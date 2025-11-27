Bu Deterjanlardan Uzak Durun!

Dünya üzerinde hemen hemen herkesin günlük yaşamda sık sık kullandığı deterjanlar, yanlış etiketleme veya üzerindeki eksik işaretlerden kaynaklı görünmez büyük bir tehlikeye dönüşebiliyor. Son dönemde artan kimyasal temas vakalarının yaşanması, deterjan seçiminde herkesin daha dikkatli olması gerektiğini yeniden gündeme getirdi. Uzmanlar ise ufacık dikkatsizliklerin ne kadar büyük sonuçlar doğurabileceğini gözler önüne serdi. Kullandığınız deterjanlarda bu semboller yoksa hemen bırakın...