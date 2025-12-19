Ünlü Oyuncu, Son Açıklamasıyla Dikkat Çekti.

Kandilli Mühendisi açıkladı: Marmara'ya lapa lapa kar yağışı geliyor
Kandilli Mühendisi açıkladı: Marmara'ya lapa lapa kar yağışı geliyor
Çelik Kubbe'de üretim başladı, 2 bin kilometre menzilli füze yolda!
Çelik Kubbe'de üretim başladı, 2 bin kilometre menzilli füze yolda!
Bakan Göktaş'tan 'kadına şiddet' açıklaması: Takipsizlikte bile itiraz ediyoruz
Bakan Göktaş'tan 'kadına şiddet' açıklaması: Takipsizlikte bile itiraz ediyoruz
Valilikten 'AŞTİ'de çok sayıda evsiz barınıyor' iddiasına açıklama
Valilikten 'AŞTİ'de çok sayıda evsiz barınıyor' iddiasına açıklama
Haluk Görgün duyurdu: ASELSAN Avrupa'da 400 milyon dolarlık imzayı attı!
Haluk Görgün duyurdu: ASELSAN Avrupa'da 400 milyon dolarlık imzayı attı!
Kasım Garipoğlu'nun mal varlığına el konuldu
Kasım Garipoğlu'nun mal varlığına el konuldu
İfadeye çağrılan Sadettin Saran'dan ilk açıklama
İfadeye çağrılan Sadettin Saran'dan ilk açıklama
Öğretmenleri ile alay eden öğrencilerin cezası belli oldu
Öğretmenleri ile alay eden öğrencilerin cezası belli oldu
İçişleri açıkladı: Kocaeli'nde Rus menşeli İHA bulundu
İçişleri açıkladı: Kocaeli'nde Rus menşeli İHA bulundu
Bakan Tekin'den belediyelere çağrı: Bize arsa verin, okul yapalım
Bakan Tekin'den belediyelere çağrı: Bize arsa verin, okul yapalım
MHRS'nin 2025 karnesi: Günde 1,7 milyon, yılda 388 milyon randevu!
MHRS'nin 2025 karnesi: Günde 1,7 milyon, yılda 388 milyon randevu!
SEDDK açıkladı: Sürücüye özel sigorta henüz başlamadı!
SEDDK açıkladı: Sürücüye özel sigorta henüz başlamadı!
AK Parti'nin Terörsüz Türkiye raporunda umut hakkı yok, rehabilitasyon var
AK Parti'nin Terörsüz Türkiye raporunda umut hakkı yok, rehabilitasyon var
Eğitimin Nobel'inde Aysel öğretmen 50 finalist arasında!
Eğitimin Nobel'inde Aysel öğretmen 50 finalist arasında!
Sıfır otomobilde rekor beklentisi
Sıfır otomobilde rekor beklentisi
Kentsel Dönüşümde 2 Milyon 333 Bin Bağımsız Birim Yenilendi
Kentsel Dönüşümde 2 Milyon 333 Bin Bağımsız Birim Yenilendi
İstanbul'da 3 ilçede 19 saatlik su kesintisi
İstanbul'da 3 ilçede 19 saatlik su kesintisi
Bakan Tunç: Sanal Bahis aile bütünlüğünü tehdit ediyor
Bakan Tunç: Sanal Bahis aile bütünlüğünü tehdit ediyor
Emeklilik borçlanma oranları 2026'da değişiyor
Emeklilik borçlanma oranları 2026'da değişiyor
ATM'lerde yeni dönem: Para çekme limiti artırılacak
ATM'lerde yeni dönem: Para çekme limiti artırılacak
Bazı raylı sistemler yeni yılın ilk günü ücretsiz olacak
Bazı raylı sistemler yeni yılın ilk günü ücretsiz olacak
İlaç fiyatlarına zam geldi!
İlaç fiyatlarına zam geldi!
26 şirkete operasyon! Çok sayıda Mali Müşavir gözaltında
26 şirkete operasyon! Çok sayıda Mali Müşavir gözaltında
6. kez kırmızı ışık ihlalinde ehliyet iptal edilecek
6. kez kırmızı ışık ihlalinde ehliyet iptal edilecek
Bakan Alparslan Bayraktar'dan nükleer enerji açıklaması
Bakan Alparslan Bayraktar'dan nükleer enerji açıklaması
GAİN Medya soruşturmasında 3 tutuklama
GAİN Medya soruşturmasında 3 tutuklama
Asgari ücrette gözler üçüncü toplantıda
Asgari ücrette gözler üçüncü toplantıda
CTE, 'Cezaevinde işkencenin görüntüleri çıktı' iddiasını yalanladı
CTE, 'Cezaevinde işkencenin görüntüleri çıktı' iddiasını yalanladı
500 bin konut için başvuruda yarın son gün
500 bin konut için başvuruda yarın son gün
Bakan Tunç'tan AİHM'in Selahattin Demirtaş kararına dair açıklama
Bakan Tunç'tan AİHM'in Selahattin Demirtaş kararına dair açıklama

