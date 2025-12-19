6 Bin Metreden Düştü, Kırılmadı

Kandilli Mühendisi açıkladı: Marmara'ya lapa lapa kar yağışı geliyor
Kandilli Mühendisi açıkladı: Marmara'ya lapa lapa kar yağışı geliyor
Çelik Kubbe'de üretim başladı, 2 bin kilometre menzilli füze yolda!
Çelik Kubbe'de üretim başladı, 2 bin kilometre menzilli füze yolda!
Bakan Göktaş'tan 'kadına şiddet' açıklaması: Takipsizlikte bile itiraz ediyoruz
Bakan Göktaş'tan 'kadına şiddet' açıklaması: Takipsizlikte bile itiraz ediyoruz
Valilikten 'AŞTİ'de çok sayıda evsiz barınıyor' iddiasına açıklama
Valilikten 'AŞTİ'de çok sayıda evsiz barınıyor' iddiasına açıklama
Haluk Görgün duyurdu: ASELSAN Avrupa'da 400 milyon dolarlık imzayı attı!
Haluk Görgün duyurdu: ASELSAN Avrupa'da 400 milyon dolarlık imzayı attı!
Kasım Garipoğlu'nun mal varlığına el konuldu
Kasım Garipoğlu'nun mal varlığına el konuldu
İfadeye çağrılan Sadettin Saran'dan ilk açıklama
İfadeye çağrılan Sadettin Saran'dan ilk açıklama
Öğretmenleri ile alay eden öğrencilerin cezası belli oldu
Öğretmenleri ile alay eden öğrencilerin cezası belli oldu
İçişleri açıkladı: Kocaeli'nde Rus menşeli İHA bulundu
İçişleri açıkladı: Kocaeli'nde Rus menşeli İHA bulundu
Bakan Tekin'den belediyelere çağrı: Bize arsa verin, okul yapalım
Bakan Tekin'den belediyelere çağrı: Bize arsa verin, okul yapalım
MHRS'nin 2025 karnesi: Günde 1,7 milyon, yılda 388 milyon randevu!
MHRS'nin 2025 karnesi: Günde 1,7 milyon, yılda 388 milyon randevu!
SEDDK açıkladı: Sürücüye özel sigorta henüz başlamadı!
SEDDK açıkladı: Sürücüye özel sigorta henüz başlamadı!
AK Parti'nin Terörsüz Türkiye raporunda umut hakkı yok, rehabilitasyon var
AK Parti'nin Terörsüz Türkiye raporunda umut hakkı yok, rehabilitasyon var
Eğitimin Nobel'inde Aysel öğretmen 50 finalist arasında!
Eğitimin Nobel'inde Aysel öğretmen 50 finalist arasında!
Sıfır otomobilde rekor beklentisi
Sıfır otomobilde rekor beklentisi
Kentsel Dönüşümde 2 Milyon 333 Bin Bağımsız Birim Yenilendi
Kentsel Dönüşümde 2 Milyon 333 Bin Bağımsız Birim Yenilendi
İstanbul'da 3 ilçede 19 saatlik su kesintisi
İstanbul'da 3 ilçede 19 saatlik su kesintisi
Bakan Tunç: Sanal Bahis aile bütünlüğünü tehdit ediyor
Bakan Tunç: Sanal Bahis aile bütünlüğünü tehdit ediyor
Emeklilik borçlanma oranları 2026'da değişiyor
Emeklilik borçlanma oranları 2026'da değişiyor
ATM'lerde yeni dönem: Para çekme limiti artırılacak
ATM'lerde yeni dönem: Para çekme limiti artırılacak
Bazı raylı sistemler yeni yılın ilk günü ücretsiz olacak
Bazı raylı sistemler yeni yılın ilk günü ücretsiz olacak
İlaç fiyatlarına zam geldi!
İlaç fiyatlarına zam geldi!
26 şirkete operasyon! Çok sayıda Mali Müşavir gözaltında
26 şirkete operasyon! Çok sayıda Mali Müşavir gözaltında
6. kez kırmızı ışık ihlalinde ehliyet iptal edilecek
6. kez kırmızı ışık ihlalinde ehliyet iptal edilecek
Bakan Alparslan Bayraktar'dan nükleer enerji açıklaması
Bakan Alparslan Bayraktar'dan nükleer enerji açıklaması
GAİN Medya soruşturmasında 3 tutuklama
GAİN Medya soruşturmasında 3 tutuklama
Asgari ücrette gözler üçüncü toplantıda
Asgari ücrette gözler üçüncü toplantıda
CTE, 'Cezaevinde işkencenin görüntüleri çıktı' iddiasını yalanladı
CTE, 'Cezaevinde işkencenin görüntüleri çıktı' iddiasını yalanladı
500 bin konut için başvuruda yarın son gün
500 bin konut için başvuruda yarın son gün
Bakan Tunç'tan AİHM'in Selahattin Demirtaş kararına dair açıklama
Bakan Tunç'tan AİHM'in Selahattin Demirtaş kararına dair açıklama

