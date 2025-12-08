Ahmet Çakar hakkındaki gözaltı kararı kaldırıldı
Adli emanetten bir soygun haberi de Konya'dan
Memur-Sen'den çağrı: Ücret dengesi için acil kamu personel reformu şart!
'Diyanet, Cin Tartışmalarında Görevini Yapmıyor'
Tapusunu bekletenler dikkat: Yeni yılda 3 katına çıkıyor
Bursa'da Otizmli Öğrenciler Sıralara Bağlandı: Soruşturma
Antalya'da 4,9 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da 10 ilçede su kesilecek
'Bütçemiz, istikrar içinde kalıcı sosyal refah artışı hedeflemektedir'
Bahis soruşturmasında 37 kişi adliyeye sevk edildi
En çok kazandıran yatırım aracı belli oldu!
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Bir polis şehit oldu
Ebeveynler dikkat: Bakanlık 2 ürünü yasakladı
72 ilde narkotik operasyonu: 970 gözaltı
Perşembe günü yılın son faiz kararı açıklanacak
Türkiye'yi bu hafta yağışlı günler bekliyor
İşte 1 milyon TL mevduatın güncel getirisi
İstanbul Erkek Lisesi'nde 507 Maddelik Taciz Listesi Skandalı
Antalya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Lisanslı pilot sayısı, gelecek yıl 17 bini aşacak
Van'ın Tuşba ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem
Vali Gül: Filistin'in Filistinlilere ait olduğunu göstermemiz lazım
'Erdoğan'a atfedilen bazı görüşme iddiaları gerçek dışı'
İmamoğlu, 'sahte diploma' davasında hakim karşısına çıkacak
Yerli sistemi Bakan Uraloğlu duyurdu! 7 gün 24 saat çalışacak
Tek öğretmen, dört öğrenci: Köy okuluna yürek ısıtan dokunuş
'Fatih'te düzensiz göçmen yoğunluğu' iddiasına ilişkin açıklama
Gümüş'teki yükseliş yüzde 100'ü aştı
'Türkiye'nin Miamisi' dikey mimariye yenik düştü
Aidat göçü: İstanbul'da 10 Bin TL'yi aştı, 117 bin kişi taşındı
Aidat göçü: İstanbul'da 10 Bin TL'yi aştı, 117 bin kişi taşındı

İl Olmaya Aday İlçeler...

Nüfus, sanayi ve ulaşım kriterlerini karşılayan bu ilçeler, Türkiye'de il statüsü kazanma yolunda öne çıkıyor.

  1. 'Konuşan Haritalar' güncel listesine göre il olma potansiyeli taşıyan ilçelere yeni yerler eklendi. Nüfus, sanayi ve ulaşım kriterlerini karşılayan bu ilçeler, Türkiye'de il statüsü kazanma yolunda öne çıkıyor.

  2. <p>'İl olacak ilçeler' konusu yeniden gündeme geldi...</p> <p>Artan nüfus, genişleyen şehirleşme etkisiyle yeni idari yapılara ihtiyaç doğuyor.</p>

    'İl olacak ilçeler' konusu yeniden gündeme geldi...

    Artan nüfus, genişleyen şehirleşme etkisiyle yeni idari yapılara ihtiyaç doğuyor.

  3. <p><strong>YENİ LİSTE AÇIKLANDI</strong></p> <p><br>Türkiye'de uzun süredir gündemde olan il olacak ilçeler tartışması, 'Konuşan Haritalar' tarafından yapılan son güncellemeyle yeniden şekillendi.</p> <p>Nüfus, ekonomik kapasite, ulaşım ağı, sanayi gücü ve stratejik konum gibi kriterlerin dikkate alındığı çalışmada, dikkat çeken veriler ortaya çıktı.</p>

    YENİ LİSTE AÇIKLANDI


    Türkiye'de uzun süredir gündemde olan il olacak ilçeler tartışması, 'Konuşan Haritalar' tarafından yapılan son güncellemeyle yeniden şekillendi.

    Nüfus, ekonomik kapasite, ulaşım ağı, sanayi gücü ve stratejik konum gibi kriterlerin dikkate alındığı çalışmada, dikkat çeken veriler ortaya çıktı.

  4. <p><strong>TÜRKİYE'DE İL OLMA KRİTERLERİ NELER?</strong></p> <p>Bir ilçenin il statüsüne yükselmesi için yalnızca 100 bin nüfusu aşması ve il merkezine en az 30 kilometre uzaklıkta bulunması yeterli değil.</p> <p>Süreçte ekonomik güç, altyapı durumu, eğitim ve sağlık hizmetleri ile sosyal-kültürel gelişmişlik gibi birçok başlık birlikte inceleniyor.</p> <p><br>İl olma potansiyeli taşıyan ilçelerin; İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, İzmir, Balıkesir, Muğla ve Antalya gibi yüksek nüfuslu illere bağlı olması ise dikkat çeken bir başka detay oldu.&nbsp;</p>

    TÜRKİYE'DE İL OLMA KRİTERLERİ NELER?

