığı açıklamada, halk sağlığını tehlikeye atan işletmelere asla izin vermeyeceklerini belirtti. Aydın, "Ürünlerin tamamını imha ettik, iki iş yerini mühürledik, cezai işlemler uyguladık. Denetimlerimiz aralıksız sürecek." dedi.

26 Kasım 2025