Yeşilçam'ın Efsane İsmi, Son Haliyle Şaşırttı!

Ahmet Çakar hakkındaki gözaltı kararı kaldırıldı
Ahmet Çakar hakkındaki gözaltı kararı kaldırıldı
Adli emanetten bir soygun haberi de Konya'dan
Adli emanetten bir soygun haberi de Konya'dan
Memur-Sen'den çağrı: Ücret dengesi için acil kamu personel reformu şart!
Memur-Sen'den çağrı: Ücret dengesi için acil kamu personel reformu şart!
'Diyanet, Cin Tartışmalarında Görevini Yapmıyor'
'Diyanet, Cin Tartışmalarında Görevini Yapmıyor'
Tapusunu bekletenler dikkat: Yeni yılda 3 katına çıkıyor
Tapusunu bekletenler dikkat: Yeni yılda 3 katına çıkıyor
Bursa'da Otizmli Öğrenciler Sıralara Bağlandı: Soruşturma
Bursa'da Otizmli Öğrenciler Sıralara Bağlandı: Soruşturma
Antalya'da 4,9 büyüklüğünde deprem
Antalya'da 4,9 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da 10 ilçede su kesilecek
İstanbul'da 10 ilçede su kesilecek
'Bütçemiz, istikrar içinde kalıcı sosyal refah artışı hedeflemektedir'
'Bütçemiz, istikrar içinde kalıcı sosyal refah artışı hedeflemektedir'
Bahis soruşturmasında 37 kişi adliyeye sevk edildi
Bahis soruşturmasında 37 kişi adliyeye sevk edildi
En çok kazandıran yatırım aracı belli oldu!
En çok kazandıran yatırım aracı belli oldu!
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Bir polis şehit oldu
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Bir polis şehit oldu
Ebeveynler dikkat: Bakanlık 2 ürünü yasakladı
Ebeveynler dikkat: Bakanlık 2 ürünü yasakladı
72 ilde narkotik operasyonu: 970 gözaltı
72 ilde narkotik operasyonu: 970 gözaltı
Perşembe günü yılın son faiz kararı açıklanacak
Perşembe günü yılın son faiz kararı açıklanacak
Türkiye'yi bu hafta yağışlı günler bekliyor
Türkiye'yi bu hafta yağışlı günler bekliyor
İşte 1 milyon TL mevduatın güncel getirisi
İşte 1 milyon TL mevduatın güncel getirisi
İstanbul Erkek Lisesi'nde 507 Maddelik Taciz Listesi Skandalı
İstanbul Erkek Lisesi'nde 507 Maddelik Taciz Listesi Skandalı
Antalya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Antalya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Lisanslı pilot sayısı, gelecek yıl 17 bini aşacak
Lisanslı pilot sayısı, gelecek yıl 17 bini aşacak
Van'ın Tuşba ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem
Van'ın Tuşba ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem
Vali Gül: Filistin'in Filistinlilere ait olduğunu göstermemiz lazım
Vali Gül: Filistin'in Filistinlilere ait olduğunu göstermemiz lazım
'Erdoğan'a atfedilen bazı görüşme iddiaları gerçek dışı'
'Erdoğan'a atfedilen bazı görüşme iddiaları gerçek dışı'
İmamoğlu, 'sahte diploma' davasında hakim karşısına çıkacak
İmamoğlu, 'sahte diploma' davasında hakim karşısına çıkacak
Yerli sistemi Bakan Uraloğlu duyurdu! 7 gün 24 saat çalışacak
Yerli sistemi Bakan Uraloğlu duyurdu! 7 gün 24 saat çalışacak
Tek öğretmen, dört öğrenci: Köy okuluna yürek ısıtan dokunuş
Tek öğretmen, dört öğrenci: Köy okuluna yürek ısıtan dokunuş
'Fatih'te düzensiz göçmen yoğunluğu' iddiasına ilişkin açıklama
'Fatih'te düzensiz göçmen yoğunluğu' iddiasına ilişkin açıklama
Gümüş'teki yükseliş yüzde 100'ü aştı
Gümüş'teki yükseliş yüzde 100'ü aştı
'Türkiye'nin Miamisi' dikey mimariye yenik düştü
'Türkiye'nin Miamisi' dikey mimariye yenik düştü
Aidat göçü: İstanbul'da 10 Bin TL'yi aştı, 117 bin kişi taşındı
Aidat göçü: İstanbul'da 10 Bin TL'yi aştı, 117 bin kişi taşındı

Yeşilçam'ın Efsane İsmi, Son Haliyle Şaşırttı!

