İl Olmaya Aday İlçeler...

TÜRKİYE'DE İL OLMA KRİTERLERİ NELER?

Bir ilçenin il statüsüne yükselmesi için yalnızca 100 bin nüfusu aşması ve il merkezine en az 30 kilometre uzaklıkta bulunması yeterli değil.

Süreçte ekonomik güç, altyapı durumu, eğitim ve sağlık hizmetleri ile sosyal-kültürel gelişmişlik gibi birçok başlık birlikte inceleniyor.



İl olma potansiyeli taşıyan ilçelerin; İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, İzmir, Balıkesir, Muğla ve Antalya gibi yüksek nüfuslu illere bağlı olması ise dikkat çeken bir başka detay oldu.