Dünyanın En Pahalı Şehirler Listesi

Kandilli Mühendisi açıkladı: Marmara'ya lapa lapa kar yağışı geliyor
Kandilli Mühendisi açıkladı: Marmara'ya lapa lapa kar yağışı geliyor
Çelik Kubbe'de üretim başladı, 2 bin kilometre menzilli füze yolda!
Çelik Kubbe'de üretim başladı, 2 bin kilometre menzilli füze yolda!
Bakan Göktaş'tan 'kadına şiddet' açıklaması: Takipsizlikte bile itiraz ediyoruz
Bakan Göktaş'tan 'kadına şiddet' açıklaması: Takipsizlikte bile itiraz ediyoruz
Valilikten 'AŞTİ'de çok sayıda evsiz barınıyor' iddiasına açıklama
Valilikten 'AŞTİ'de çok sayıda evsiz barınıyor' iddiasına açıklama
Haluk Görgün duyurdu: ASELSAN Avrupa'da 400 milyon dolarlık imzayı attı!
Haluk Görgün duyurdu: ASELSAN Avrupa'da 400 milyon dolarlık imzayı attı!
Kasım Garipoğlu'nun mal varlığına el konuldu
Kasım Garipoğlu'nun mal varlığına el konuldu
İfadeye çağrılan Sadettin Saran'dan ilk açıklama
İfadeye çağrılan Sadettin Saran'dan ilk açıklama
Öğretmenleri ile alay eden öğrencilerin cezası belli oldu
Öğretmenleri ile alay eden öğrencilerin cezası belli oldu
İçişleri açıkladı: Kocaeli'nde Rus menşeli İHA bulundu
İçişleri açıkladı: Kocaeli'nde Rus menşeli İHA bulundu
Bakan Tekin'den belediyelere çağrı: Bize arsa verin, okul yapalım
Bakan Tekin'den belediyelere çağrı: Bize arsa verin, okul yapalım
MHRS'nin 2025 karnesi: Günde 1,7 milyon, yılda 388 milyon randevu!
MHRS'nin 2025 karnesi: Günde 1,7 milyon, yılda 388 milyon randevu!
SEDDK açıkladı: Sürücüye özel sigorta henüz başlamadı!
SEDDK açıkladı: Sürücüye özel sigorta henüz başlamadı!
AK Parti'nin Terörsüz Türkiye raporunda umut hakkı yok, rehabilitasyon var
AK Parti'nin Terörsüz Türkiye raporunda umut hakkı yok, rehabilitasyon var
Eğitimin Nobel'inde Aysel öğretmen 50 finalist arasında!
Eğitimin Nobel'inde Aysel öğretmen 50 finalist arasında!
Sıfır otomobilde rekor beklentisi
Sıfır otomobilde rekor beklentisi
Kentsel Dönüşümde 2 Milyon 333 Bin Bağımsız Birim Yenilendi
Kentsel Dönüşümde 2 Milyon 333 Bin Bağımsız Birim Yenilendi
İstanbul'da 3 ilçede 19 saatlik su kesintisi
İstanbul'da 3 ilçede 19 saatlik su kesintisi
Bakan Tunç: Sanal Bahis aile bütünlüğünü tehdit ediyor
Bakan Tunç: Sanal Bahis aile bütünlüğünü tehdit ediyor
Emeklilik borçlanma oranları 2026'da değişiyor
Emeklilik borçlanma oranları 2026'da değişiyor
ATM'lerde yeni dönem: Para çekme limiti artırılacak
ATM'lerde yeni dönem: Para çekme limiti artırılacak
Bazı raylı sistemler yeni yılın ilk günü ücretsiz olacak
Bazı raylı sistemler yeni yılın ilk günü ücretsiz olacak
İlaç fiyatlarına zam geldi!
İlaç fiyatlarına zam geldi!
26 şirkete operasyon! Çok sayıda Mali Müşavir gözaltında
26 şirkete operasyon! Çok sayıda Mali Müşavir gözaltında
6. kez kırmızı ışık ihlalinde ehliyet iptal edilecek
6. kez kırmızı ışık ihlalinde ehliyet iptal edilecek
Bakan Alparslan Bayraktar'dan nükleer enerji açıklaması
Bakan Alparslan Bayraktar'dan nükleer enerji açıklaması
GAİN Medya soruşturmasında 3 tutuklama
GAİN Medya soruşturmasında 3 tutuklama
Asgari ücrette gözler üçüncü toplantıda
Asgari ücrette gözler üçüncü toplantıda
CTE, 'Cezaevinde işkencenin görüntüleri çıktı' iddiasını yalanladı
CTE, 'Cezaevinde işkencenin görüntüleri çıktı' iddiasını yalanladı
500 bin konut için başvuruda yarın son gün
500 bin konut için başvuruda yarın son gün
Bakan Tunç'tan AİHM'in Selahattin Demirtaş kararına dair açıklama
Bakan Tunç'tan AİHM'in Selahattin Demirtaş kararına dair açıklama

Dünyanın En Pahalı Şehirler Listesi

İstanbul'un listedeki yeri 'yok artık' dedirtti

  1. Time Out dergisi, dışarı çıkmak ve sosyalleşme maliyetlerini baz alarak dünyanın en pahalı şehirlerinin listesini hazırladı. Herkesin gözü listede İstanbul'u ararken, İstanbul'un listedeki sıralaması büyük dikkat çekti. Zirveye oynayan şehir, sosyal hayatın geleceğine dair soru işaretlerini beraberinde getiriyor. Bakın İstanbul listede kaçıncı sırada...

