Dünyanın En Pahalı Şehirler Listesi
İstanbul'un listedeki yeri 'yok artık' dedirtti
Time Out dergisi, dışarı çıkmak ve sosyalleşme maliyetlerini baz alarak dünyanın en pahalı şehirlerinin listesini hazırladı. Herkesin gözü listede İstanbul'u ararken, İstanbul'un listedeki sıralaması büyük dikkat çekti. Zirveye oynayan şehir, sosyal hayatın geleceğine dair soru işaretlerini beraberinde getiriyor. Bakın İstanbul listede kaçıncı sırada...
Time Out dergisinin dünya geneline 100'ü aşkın şehirde yaşayan 18 binden fazla kişiyle yaptığı ankete göre, dışarıda vakit geçirmek ve sosyalleşme açısından dünyanın en pahalı şehirleri belirlendi. İstanbul'un listede kaçıncı sırada yer aldığı ise büyük dikkat çekti.
Araştırmada konut, kira ve market fiyatları değil dışarıda yemek, içki, gece hayatı ve kültürel etkinliklerin maliyeti dikkate alındı.
Ankete göre Güney Kore'nin başkenti Seul, yerel halkın deneyimlerine dayanarak dünyanın en pahalı şehri olarak ilk sırada yer aldı.
Kuzey Avrupa şehirleri de listenin üst sıralarında yer aldı. Norveç'in Oslo ve İsveç'in Stockholm kentleri, yüksek yiyecek, içecek ve eğlence fiyatlarıyla dikkat çekti. Oslo, restoran fiyatlarında en düşük "uygunluk" puanını alan şehir oldu. Halkın yalnızca yüzde 24'ü dışarıda yemenin makul olduğunu belirtti.
Sydney, günlük sosyal yaşamın en pahalı olduğu şehirlerden biri olurken, Los Angeles da restoran ve gece hayatı maliyetleri nedeniyle üst sıralarda yer aldı. İstanbul'un yeri ise herkesi şaşırttı.
İşte o liste...
1- Seul (Güney Kore)
2- İstanbul (Türkiye)
3- Oslo (Norveç)
4- Stockholm (İsveç)
5- Kyoto (Japonya)
6- Atina (Yunanistan)
7- Sydney (Avustralya)
8- Auckland (Yeni Zelanda)
9- Münih (Almanya)
10- Brisbane (Avustralya)
11- Los Angeles (ABD)
12- Singapur
13- Londra (Birleşik Krallık)
14- Vancouver (Kanada)
15- Miami (ABD)
En uygun fiyatlı şehirler:
1- Medellin (Kolombiya)
2- Bogota (Kolombiya)
3- Pekin (Çin)
4- New Orleans (ABD)
5- Napoli (İtalya)
6- Hanoi (Vietnam)
7- Chiang Mai (Tayland)
8- Şanghay (Çin)
9- Lima (Peru)
10- Cakarta (Endonezya)
11- Johannesburg (Güney Afrika)
12- Bangkok (Tayland)
13- Abu Dabi (BAE)
14- Santiago (Şili)
15- Cape Town (Güney Afrika)