Ayranın İçine Bir Kaşık Ekleyince Tüm Vücudu Koruyor!

Protein, kalsiyum, magnezyum, fosfor, B vitaminleri ve probiyotikler açısından oldukça zengin olan ayrana bazen farklı eklemelerde bulunuyoruz. Bu eklemeler çoğu zaman lezzeti artırmak için olsa da bazı doğal besinler eklenerek destekleyici bir içeceğe dönüştürülebilir.