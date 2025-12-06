Dünya Kupası'ndaki maç programımız belli oldu
Cezaevi nakil aracı devrildi. 2'si ağır 9 yaralı
Bakan Şimşek: Enflasyon Tek Haneye İnecek
Settar Aslan: OGM'ye 15 Bin İşçi Yerine 4 Bin 500 İşçi Alındı
KDK'dan İŞKUR çalışanı için faizli maaş farkı kararı
500 bin sosyal konut projesinde kura tarihi belli oldu
Devlet Bahçeli: Terörsüz Türkiye Hedefine Adım Adım Yaklaşıyoruz
İstanbul Valiliği'nden sağanak uyarısı
Bakan Fidan: Türkiye Gazze'de üzerine düşeni yapmaya hazır
'Türkiye Kültür Yolu Festivali 2025' rekorlarla kapandı
Osmaniye'de yolcu otobüsü tıra çarptı: 7 ölü, 11 yaralı
Adliyeden kalaşnikof mermileri çalındı, zabıt katibi tutuklandı
Belgesiz konaklamalara her ilan için 25 bin TL
İstanbul Tuzla'da fabrika yangını
Bakanlık bu ürünlerin satışını durdu: Evinde olan baksın!
Devletin Omurgası Güçlü Olmalı: Müfettiş ve Uzmanlara Zam Geri Çekilmemeli!
Terörsüz Türkiye için öneriler netleşiyor
Sındırgı'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Hava sıcaklıkları azalacak
Asgari ücret maratonu cuma günü başlıyor
Polise çarpıp kaçan alkollü sürücüye 68 bin lira ceza kesildi
SPK onayladı: Bir şirket daha halka arz oluyor!
Danıştay'dan tarım personeli lehine karar: İki farklı ödeme birlikte alınabilecek
EGM: Eskişehir'deki polis memuru görüntüleri nedeniyle görevden uzaklaştırıldı
AGS kontenjanı artıyor mu?
DMM iddiaları yalanladı: Kuru fasulye sofralardan eksilmeyecek!
'Futbolda Bahis' soruşturmasında ikinci perde: İşte gözaltı kararı verilen isimler
89 yıllık zeytinyağı ve kozmetik markası için konkordato kararı
TÜİK açıkladı: Öğrenci başına eğitim harcaması ikiye katlandı
Erdoğan: El değiştiren belediyeler hızla irtifa kaybediyor
NOW Dizinin Fişini Çekti

Yalnızca 5 bölüm yayınlanmıştı!

  1. Özge Özpirinçci ve Salih Bademci'nin başrolünde yer aldığı NOW TV dizisi "Sakıncalı", düşük reytingler nedeniyle sadece 5. bölümde final yapma kararı aldı. Üç bölümü yayımlanan dizi, güçlü kadrosuna rağmen beklenen izleyici ilgisini göremedi.

  2. Özge Özpirinçci&nbsp;ve Salih Bademci'nin başrollerini paylaştığı NOW TV dizisi "Sakıncalı", reytinglerde beklenen ilgiyi görmediği için sadece 5. bölümde ekran macerasına son veriyor.

  3. <h1>BEKLENEN OLDU: DİZİ YAYINDAN KALDIRILIYOR</h1> <p>Yeni sezonun güçlü yapımları arasında gösterilen "Sakıncalı", reytinglerde istenilen başarıya ulaşamayınca erken final kararı aldı. Gold Film imzalı yapımın sadece 5. bölümde ekranlara veda edeceği öğrenildi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; geçtiğimiz hafta çekimlere ara verilen dizinin set ekibine final kararı iletildi.</p>

    BEKLENEN OLDU: DİZİ YAYINDAN KALDIRILIYOR

    Yeni sezonun güçlü yapımları arasında gösterilen "Sakıncalı", reytinglerde istenilen başarıya ulaşamayınca erken final kararı aldı. Gold Film imzalı yapımın sadece 5. bölümde ekranlara veda edeceği öğrenildi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; geçtiğimiz hafta çekimlere ara verilen dizinin set ekibine final kararı iletildi.

  4. <h1>3 BÖLÜM YAYIMLANDI AMA...</h1> <p>Henüz 3 bölümü yayımlanan "Sakıncalı" güçlü oyuncu kadrosuna rağmen rakiplerinin gerisinde kaldı. Kanal yönetimi, reytinglerdeki düşük performans nedeniyle diziyi sürdürmeme kararı aldı.</p> <h1>KONUSU NEYDİ?</h1> <p>"Sakıncalı", çocuğunu kaybettikten sonra hayata yeniden tutunmaya çalışan Süreyya'nın adalet ve intikam mücadelesini konu alıyordu. Dizide kayıp, dayanışma ve güçlü kadın karakter temaları ön plana çıkıyordu.</p> <h1>OYUNCU KADROSU</h1> <p>Başrollerinde Özge Özpirinçci ve Salih Bademcinin yer aldığı dizide; Cem Bender, Nihal Yalçın, Olgun Toker, Berk Bakioğlu, Asiye Dinçsoy, Lidya Atlik, Seray Özkan, Miray Akay, Beyti Engin, Özgür Cem Tuğluk, Aslı Omağ, Ali Mavi Yücel ve Gurur Çiçekoğlu gibi başarılı isimler rol alıyordu.</p>

    3 BÖLÜM YAYIMLANDI AMA...

    Henüz 3 bölümü yayımlanan "Sakıncalı" güçlü oyuncu kadrosuna rağmen rakiplerinin gerisinde kaldı. Kanal yönetimi, reytinglerdeki düşük performans nedeniyle diziyi sürdürmeme kararı aldı.

    KONUSU NEYDİ?

    "Sakıncalı", çocuğunu kaybettikten sonra hayata yeniden tutunmaya çalışan Süreyya'nın adalet ve intikam mücadelesini konu alıyordu. Dizide kayıp, dayanışma ve güçlü kadın karakter temaları ön plana çıkıyordu.

    OYUNCU KADROSU

    Başrollerinde Özge Özpirinçci ve Salih Bademcinin yer aldığı dizide; Cem Bender, Nihal Yalçın, Olgun Toker, Berk Bakioğlu, Asiye Dinçsoy, Lidya Atlik, Seray Özkan, Miray Akay, Beyti Engin, Özgür Cem Tuğluk, Aslı Omağ, Ali Mavi Yücel ve Gurur Çiçekoğlu gibi başarılı isimler rol alıyordu.

6 Aralık 2025