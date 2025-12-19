Kahveyi Bu Şekilde İçin Kanseri Önleyin!

"EN DİKKAT ÇEKİCİ GÜNEŞ ALTINDA GÖZLENİYOR"

Kafeinin sadece içilerek değil, farklı formlarda da etkili bir koruma sağladığını söyleyen Dr. Kawasumi, "Kahve olarak içmek, hap şeklinde almak ya da merhem olarak cilde sürmek - hepsi deri kanserini önlemede etkili yöntemler. Kafein bir antioksidan olarak etki ediyor; serbest radikalleri nötralize ediyor ve cilt hücrelerini koruyor. Ancak en dikkat çekici etki, yine güneş altında gözleniyor. Güneş altında kahve içtiğinizde kafein sizi zaten güneşin zararlı ışınlarından koruyor. Kafein bu durumda adeta bir güneş koruyucu gibi işlev görüyor" değerlendirmesinde bulundu.