6 Bin Metreden Düştü, Kırılmadı

Guinness'e giren Telefon Türkiye'de satışta! İşte özellikleri ve fiyatı

  1. Honor, Guinness Dünya Rekoru'na konu olan Magic8 Lite modelini Türkiye pazarına sundu. 6 bin 133 metrelik düşüş testinden hasar almadan çıkan cihaz; uzun pil ömrü, 1,5K OLED ekranı ve 6 yıl yazılım güncelleme desteğiyle öne çıkıyor. Dayanıklılık, batarya performansı ve uzun vadeli kullanım odağı, modelin Türkiye'deki kullanıcı beklentilerine göre şekillendi. İşte Honor Magic 8 Lite teknik özellikleri ve satış fiyatı.

    Honor, Guinness Dünya Rekoru'na konu olan Magic8 Lite modelini Türkiye pazarına sundu. 6 bin 133 metrelik düşüş testinden hasar almadan çıkan cihaz; uzun pil ömrü, 1,5K OLED ekranı ve 6 yıl yazılım güncelleme desteğiyle öne çıkıyor. Dayanıklılık, batarya performansı ve uzun vadeli kullanım odağı, modelin Türkiye'deki kullanıcı beklentilerine göre şekillendi. İşte Honor Magic 8 Lite teknik özellikleri ve satış fiyatı.

  2. Honor'un Guinness Dünya Rekoru'na imza atan Magic8 Lite akıllı telefonu Türkiye'de satışa çıktı. Kontrollü koşullarda gerçekleştirilen testlerde 6 bin 133 metreden düşmesine rağmen zarar görmeyen cihaz, "en yüksekten düşürülen akıllı telefon" kategorisinde rekor kırdı. Honor Magic8 Lite; batarya kapasitesi, ekran özellikleri ve uzun süreli yazılım desteğiyle Türkiye pazarında konumlanıyor.

    Honor'un Guinness Dünya Rekoru'na imza atan Magic8 Lite akıllı telefonu Türkiye'de satışa çıktı. Kontrollü koşullarda gerçekleştirilen testlerde 6 bin 133 metreden düşmesine rağmen zarar görmeyen cihaz, "en yüksekten düşürülen akıllı telefon" kategorisinde rekor kırdı. Honor Magic8 Lite; batarya kapasitesi, ekran özellikleri ve uzun süreli yazılım desteğiyle Türkiye pazarında konumlanıyor.

  3. <h2>Dayanıklılık ve çevresel koruma</h2><p>Magic8 Lite, 6 katmanlı gövde yapısı ve Ultra Bounce Anti-Drop Technology 3.0 ile önceki nesillere kıyasla daha yüksek koruma sunuyor. Şok emici arka gövde ve temperli cam, darbe anındaki kuvvetin dağıtılmasını hedefliyor. Cihaz, 2,5 metreye kadar düşmelere karşı dayanıklılık, IP69K seviyesinde su direnci ve yüksek toz koruması ile farklı zeminlerde test edildi. Bu süreç sonunda SGS Premium Performance ve SGS 5-Star Comprehensive Reliability sertifikaları aldı.</p>

    Dayanıklılık ve çevresel koruma

    Magic8 Lite, 6 katmanlı gövde yapısı ve Ultra Bounce Anti-Drop Technology 3.0 ile önceki nesillere kıyasla daha yüksek koruma sunuyor. Şok emici arka gövde ve temperli cam, darbe anındaki kuvvetin dağıtılmasını hedefliyor. Cihaz, 2,5 metreye kadar düşmelere karşı dayanıklılık, IP69K seviyesinde su direnci ve yüksek toz koruması ile farklı zeminlerde test edildi. Bu süreç sonunda SGS Premium Performance ve SGS 5-Star Comprehensive Reliability sertifikaları aldı.

