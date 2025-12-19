Kandilli Mühendisi açıkladı: Marmara'ya lapa lapa kar yağışı geliyor
Kahveyi Bu Şekilde İçin Kanseri Önleyin!

  1. Ünlü Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Masaoki Kawasumi, kafein ve güneş ışığı arasındaki bağlantıya dikkat çekerek önemli bilgiler paylaştı. "Kafeinin asıl gücü, güneş ışığıyla birleştiğinde ortaya çıkıyor." diyen uzman isim, deri ve cilt sağlığı için tavsiyelerde bulundu.

  2. <strong>Deri kanseri alanındaki öncü araştırmalarıyla dünya çapında tanınan Amerikan Fotobiyoloji Derneği Genel Sekreteri ve Ohio Üniversitesi Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Masaoki Kawasumi, kafein tüketimiyle kanser riski arasındaki ilişkiye dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.</strong>

  3. <strong>Uzun yıllardır kafein tüketiminin cilt sağlığına etkisini araştıran Dr. Kawasumi, yürüttüğü çalışmalarda kafeinin özellikle güneş ışığıyla etkileşime girdiğinde deri kanserine karşı güçlü bir koruma sağladığını dile getirdi.</strong>

  "KAFEİN DOĞRU ZAMANDA KORUYUCU TEDBİR"

"Kahve içmek sadece keyif değil; doğru zamanda içildiğinde bir koruyucu tedbir." diyen uzman isim, "Koruyucu etkisi özellikle güneş ışınlarıyla ortaya çıkan kahveyi sahilde tüketmek çok faydalı. Güneş altında içilen kahve, vücudu kansere karşı koruyabiliyor. Hayvan deneylerinde her bir fincan kahvenin, deri kanseri riskini %5 azalttığını tespit ettik" şeklinde çarpıcı bilgiler paylaştı.

    "Kahve içmek sadece keyif değil; doğru zamanda içildiğinde bir koruyucu tedbir." diyen uzman isim, "Koruyucu etkisi özellikle güneş ışınlarıyla ortaya çıkan kahveyi sahilde tüketmek çok faydalı. Güneş altında içilen kahve, vücudu kansere karşı koruyabiliyor. Hayvan deneylerinde her bir fincan kahvenin, deri kanseri riskini %5 azalttığını tespit ettik" şeklinde çarpıcı bilgiler paylaştı.

  "YEŞİL ÇAYIN DERİ KANSERİNİ ÖNLEMEDE BELİRGİN KATKISI VAR"

Beslenmenin deri kanserini önlemede önemli bir etken olduğunu ifade eden Dr. Kawasumi, şöyle konuştu:

"Kahvenin deri kanseri üzerindeki etkisini 2004 yılında, daha asistanken araştırmaya başladım. Hocalarımla birlikte beslenmenin deri kanserini önlemedeki rolünü inceledik. Önce yeşil çayın etkisine baktık, çünkü yeşil çayda yüksek oranda kafein bulunuyor. Deneysel çalışmalarımızda yeşil çayın deri kanserini önlemede belirgin katkısı olduğunu gördük."

    "YEŞİL ÇAYIN DERİ KANSERİNİ ÖNLEMEDE BELİRGİN KATKISI VAR"

  6. <strong>"Kafeinin kanseri nasıl önleyebildiğini merak ettim ve içinde kanser gelişimini önleyici bazı moleküller ve proteinler olduğunu tespit ettim" diyerek kafeinin etkisine odaklandığını sözlerine ekleyen uzman doktor, kafeinin asıl gücünün güneş ışığıyla birleştiğinde ortaya çıktığını aktardı.</strong>

  "KAFEİN GÜNEŞLE BİRLİKTE ÇALIŞIYOR"

Kafein ve güneş ışığı arasındaki özel bağı vurgulayan uzman isim, "Kahve içtiğimizde kafein tüm vücuda yayılıyor. Güneş ışığı cildimizle temas ettiğinde kafein aktive oluyor ve kanseri önleyen proteinleri harekete geçiriyor. Yani kafein, güneşle birlikte çalışıyor. Deri kanserini önleyebilmek için kahveyi güneş ışınlarına maruz kaldığınız sırada içmelisiniz. Yani sahilde? Sahilde, plajda kahve içmek bu nedenle çok etkili. Kafein bizi, güneşe maruz kaldığımız zaman deri kanserinden koruyor. Kısacası zamanlama çok önemli."

    Kafein ve güneş ışığı arasındaki özel bağı vurgulayan uzman isim, "Kahve içtiğimizde kafein tüm vücuda yayılıyor. Güneş ışığı cildimizle temas ettiğinde kafein aktive oluyor ve kanseri önleyen proteinleri harekete geçiriyor. Yani kafein, güneşle birlikte çalışıyor. Deri kanserini önleyebilmek için kahveyi güneş ışınlarına maruz kaldığınız sırada içmelisiniz. Yani sahilde? Sahilde, plajda kahve içmek bu nedenle çok etkili. Kafein bizi, güneşe maruz kaldığımız zaman deri kanserinden koruyor. Kısacası zamanlama çok önemli."

  8. <strong>Kafeinin sadece deri kanseri değil, karaciğer, rahim, ağız ve yutak kanseri gibi diğer kanser türlerine karşı da koruyucu etkiler gösterdiğini söyleyen Dr. Kawasumi, kahve tüketimini artırmadan önce mutlaka bir doktora danışılması gerektiğini belirtti.</strong>

  "EN DİKKAT ÇEKİCİ GÜNEŞ ALTINDA GÖZLENİYOR"

Kafeinin sadece içilerek değil, farklı formlarda da etkili bir koruma sağladığını söyleyen Dr. Kawasumi, "Kahve olarak içmek, hap şeklinde almak ya da merhem olarak cilde sürmek - hepsi deri kanserini önlemede etkili yöntemler. Kafein bir antioksidan olarak etki ediyor; serbest radikalleri nötralize ediyor ve cilt hücrelerini koruyor. Ancak en dikkat çekici etki, yine güneş altında gözleniyor. Güneş altında kahve içtiğinizde kafein sizi zaten güneşin zararlı ışınlarından koruyor. Kafein bu durumda adeta bir güneş koruyucu gibi işlev görüyor" değerlendirmesinde bulundu.

    Kafeinin sadece içilerek değil, farklı formlarda da etkili bir koruma sağladığını söyleyen Dr. Kawasumi, "Kahve olarak içmek, hap şeklinde almak ya da merhem olarak cilde sürmek - hepsi deri kanserini önlemede etkili yöntemler. Kafein bir antioksidan olarak etki ediyor; serbest radikalleri nötralize ediyor ve cilt hücrelerini koruyor. Ancak en dikkat çekici etki, yine güneş altında gözleniyor. Güneş altında kahve içtiğinizde kafein sizi zaten güneşin zararlı ışınlarından koruyor. Kafein bu durumda adeta bir güneş koruyucu gibi işlev görüyor" değerlendirmesinde bulundu.

19 Aralık 2025