    Time Out dergisi, dışarı çıkmak ve sosyalleşme maliyetlerini baz alarak dünyanın en pahalı şehirlerinin listesini hazırladı. Herkesin gözü listede İstanbul'u ararken, İstanbul'un listedeki sıralaması büyük dikkat çekti. Zirveye oynayan şehir, sosyal hayatın geleceğine dair soru işaretlerini beraberinde getiriyor. Bakın İstanbul listede kaçıncı sırada...

  2. Time Out dergisinin dünya geneline 100'ü aşkın şehirde yaşayan 18 binden fazla kişiyle yaptığı ankete göre, dışarıda vakit geçirmek ve sosyalleşme açısından dünyanın en pahalı şehirleri belirlendi. İstanbul'un listede kaçıncı sırada yer aldığı ise büyük dikkat çekti.

    Time Out dergisinin dünya geneline 100'ü aşkın şehirde yaşayan 18 binden fazla kişiyle yaptığı ankete göre, dışarıda vakit geçirmek ve sosyalleşme açısından dünyanın en pahalı şehirleri belirlendi. İstanbul'un listede kaçıncı sırada yer aldığı ise büyük dikkat çekti.

  3. <p>Araştırmada konut, kira ve market fiyatları değil dışarıda yemek, içki, gece hayatı ve kültürel etkinliklerin maliyeti dikkate alındı.</p> <p>Ankete göre Güney Kore'nin başkenti Seul, yerel halkın deneyimlerine dayanarak dünyanın en pahalı şehri olarak ilk sırada yer aldı.</p>

    Araştırmada konut, kira ve market fiyatları değil dışarıda yemek, içki, gece hayatı ve kültürel etkinliklerin maliyeti dikkate alındı.

    Ankete göre Güney Kore'nin başkenti Seul, yerel halkın deneyimlerine dayanarak dünyanın en pahalı şehri olarak ilk sırada yer aldı.

  4. Kuzey Avrupa şehirleri de listenin üst sıralarında yer aldı. Norveç'in Oslo ve İsveç'in Stockholm kentleri, yüksek yiyecek, içecek ve eğlence fiyatlarıyla dikkat çekti. Oslo, restoran fiyatlarında en düşük "uygunluk" puanını alan şehir oldu. Halkın yalnızca yüzde 24'ü dışarıda yemenin makul olduğunu belirtti.

    Kuzey Avrupa şehirleri de listenin üst sıralarında yer aldı. Norveç'in Oslo ve İsveç'in Stockholm kentleri, yüksek yiyecek, içecek ve eğlence fiyatlarıyla dikkat çekti. Oslo, restoran fiyatlarında en düşük "uygunluk" puanını alan şehir oldu. Halkın yalnızca yüzde 24'ü dışarıda yemenin makul olduğunu belirtti.

  5. <p>Sydney, günlük sosyal yaşamın en pahalı olduğu şehirlerden biri olurken, Los Angeles da restoran ve gece hayatı maliyetleri nedeniyle üst sıralarda yer aldı. İstanbul'un yeri ise herkesi şaşırttı.</p> <p><strong>İşte o liste...</strong></p>

    Sydney, günlük sosyal yaşamın en pahalı olduğu şehirlerden biri olurken, Los Angeles da restoran ve gece hayatı maliyetleri nedeniyle üst sıralarda yer aldı. İstanbul'un yeri ise herkesi şaşırttı.

    İşte o liste...

  6. 1- Seul (Güney Kore)

    1- Seul (Güney Kore)

  7. 2- İstanbul (Türkiye)

    2- İstanbul (Türkiye)

  8. 3- Oslo (Norveç)

    3- Oslo (Norveç)

  9. 4- Stockholm (İsveç)

    4- Stockholm (İsveç)

  10. 5- Kyoto (Japonya)

    5- Kyoto (Japonya)

  11. 6- Atina (Yunanistan)

    6- Atina (Yunanistan)

  12. 7- Sydney (Avustralya)

    7- Sydney (Avustralya)

  13. 8- Auckland (Yeni Zelanda)

    8- Auckland (Yeni Zelanda)

  14. 9- Münih (Almanya)

    9- Münih (Almanya)

  15. 10- Brisbane (Avustralya)

    10- Brisbane (Avustralya)

  16. 11- Los Angeles (ABD)

    11- Los Angeles (ABD)

  17. 12- Singapur

    12- Singapur

  18. 13- Londra (Birleşik Krallık)

    13- Londra (Birleşik Krallık)

  19. 14- Vancouver (Kanada)

    14- Vancouver (Kanada)

  20. 15- Miami (ABD)

    15- Miami (ABD)

  21. <p><strong>En uygun fiyatlı şehirler:</strong></p> <p>1- Medellin (Kolombiya)<br>2- Bogota (Kolombiya)<br>3- Pekin (Çin)<br>4- New Orleans (ABD)<br>5- Napoli (İtalya)<br>6- Hanoi (Vietnam)<br>7- Chiang Mai (Tayland)<br>8- Şanghay (Çin)<br>9- Lima (Peru)<br>10- Cakarta (Endonezya)<br>11- Johannesburg (Güney Afrika)<br>12- Bangkok (Tayland)<br>13- Abu Dabi (BAE)<br>14- Santiago (Şili)<br>15- Cape Town (Güney Afrika)</p>

    En uygun fiyatlı şehirler:

    1- Medellin (Kolombiya)
    2- Bogota (Kolombiya)
    3- Pekin (Çin)
    4- New Orleans (ABD)
    5- Napoli (İtalya)
    6- Hanoi (Vietnam)
    7- Chiang Mai (Tayland)
    8- Şanghay (Çin)
    9- Lima (Peru)
    10- Cakarta (Endonezya)
    11- Johannesburg (Güney Afrika)
    12- Bangkok (Tayland)
    13- Abu Dabi (BAE)
    14- Santiago (Şili)
    15- Cape Town (Güney Afrika)

19 Aralık 2025