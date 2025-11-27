Son 10 Yılın En Sert Kışı Olacak! İstanbul İçin De Tarih Belli

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 27 Kasım Perşembe günü için hava tahmin raporunu yayımladı. İç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ile Manisa, Edirne, Kırklareli ve Antalya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi tahmin edilirken, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar uyarısında bulunuldu. Öte yandan Meteoroloji'den yapılan açıklamada kar yağışı için de tarih verildi.