Çatlayan Dudakları Kış Boyu Korumanın Doğal Yolu
. İşte soğuk kış günlerinde çatlayan dudakları korumanın doğal yolları..
-
Havaların soğumaya başladığı kış günlerinde dudaklarımız da kurumaya ve çatlamaya daha müsait bir hale gelir. Dudaklarda oluşan çatlamalar hem dudağımızın daha cansız görünmesine yol açar hem de çatlaklar nedeniyle can yakar. Dudak kremleri herhangi bir işe yaramadıysa o halde sizler de doğal yöntemler ile dudaklarınızı nemlendirebilirsiniz. Dudaklarda oluşan çatlaklardan kurtulmak ve dudaklarınıza ihtiyaç duyduğu doğal nemi sağlamak için tercih edebileceğiniz doğal yöntemler ile dudaklarınız pamuk gibi yumuşayabilir. İşte sağlık önerileri içerisinde karşımıza çıkan doğal yöntemler: Havaların soğumaya başladığı kış günlerinde dudaklarımız da kurumaya ve çatlamaya daha müsait bir hale gelir. Dudaklarda oluşan çatlamalar hem dudağımızın daha cansız görünmesine yol açar hem de çatlaklar nedeniyle can yakar. Dudak kremleri herhangi bir işe yaramadıysa o halde sizler de doğal yöntemler ile dudaklarınızı nemlendirebilirsiniz. Dudaklarda oluşan çatlaklardan kurtulmak ve dudaklarınıza ihtiyaç duyduğu doğal nemi sağlamak için tercih edebileceğiniz doğal yöntemler ile dudaklarınız pamuk gibi yumuşayabilir. İşte sağlık önerileri içerisinde karşımıza çıkan doğal yöntemler:
-
Hindistan cevizi yağı: Hindistan cevizi yağı, dudakları besleyen doğal yağ asitleri sayesinde yoğun bir nemlendirme sağlar. Kuruyan ve çatlayan dudaklara günde birkaç kez ince bir tabaka halinde uygulandığında hızlı bir yumuşama etkisi oluşturur. Cilt bariyerini güçlendirerek dudakların dış etkenlere karşı daha dayanıklı olmasına yardımcı olur. Soğuk hava, rüzgâr veya ısı değişimleri nedeniyle kuruyan dudaklarda oldukça etkilidir. Düzenli kullanım dudakların doğal parlaklığını artırır.
-
Aloe vera jeli: Aloe vera, içerdiği yatıştırıcı bileşenler sayesinde dudaklardaki gerilme ve kuruluk hissini kısa sürede azaltır. Dudak yüzeyine ince bir tabaka halinde sürüldüğünde hızla emilir ve derinlemesine nem sağlar. Aynı zamanda hafif bir serinlik hissi oluşturarak tahrişi yatıştırır. Çatlak dudakların toparlanmasına yardımcı olan doğal bir bakım sunar. Hassas dudaklarda da güvenle kullanılabilen yumuşak bir yöntemdir.
-
Bal: Bal, doğal nem tutucu yapısı sayesinde dudakların ihtiyacı olan nemi hızla geri kazandırır. Dudak yüzeyindeki çatlakların yumuşamasını sağlarken aynı zamanda tahrişi hafifletici bir etki sunar. İnce bir tabaka balı dudağa sürüp 10-15 dakika bekletmek, hem rahatlama hem de toparlanma sağlar. Balın antibakteriyel özelliği dudak yüzeyinin daha sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Düzenli uygulandığında dudakların daha canlı ve dolgun görünmesine katkı sağlar.
-
Salatalık: Salatalık, yüksek su içeriği sayesinde dudaklara anında nem kazandıran hafif bir doğal bakım sağlar. Bir dilim salatalığı dudak üzerinde birkaç dakika bekletmek, gerilme ve kuruluk hissini hızlıca azaltır. Salatalığın serinletici yapısı tahriş olmuş dudakların rahatlamasına yardımcı olur. Düzenli uygulandığında dudak yüzeyinin daha pürüzsüz ve yumuşak olmasını destekler. Hassas ciltlerde bile yan etki oluşturmadığı için güvenli bir nemlendirme yöntemidir.