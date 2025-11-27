Dört parti birleşiyor mu? SP Başkanı Arıkan yanıtladı
Dört parti birleşiyor mu? SP Başkanı Arıkan yanıtladı
Erdoğan: Barış, adalet ve istikrar için elimizi taşın altına koyuyoruz
Ekonomide kilit ay: Faiz, enflasyon, bütçe ve asgari ücret
Ankara'da bazı yollar 3 gün trafiğe kapatılacak
11. Yargı Paketi Meclis'te: Mahkumlara erken tahliye yolu açılıyor!
Bakan Bolat: Bu yıl hizmet ihracatı 121 milyar doları aşacak
50 bin mahkum tahliye edilecek mi? Bakan Tunç'tan açıklama
MSB: TSK her girişime katkı sağlamaya hazırdır
Yüzyılın konut projesine 5 milyondan fazla başvuru!
Akaryakıta çifte indirim yolda
HSK'dan Hakimlere Rücu Şartlarını Değiştiren Önemli Karar
2026 yılı için günlük yemek kartı ücreti belli oldu
İzmir'de büyük gıda operasyonu: 30 ton tarihi geçmiş gıda ele geçirildi
Meteoroloji Uyardı: Batıda Sağanak, Sıcaklıklar Yüksek
2026 yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu?
Yeni uygulama! Her bina kendi suyunu üretecek
Otizm salgına dönüştü! Her 30 çocuktan birinde var
4 ilde DEAŞ operasyonu: 16 tutuklama
Emlak vergisinde son gün 1 Aralık
Bakan Uraloğlu: Yeni İstanbul Ankara Otoyolu geliyor
Yeniden değerleme oranı Resmi Gazetede yayımlandı
USA Today araştırdı:: Dişiniz ağrıyorsa Türkiye'ye gidin!
Bakan Güler açıkladı: Askeri hastaneler yeniden açılıyor!
Vergiye yönelik düzenlemeleri içeren teklifin 6 maddesi geçti
YKS'ye esas derslere ilişkin konu ve kazanımlar açıklandı
Karahan açıkladı: İşte enflasyonun düşüşünü yavaşlatan unsurlar
11. Yargı Paketi yarın Meclis'te: 55 bin mahkuma tahliye yolu açılıyor!
İkinci el devrimi: Her iki kişiden biri ikinci el ürün alıp sattı!
DEVA'lı Karatutlu 'vekil kimliğiyle' ALES'e giremedi: Kanun ne diyor?
Bu Deterjanlardan Uzak Durun!

Avrupa Kimyasal Ajansı (ECHA) uzmanları, etiketsiz veya zorunlu tehlike sembollerinin bulunmadığı temizlik ürünlerinin ciddi zehirlenmelere yol açabileceğini belirterek tüketicileri uyarıyor.

  1. Dünya üzerinde hemen hemen herkesin günlük yaşamda sık sık kullandığı deterjanlar, yanlış etiketleme veya üzerindeki eksik işaretlerden kaynaklı görünmez büyük bir tehlikeye dönüşebiliyor. Son dönemde artan kimyasal temas vakalarının yaşanması, deterjan seçiminde herkesin daha dikkatli olması gerektiğini yeniden gündeme getirdi. Uzmanlar ise ufacık dikkatsizliklerin ne kadar büyük sonuçlar doğurabileceğini gözler önüne serdi. Kullandığınız deterjanlarda bu semboller yoksa hemen bırakın...

  2. <p>ECHA'nın Tüketici Güvenliği Birimi adına konuşan kimyasal güvenlik uzmanı Dr. Anna Müller, yayımladıkları son değerlendirmede şu uyarıya yer verdi:</p> <p><strong>"Etiketinde zorunlu güvenlik sembolleri olmayan hiçbir temizlik ürününü kullanmayın. Bu ürünlerin içerikleri, risk seviyeleri ve sağlık etkileri bilinemez"&nbsp;dedi.&nbsp;</strong></p>

  3. <p><strong>DETERJANLARDA OLMASI GEREKEN GÜVENLİK SEMBOLLERİ</strong></p> <p>Temizlik ürünlerindeki güvenlik sembolleri sadece bilgilendirici değil, doğrudan sağlığı koruyan uyarılardır. Avrupa Birliği ve Türkiye'de yürürlükte olan düzenlemelere göre deterjan ambalajlarında yer alması gereken zorunlu semboller şunlardır:</p>

    DETERJANLARDA OLMASI GEREKEN GÜVENLİK SEMBOLLERİ

    Temizlik ürünlerindeki güvenlik sembolleri sadece bilgilendirici değil, doğrudan sağlığı koruyan uyarılardır. Avrupa Birliği ve Türkiye'de yürürlükte olan düzenlemelere göre deterjan ambalajlarında yer alması gereken zorunlu semboller şunlardır:

  4. <p><strong>Korozif Madde İşareti (GHS05)</strong></p> <p>Cilt ve gözlerde ciddi yanıklara neden olabilir. Özellikle güçlü tıkanıklık açıcılar ve fırın temizleyicilerinde bulunur.</p>

  5. <p><strong>İrritan / Alerjen Uyarısı (GHS07)</strong></p> <p>Ciltte tahriş, solunumda hassasiyet ve alerjik reaksiyon riski taşır. Ev tipi deterjanlarda en sık rastlanan uyarıdır.</p>

  6. <p><strong>Çevre İçin Tehlikeli Sembolü (GHS09)</strong></p> <p>Bu ürünlerin su canlıları için toksik olabileceğini gösterir. Doğrudan lavabo veya kanalizasyona dökülmemesi gerekir.</p>

  7. <p><strong>Yanıcı Madde Uyarısı (GHS02)</strong></p> <p>Aerosol formunda veya solvent bazlı temizlik ürünlerinde bulunabilir.</p>

  8. Dr. Müller, bu işaretlerin <strong>"göz ardı edilmemesi gereken kritik bilgiler"</strong> olduğunu vurgulayarak,<br><strong>"Sembol yoksa risk bilinemez; bu da tüketiciyi korunmasız bırakır."</strong> ifadelerini kullandı.