Ünlü Oyuncu, Son Açıklamasıyla Dikkat Çekti.

Evlilikleri, uyumları ve doğal halleriyle magazin dünyasının en sevilen çiftlerinden olan Gupse Özay ve Barış Arduç, aşklarıyla gündemden düşmüyor.

  1. 'Deliha' filmi setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Barış Arduç ve Gupse Özay, 2020 yılında evlenmişlerdi. Barış Arduç ve Gupse Özay'ın bu mutlu evliliğinden bir de kızları dünyaya gelmişti.

    'Deliha' filmi setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Barış Arduç ve Gupse Özay, 2020 yılında evlenmişlerdi. Barış Arduç ve Gupse Özay'ın bu mutlu evliliğinden bir de kızları dünyaya gelmişti.

  2. Özel hayatlarını gözlerden uzak sürdürmelerine rağmen sık sık magazin gündeminde yer alan ünlü çift, evlilikleriyle beğeni topluyor.

    Özel hayatlarını gözlerden uzak sürdürmelerine rağmen sık sık magazin gündeminde yer alan ünlü çift, evlilikleriyle beğeni topluyor.

  3. "BİR ARA DİYORDUM" <br> Başarılı oyuncu ve senarist Gupse Özay, konuk olduğu bir YouTube programında hayranlarından gelen yorumları yanıtlamıştı. Bir takipçi: "Gupse her sabah 'Kocama bak be!' diyordur." şeklinde bir yorum yapmıştı. Özay ise espirili bir dille şöyle yanıt verdi:

    "BİR ARA DİYORDUM"
    Başarılı oyuncu ve senarist Gupse Özay, konuk olduğu bir YouTube programında hayranlarından gelen yorumları yanıtlamıştı. Bir takipçi: "Gupse her sabah 'Kocama bak be!' diyordur." şeklinde bir yorum yapmıştı. Özay ise espirili bir dille şöyle yanıt verdi:

  4. "Bir ara diyordum. Artık demiyorum. Deniz manzaralı bir evde yaşayınca bir süre sonra denize bakmayı bırakmak gibi bir şey."<br> BARIŞ ARDUÇ: EŞİM NE DİYORSA DOĞRUDUR <br> Barış Arduç ise eşinin sözlerine sahip çıkarak 'Ne diyorsa doğrudur, benim karım' diyerek hanımcılığını konuşturmuştu.

    "Bir ara diyordum. Artık demiyorum. Deniz manzaralı bir evde yaşayınca bir süre sonra denize bakmayı bırakmak gibi bir şey."
    BARIŞ ARDUÇ: EŞİM NE DİYORSA DOĞRUDUR
    Barış Arduç ise eşinin sözlerine sahip çıkarak 'Ne diyorsa doğrudur, benim karım' diyerek hanımcılığını konuşturmuştu.

  5. "BEYLER HANIMCI OLSUN"<br> Eşiyle haberlerde birbirlerine cevap veren ünlü çiftten Gupse Özay yeni br açıklama daha yaptı. Eşinin son söylediklerini değerlendiren Özay, 'Beylerin biraz yardımcı olmaları gerekiyor sağlıklarının yerinde olması için.' diyerek güldü. Ardından 'Bana saygılı bir eşim var' diyerek konuyu tatlıya bağladı.

    "BEYLER HANIMCI OLSUN"
    Eşiyle haberlerde birbirlerine cevap veren ünlü çiftten Gupse Özay yeni br açıklama daha yaptı. Eşinin son söylediklerini değerlendiren Özay, 'Beylerin biraz yardımcı olmaları gerekiyor sağlıklarının yerinde olması için.' diyerek güldü. Ardından 'Bana saygılı bir eşim var' diyerek konuyu tatlıya bağladı.

19 Aralık 2025