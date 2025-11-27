Dört parti birleşiyor mu? SP Başkanı Arıkan yanıtladı
Dört parti birleşiyor mu? SP Başkanı Arıkan yanıtladı
Son 10 Yılın En Sert Kışı Olacak! İstanbul İçin De Tarih Belli

Soğuk havaların kendini göstermeye başlamasıyla Meteoroloji'den vatandaşlara kritik uyarı yapıldı. Son verilere göre pazar günü için 81 ilin 80'ine yağış uyarısı yapıldı. Yağış

  1. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 27 Kasım Perşembe günü için hava tahmin raporunu yayımladı. &nbsp;İç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ile Manisa, Edirne, Kırklareli ve Antalya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.&nbsp;Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi tahmin edilirken, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar uyarısında bulunuldu. Öte yandan Meteoroloji'den yapılan açıklamada kar yağışı için de tarih verildi.&nbsp;

  2. <strong>81 İLİN 80'İNDE BEKLENİYOR</strong><br>MGM'nin internet sitesinde yer verilen 5 günlük hava tahmin raporuna göre 30 Kasım pazar günü için Edirne dışında 80 ilde yağmur beklentisine yer verilirken, 1 Aralık pazartesi ise 13 ilde hafif kar yağışı görülebileceği uyarısında bulunuldu.

  3. <strong>SON 10 YILIN EN SOĞUK KIŞI GELİYOR</strong><br>Meteoroloji uzmanları, mevcut tahmin haritalarına göre bu kışın son 10 yılın en yağışlı kış mevsimi olabileceğini belirtirken, 20 Aralık itibarıyla aralarında&nbsp;İstanbul'un da olduğu birçok büyükşehirde beyaz örüntünün hakim olması bekleniyor.

  4. <strong>PAZAR GÜNÜ KAR BEKLENEN İLLER&nbsp;</strong><br>Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayımladığı 5 günlük hava tahmin haritasında kar yağışı beklenen illeri tek tek sıraladı. Buna göre, kar yağışı pazar günü Sivas, Erzincan, Malatya, Muş, Van, Hakkari'de başlayacak, 1 Aralık Pazartesi günü ise 13 ile yayılacak.&nbsp;

  5. <strong>PAZARTESİ BU İLLERDE KAR VAR</strong><br>Pazartesi günü birçok il güne bembeyaz başlayacak. Pazartesi günü kar yağışı beklenen iller ise, Sivas, Erzurum, Van, Hakkari, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Bingöl, Muş, Bitlis, Ağrı, Kars, Ardahan şeklinde.&nbsp;

  6. <strong>ADIM ADIM ETKİSİ ARTACAK</strong><br>Cuma ve cumartesi günleri Türkiye'nin İç Anadolu ve Doğu kesiminde güneşli havanın etkili olması bekleniyor. Pazar günü itibarıyla ülkenin tamamını kaplayacak yağışlı hava dalgası, pazartesi sabahı birçok şehirde kar yağışına dönüşecek.

  7. Türkiye'nin batı kesiminde ise yağışların kesintisiz olarak 4 gün devam etmesi bekleniyor. Perşembe gecesi başlayan sağanak yağışlar, pazartesi sabah saatlerine kadar Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'in bütününde aralıksız olarak devam edecek.

27 Kasım 2025