  9. <p><strong>ETİKETTE MUTLAKA BULUNMASI GEREKEN DİĞER BİLGİLER&nbsp;</strong></p> <p><strong>Semboller tek başına yeterli değildir. Deterjanlarda şu bilgiler de zorunludur:</strong></p> <p>-Ürünün kullanım amacı</p> <p>-Doğru kullanım talimatı</p> <p>-Üretici/ithalatçı bilgisi</p> <p>-İçerik listesi ve alerjen bildirimleri</p> <p>-UFI kodu - zehirlenme durumunda formülün hızla tespit edilmesini sağlar</p> <p>-Parti/lot numarası</p> <p>-ECHA raporuna göre bu bilgilerin eksik olması, ürünün güvenilir olmadığını ve "yetkisiz üretim" ihtimalini güçlendiriyor.</p>

    ETİKETTE MUTLAKA BULUNMASI GEREKEN DİĞER BİLGİLER 

    Semboller tek başına yeterli değildir. Deterjanlarda şu bilgiler de zorunludur:

    -Ürünün kullanım amacı

    -Doğru kullanım talimatı

    -Üretici/ithalatçı bilgisi

    -İçerik listesi ve alerjen bildirimleri

    -UFI kodu - zehirlenme durumunda formülün hızla tespit edilmesini sağlar

    -Parti/lot numarası

    -ECHA raporuna göre bu bilgilerin eksik olması, ürünün güvenilir olmadığını ve "yetkisiz üretim" ihtimalini güçlendiriyor.

  10. <p><strong>ETİKETSİZ ÜRÜNLER NEDEN TEHLİKELİ?</strong></p> <p><strong>ECHA uzmanları, açık satılan veya markasız ürünlerin sağlık açısından ciddi risk taşıdığını belirtiyor. Bu tür ürünlerde:</strong></p> <p>-Kimyasal yoğunluk bilinmez,</p> <p>-Cilt ve gözde yanma riski artar,</p> <p>-Solunduğunda akciğer hasarı oluşabilir,</p> <p>-Evcil hayvanlar için zehirlenme riski yükselir,</p> <p>-Acil durumda sağlık ekipleri müdahale edemez; çünkü formül bilinmez.</p> <p>Raporda, Avrupa'daki zehirlenme merkezlerine yapılan son başvurularda çocuk zehirlenmelerinin bir kısmının etiketsiz temizlik ürünlerinden kaynaklandığı belirtiliyor.</p>

    ETİKETSİZ ÜRÜNLER NEDEN TEHLİKELİ?

    ECHA uzmanları, açık satılan veya markasız ürünlerin sağlık açısından ciddi risk taşıdığını belirtiyor. Bu tür ürünlerde:

    -Kimyasal yoğunluk bilinmez,

    -Cilt ve gözde yanma riski artar,

    -Solunduğunda akciğer hasarı oluşabilir,

    -Evcil hayvanlar için zehirlenme riski yükselir,

    -Acil durumda sağlık ekipleri müdahale edemez; çünkü formül bilinmez.

    Raporda, Avrupa'daki zehirlenme merkezlerine yapılan son başvurularda çocuk zehirlenmelerinin bir kısmının etiketsiz temizlik ürünlerinden kaynaklandığı belirtiliyor.

  11. <p><strong>GÜVENLİ DETERJAN SEÇMENİN ALTIN KURALLARI</strong></p> <p><strong>Dr. Müller ve ECHA uzmanları, güvenli ürün seçimi için şu önerileri sıralıyor:</strong></p> <p>Sembol ve uyarıların eksiksiz olup olmadığını kontrol edin.</p> <p>Orijinal, kapaksız açılmamış ürünleri tercih edin.</p> <p>Açıkta satılan ürünlerden uzak durun.</p> <p>Çevre dostu sertifika bulunan ürünleri seçin.</p> <p>Alerjen uyarılarını mutlaka okuyun.</p> <p>Bu adımlar hem sağlığı hem çevreyi koruma açısından kritik rol oynuyor.</p>

    GÜVENLİ DETERJAN SEÇMENİN ALTIN KURALLARI

    Dr. Müller ve ECHA uzmanları, güvenli ürün seçimi için şu önerileri sıralıyor:

    Sembol ve uyarıların eksiksiz olup olmadığını kontrol edin.

    Orijinal, kapaksız açılmamış ürünleri tercih edin.

    Açıkta satılan ürünlerden uzak durun.

    Çevre dostu sertifika bulunan ürünleri seçin.

    Alerjen uyarılarını mutlaka okuyun.

    Bu adımlar hem sağlığı hem çevreyi koruma açısından kritik rol oynuyor.

27 Kasım 2025