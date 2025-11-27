Öğrenci Otobüsü Alev Topuna Döndü
Çanakkale Lapseki'den İstanbul'a geziye giden ortaokul öğrencilerini taşıyan otobüs, Orhangazi Tüneli yakınlarında motor kısmından yanmaya başladı; öğrenciler son anda tahliye edildi.
Gezi Yolunda Korku Dolu Anlar: Motor Bölümünden Alevler Yükseldi
Olay, sabah saat 08.00 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Orhangazi Tüneli yakınlarında meydana geldi. Çanakkale'nin Lapseki ilçesinden İstanbul'a gezi düzenleyen Plevne Ortaokulu öğrencilerini taşıyan tur otobüsü, seyir halindeyken tehlike atlattı. Otobüsün motor bölümünde aniden başlayan yangın paniğe neden oldu.
RESİM: Sürücünün Dikkati Hayat Kurtardı: Otobüs Alev Topuna Döndü
17 HT 555 plakalı otobüsün sürücüsü Ahmet Kantarcı (66), yangını fark eder etmez soğukkanlılıkla aracı emniyet şeridine çekti. Sürücünün bu hamlesiyle otobüs, güvenli bir noktada durduruldu. Tahliye işleminin hemen ardından alevler tüm aracı sardı ve otobüs adeta bir alev topuna döndü.
39 Öğrenci ve Öğretmenler Son Anda Tahliye Edildi
Otobüste bulunan 39 öğrenci, 6 öğretmen ve 2 rehber, yangın büyümeden hızla araçtan indirilerek güvenli bir alana toplandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmaması en büyük teselli oldu.
Öğrenciler Başka Araçla Yola Devam Etti, Soruşturma Başlatıldı
Yangın sonrası kullanılamaz hale gelen otobüs, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı ve otoyoldaki trafik akışı normale döndü. Büyük bir tehlike atlatan öğrenci ve öğretmenler, olay yerine çağrılan başka bir otobüs ile İstanbul gezisine devam etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.