Kim der 71 yaşında...

  1. Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden biri olan usta oyuncu Gülşen Bubikoğlu, 71. yaş gününde paylaştığı zarif fotoğrafla sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Usta oyuncu Bubikoğlu'nun yıllara meydan okuyan güzelliği ve duygusal doğum günü mesajı gündem oldu. Son hali herkesi şaşırttı.

    Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden biri olan usta oyuncu Gülşen Bubikoğlu, 71. yaş gününde paylaştığı zarif fotoğrafla sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Usta oyuncu Bubikoğlu'nun yıllara meydan okuyan güzelliği ve duygusal doğum günü mesajı gündem oldu. Son hali herkesi şaşırttı.

  2. Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden biri olan usta oyuncu Gülşen Bubikoğlu, 71. yaşına özel paylaştığı fotoğrafla sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Usta oyuncunun zarafeti ve yıllara meydan okuyan güzelliği yeniden gündem oldu. Sosyal medyada büyük ilgi gören o fotoğraf, kısa süre içinde beğeni ve yorum rekoru kırdı. Adeta yıllara meydan okuyor...

    Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden biri olan usta oyuncu Gülşen Bubikoğlu, 71. yaşına özel paylaştığı fotoğrafla sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Usta oyuncunun zarafeti ve yıllara meydan okuyan güzelliği yeniden gündem oldu. Sosyal medyada büyük ilgi gören o fotoğraf, kısa süre içinde beğeni ve yorum rekoru kırdı. Adeta yıllara meydan okuyor...

  3. <p><strong>KİM DER 71 YAŞINDA!</strong></p> <p>Uzun süredir kameralardan uzak, sakin bir yaşam süren Türk sinemasının usta isimlerinden Gülşen Bubikoğlu, 71. yaşına özel bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.</p>

    KİM DER 71 YAŞINDA!

    Uzun süredir kameralardan uzak, sakin bir yaşam süren Türk sinemasının usta isimlerinden Gülşen Bubikoğlu, 71. yaşına özel bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

  4. Siyahlar içindeki zarif pozuyla dikkat çeken sanatçı, gönderisine "Bugün benim için özel bir gün, yıllar çok çabuk geçiyor.&nbsp;Şu noktadan sonra sağlıklı, huzurlu ve her anlamda iyi kalmak önemli. Çokça sevgiler herkese." notunu ekledi.&nbsp;Bubikoğlu'nun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alarak sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi. İşte o paylaşım...

    Siyahlar içindeki zarif pozuyla dikkat çeken sanatçı, gönderisine "Bugün benim için özel bir gün, yıllar çok çabuk geçiyor. Şu noktadan sonra sağlıklı, huzurlu ve her anlamda iyi kalmak önemli. Çokça sevgiler herkese." notunu ekledi. Bubikoğlu'nun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alarak sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi. İşte o paylaşım...

  5. <p><strong>TÜRKER İNANOĞLU'NUN VEFATIYLA SARSILMIŞTI</strong></p> <p>1973 yapımı Yaban filmiyle sinemaya adım atan Gülşen Bubikoğlu, Ah Nerede, Gırgıriye, Alev Alev, Yaz Bekarı ve Canikom gibi 50'den fazla filmde rol alarak Yeşilçam'ın altın dönemine damga vurmuştu.</p>

    TÜRKER İNANOĞLU'NUN VEFATIYLA SARSILMIŞTI

    1973 yapımı Yaban filmiyle sinemaya adım atan Gülşen Bubikoğlu, Ah Nerede, Gırgıriye, Alev Alev, Yaz Bekarı ve Canikom gibi 50'den fazla filmde rol alarak Yeşilçam'ın altın dönemine damga vurmuştu.

  6. Usta oyuncu, 2024 yılında hayatını kaybeden eşi Türker İnanoğlu'nun vefatıyla büyük bir acı yaşamış; bir süre gözlerden uzak bir hayat sürmüştü. Son dönemde ise yaptığı paylaşımlarla yeniden gündeme gelmeye başladı.

    Usta oyuncu, 2024 yılında hayatını kaybeden eşi Türker İnanoğlu'nun vefatıyla büyük bir acı yaşamış; bir süre gözlerden uzak bir hayat sürmüştü. Son dönemde ise yaptığı paylaşımlarla yeniden gündeme gelmeye başladı.

8 Aralık 2025