  4. <h2>Ekran ve pil performansı</h2><p>6,79 inç büyüklüğündeki 1,5K OLED ekran, 120 Hz yenileme hızıyla akıcı bir kullanım sağlıyor. Açık alanlarda görünürlüğü korumayı amaçlayan ekran, 6000 nit'e kadar tepe parlaklığı sunuyor. 7500 mAh silikon-karbon batarya ise üç güne varan kullanım süresi hedefiyle geliştirildi. Batarya, Honor'un anti-aging algoritması sayesinde uzun vadeli performansını korumaya odaklanırken, -30 ile 55 derece arasındaki sıcaklıklarda çalışacak şekilde tasarlandı.</p>

    Ekran ve pil performansı

    6,79 inç büyüklüğündeki 1,5K OLED ekran, 120 Hz yenileme hızıyla akıcı bir kullanım sağlıyor. Açık alanlarda görünürlüğü korumayı amaçlayan ekran, 6000 nit'e kadar tepe parlaklığı sunuyor. 7500 mAh silikon-karbon batarya ise üç güne varan kullanım süresi hedefiyle geliştirildi. Batarya, Honor'un anti-aging algoritması sayesinde uzun vadeli performansını korumaya odaklanırken, -30 ile 55 derece arasındaki sıcaklıklarda çalışacak şekilde tasarlandı.

  5. <h2>Kamera, performans ve Türkiye fiyatları</h2><p>Honor Magic8 Lite'ta optik görüntü sabitlemeli 108 MP ana kamera ve 5 MP yardımcı kamera yer alıyor. 16 MP ön kamera, özçekim ve görüntülü görüşmeler için konumlandırıldı. </p><p><br></p><p>Snapdragon 6 Gen 4 platformu ve GPU Turbo teknolojisi, günlük kullanım ve mobil oyunlarda stabil performans hedefliyor. Türkiye'de Orman Yeşili, Kızıl Kahve ve Gece Siyahı renkleriyle satışa sunulan cihaz; 8 GB RAM ve 256 GB depolama seçeneğiyle 25 bin 999 lira tavsiye edilen fiyatla listelenirken, tanıtıma özel olarak 31 Aralık'a kadar 21 bin 999 liradan başlayan fiyatlarla Hepsiburada üzerinden tüketicilerle buluşuyor.</p><p><br></p><p>Cihazın, 8 GB RAM + 512 GB depolama seçeneği ise Vatan Bilgisayar ve Teknosa mağazalarında 27 bin 999 lira tavsiye edilen satış fiyatıyla, "bundle kampanyası" kapsamında raflardaki yerini aldı.</p>

    Kamera, performans ve Türkiye fiyatları

    Honor Magic8 Lite'ta optik görüntü sabitlemeli 108 MP ana kamera ve 5 MP yardımcı kamera yer alıyor. 16 MP ön kamera, özçekim ve görüntülü görüşmeler için konumlandırıldı.


    Snapdragon 6 Gen 4 platformu ve GPU Turbo teknolojisi, günlük kullanım ve mobil oyunlarda stabil performans hedefliyor. Türkiye'de Orman Yeşili, Kızıl Kahve ve Gece Siyahı renkleriyle satışa sunulan cihaz; 8 GB RAM ve 256 GB depolama seçeneğiyle 25 bin 999 lira tavsiye edilen fiyatla listelenirken, tanıtıma özel olarak 31 Aralık'a kadar 21 bin 999 liradan başlayan fiyatlarla Hepsiburada üzerinden tüketicilerle buluşuyor.


    Cihazın, 8 GB RAM + 512 GB depolama seçeneği ise Vatan Bilgisayar ve Teknosa mağazalarında 27 bin 999 lira tavsiye edilen satış fiyatıyla, "bundle kampanyası" kapsamında raflardaki yerini aldı.

  6. <h2>Türkiye pazarı vurgusu</h2><p>Honor Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü Hüseyin Kaan Karaca, Türkiye'nin marka için stratejik öneme sahip olduğunu belirtti. Karaca, Honor'un Türkiye'de her yıl gelirlerini ikiye katladığını, akıllı telefon ve tablet kategorilerinde satışlarını artırdığını ifade etti. Magic8 Lite'ın geliştirme sürecinde kullanıcı geri bildirimlerinin belirleyici olduğunu vurgulayan Karaca, dayanıklılık, pil ömrü ve uzun süreli yazılım desteğinin bu modelin temel odak noktaları olduğunu kaydetti.</p>

    Türkiye pazarı vurgusu

    Honor Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü Hüseyin Kaan Karaca, Türkiye'nin marka için stratejik öneme sahip olduğunu belirtti. Karaca, Honor'un Türkiye'de her yıl gelirlerini ikiye katladığını, akıllı telefon ve tablet kategorilerinde satışlarını artırdığını ifade etti. Magic8 Lite'ın geliştirme sürecinde kullanıcı geri bildirimlerinin belirleyici olduğunu vurgulayan Karaca, dayanıklılık, pil ömrü ve uzun süreli yazılım desteğinin bu modelin temel odak noktaları olduğunu kaydetti.

19 Aralık 2025