    Bir ilçenin il statüsüne yükselmesi için yalnızca 100 bin nüfusu aşması ve il merkezine en az 30 kilometre uzaklıkta bulunması yeterli değil.

    Süreçte ekonomik güç, altyapı durumu, eğitim ve sağlık hizmetleri ile sosyal-kültürel gelişmişlik gibi birçok başlık birlikte inceleniyor.


    İl olma potansiyeli taşıyan ilçelerin; İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, İzmir, Balıkesir, Muğla ve Antalya gibi yüksek nüfuslu illere bağlı olması ise dikkat çeken bir başka detay oldu. 

  5. <p><strong>İŞTE O İLÇELER</strong></p> <p>İl olma potansiyeli en yüksek ilçeler ise şu şekilde açıklandı:</p> <p>-&nbsp;Lüleburgaz (Kırklareli)&nbsp;- Nüfus: 155.670</p> <p>-&nbsp;Çerkezköy (Tekirdağ)&nbsp;- Nüfus: 213.243</p> <p>-&nbsp;Silivri (İstanbul)&nbsp;- Nüfus: 232.156</p> <p>-&nbsp;Çorlu (Tekirdağ)&nbsp;- Nüfus: 294.000</p> <p>- Tuzla (İstanbul)&nbsp;-&nbsp;Nüfus: 301.400</p>

    İŞTE O İLÇELER

    İl olma potansiyeli en yüksek ilçeler ise şu şekilde açıklandı:

    - Lüleburgaz (Kırklareli) - Nüfus: 155.670

    - Çerkezköy (Tekirdağ) - Nüfus: 213.243

    - Silivri (İstanbul) - Nüfus: 232.156

    - Çorlu (Tekirdağ) - Nüfus: 294.000

    - Tuzla (İstanbul) - Nüfus: 301.400

  6. <p>Kapaklı (Tekirdağ)&nbsp;-&nbsp;Nüfus:&nbsp;147 bin 610</p> <p>- Gebze (Kocaeli)&nbsp;- Nüfus:&nbsp;411.800</p> <p>- Çayırova (Kocaeli)&nbsp;- Nüfus:&nbsp;157.503</p> <p>- Darıca&nbsp;(Kocaeli)&nbsp;- Nüfus:&nbsp;231.442</p> <p>-&nbsp;Bandırma (Balıkesir)&nbsp;- Nüfus: 166.836</p> <p>- Mustafakemalpaşa&nbsp;(Bursa)&nbsp;- Nüfus:&nbsp;103.581</p>

    Kapaklı (Tekirdağ) - Nüfus: 147 bin 610

    - Gebze (Kocaeli) - Nüfus: 411.800

    - Çayırova (Kocaeli) - Nüfus: 157.503

    - Darıca (Kocaeli) - Nüfus: 231.442

    - Bandırma (Balıkesir) - Nüfus: 166.836

    - Mustafakemalpaşa (Bursa) - Nüfus: 103.581

  7. <p>-&nbsp;İnegöl (Bursa)&nbsp;- Nüfus: 299.203</p> <p>- Tavşanlı (Kütahya)&nbsp;- Nüfus: 101.130</p> <p>-&nbsp;Edremit (Balıkesir)&nbsp;- Nüfus: 171.700</p> <p>- Bergama (İzmir)&nbsp;- Nüfus:&nbsp;107.347</p> <p>- Soma (Manisa)&nbsp;- Nüfus:&nbsp;110.996</p> <p>- Aliağa&nbsp;(İzmir)&nbsp;- Nüfus:&nbsp;108.701</p>

    - İnegöl (Bursa) - Nüfus: 299.203

    - Tavşanlı (Kütahya) - Nüfus: 101.130

    - Edremit (Balıkesir) - Nüfus: 171.700

    - Bergama (İzmir) - Nüfus: 107.347

    - Soma (Manisa) - Nüfus: 110.996

    - Aliağa (İzmir) - Nüfus: 108.701

  8. <p>- Akhisar&nbsp;(Manisa)&nbsp;- Nüfus:&nbsp;180.509</p> <p>- Salihli&nbsp;(Manisa)&nbsp;- Nüfus:&nbsp;165.353</p> <p>- Torbalı&nbsp;(İzmir)&nbsp;- Nüfus:&nbsp;218.744</p> <p>- Ödemiş&nbsp;(İzmir)&nbsp;- Nüfus:&nbsp;132.942</p> <p>-&nbsp;Nazilli (Aydın)&nbsp;- Nüfus: 162.000</p> <p>- Alaşehir (Manisa)&nbsp;- Nüfus:&nbsp;105.776</p> <p>- Söke&nbsp;(Aydın)&nbsp;- Nüfus:&nbsp;123.850</p>

    - Akhisar (Manisa) - Nüfus: 180.509

    - Salihli (Manisa) - Nüfus: 165.353

    - Torbalı (İzmir) - Nüfus: 218.744

    - Ödemiş (İzmir) - Nüfus: 132.942

    - Nazilli (Aydın) - Nüfus: 162.000

    - Alaşehir (Manisa) - Nüfus: 105.776

    - Söke (Aydın) - Nüfus: 123.850

  9. <p>- Kuşadası&nbsp;(Aydın)&nbsp;- Nüfus:&nbsp;137.015</p> <p>- Milas&nbsp;(Muğla)&nbsp;- Nüfus:&nbsp;150.520</p> <p>- Bodrum&nbsp;(Muğla)&nbsp;- Nüfus:&nbsp;203.035</p> <p>-&nbsp;Fethiye (Muğla)&nbsp;- Nüfus: 177.569</p> <p>- Serik&nbsp;(Antalya)&nbsp;- Nüfus:&nbsp;143.435</p> <p>-&nbsp;Manavgat (Antalya)&nbsp;- Nüfus: 258.367</p> <p>-&nbsp;Alanya (Antalya)&nbsp;- Nüfus: 359.891</p> <p>-&nbsp;Polatlı (Ankara)&nbsp;- Nüfus: 128.895</p> <p>- Ereğli (Konya)&nbsp;- Nüfus: 153.849</p>

    - Kuşadası (Aydın) - Nüfus: 137.015

    - Milas (Muğla) - Nüfus: 150.520

    - Bodrum (Muğla) - Nüfus: 203.035

    - Fethiye (Muğla) - Nüfus: 177.569

    - Serik (Antalya) - Nüfus: 143.435

    - Manavgat (Antalya) - Nüfus: 258.367

    - Alanya (Antalya) - Nüfus: 359.891

    - Polatlı (Ankara) - Nüfus: 128.895

    - Ereğli (Konya) - Nüfus: 153.849

  10. <p>- Erdemli (Mersin)&nbsp;- Nüfus:&nbsp;155.435</p> <p>- Silifke&nbsp;(Mersin)&nbsp;- Nüfus:&nbsp;139.852</p> <p>- Ceyhan (Adana)&nbsp;- Nüfus:&nbsp;155.965</p> <p>-&nbsp;Tarsus (Mersin)&nbsp;- Nüfus: 353.469</p> <p>-&nbsp;İskenderun (Hatay)&nbsp;- Nüfus: 227.498</p> <p>- Viranşehir (Şanlıurfa)&nbsp;- Nüfus: 213.352</p> <p>-&nbsp;Midyat (Mardin)&nbsp;- Nüfus: 122.308</p> <p>-&nbsp;Yüksekova (Hakkâri)&nbsp;- Nüfus: 121.969</p> <p>-&nbsp;Cizre (Şırnak)&nbsp;- Nüfus: 161.135</p> <p>- Silopi (Şırnak)&nbsp;- Nüfus:&nbsp;150.712.</p> <p>-&nbsp;Erciş (Van)&nbsp;- Nüfus: 171.000</p> <p>- Doğubayazıt (Ağrı)&nbsp;- Nüfus:&nbsp;114.769.</p>

    - Erdemli (Mersin) - Nüfus: 155.435

    - Silifke (Mersin) - Nüfus: 139.852

    - Ceyhan (Adana) - Nüfus: 155.965

    - Tarsus (Mersin) - Nüfus: 353.469

    - İskenderun (Hatay) - Nüfus: 227.498

    - Viranşehir (Şanlıurfa) - Nüfus: 213.352

    - Midyat (Mardin) - Nüfus: 122.308

    - Yüksekova (Hakkâri) - Nüfus: 121.969

    - Cizre (Şırnak) - Nüfus: 161.135

    - Silopi (Şırnak) - Nüfus: 150.712.

    - Erciş (Van) - Nüfus: 171.000

    - Doğubayazıt (Ağrı) - Nüfus: 114.769.

  11. <p><strong>YENİ LİSTENİN ANLAMI NE?</strong></p> <p>Bu liste, resmî olarak henüz bir kararın alındığı anlamına gelmiyor.</p> <p>Ancak kamu kurumlarının dikkatle hazırladığı bu tarz veriler, ilerleyen dönemde alınacak idari kararlara ışık tutuyor.</p> <p>İl olmak, sadece bir statü değişikliği değil; aynı zamanda hizmetlerin merkezi hâline gelme, bütçeden daha fazla pay alma ve kalkınma için önemli bir zemin anlamına geliyor.</p>

    YENİ LİSTENİN ANLAMI NE?

    Bu liste, resmî olarak henüz bir kararın alındığı anlamına gelmiyor.

    Ancak kamu kurumlarının dikkatle hazırladığı bu tarz veriler, ilerleyen dönemde alınacak idari kararlara ışık tutuyor.

    İl olmak, sadece bir statü değişikliği değil; aynı zamanda hizmetlerin merkezi hâline gelme, bütçeden daha fazla pay alma ve kalkınma için önemli bir zemin anlamına geliyor.

8 Aralık 2025