6 Bin Metreden Düştü, Kırılmadı
Guinness'e giren Telefon Türkiye'de satışta! İşte özellikleri ve fiyatı
Honor, Guinness Dünya Rekoru'na konu olan Magic8 Lite modelini Türkiye pazarına sundu. 6 bin 133 metrelik düşüş testinden hasar almadan çıkan cihaz; uzun pil ömrü, 1,5K OLED ekranı ve 6 yıl yazılım güncelleme desteğiyle öne çıkıyor. Dayanıklılık, batarya performansı ve uzun vadeli kullanım odağı, modelin Türkiye'deki kullanıcı beklentilerine göre şekillendi. İşte Honor Magic 8 Lite teknik özellikleri ve satış fiyatı.
Honor'un Guinness Dünya Rekoru'na imza atan Magic8 Lite akıllı telefonu Türkiye'de satışa çıktı. Kontrollü koşullarda gerçekleştirilen testlerde 6 bin 133 metreden düşmesine rağmen zarar görmeyen cihaz, "en yüksekten düşürülen akıllı telefon" kategorisinde rekor kırdı. Honor Magic8 Lite; batarya kapasitesi, ekran özellikleri ve uzun süreli yazılım desteğiyle Türkiye pazarında konumlanıyor.
Dayanıklılık ve çevresel koruma
Magic8 Lite, 6 katmanlı gövde yapısı ve Ultra Bounce Anti-Drop Technology 3.0 ile önceki nesillere kıyasla daha yüksek koruma sunuyor. Şok emici arka gövde ve temperli cam, darbe anındaki kuvvetin dağıtılmasını hedefliyor. Cihaz, 2,5 metreye kadar düşmelere karşı dayanıklılık, IP69K seviyesinde su direnci ve yüksek toz koruması ile farklı zeminlerde test edildi. Bu süreç sonunda SGS Premium Performance ve SGS 5-Star Comprehensive Reliability sertifikaları aldı.
Ekran ve pil performansı
6,79 inç büyüklüğündeki 1,5K OLED ekran, 120 Hz yenileme hızıyla akıcı bir kullanım sağlıyor. Açık alanlarda görünürlüğü korumayı amaçlayan ekran, 6000 nit'e kadar tepe parlaklığı sunuyor. 7500 mAh silikon-karbon batarya ise üç güne varan kullanım süresi hedefiyle geliştirildi. Batarya, Honor'un anti-aging algoritması sayesinde uzun vadeli performansını korumaya odaklanırken, -30 ile 55 derece arasındaki sıcaklıklarda çalışacak şekilde tasarlandı.
Kamera, performans ve Türkiye fiyatları
Honor Magic8 Lite'ta optik görüntü sabitlemeli 108 MP ana kamera ve 5 MP yardımcı kamera yer alıyor. 16 MP ön kamera, özçekim ve görüntülü görüşmeler için konumlandırıldı.
Snapdragon 6 Gen 4 platformu ve GPU Turbo teknolojisi, günlük kullanım ve mobil oyunlarda stabil performans hedefliyor. Türkiye'de Orman Yeşili, Kızıl Kahve ve Gece Siyahı renkleriyle satışa sunulan cihaz; 8 GB RAM ve 256 GB depolama seçeneğiyle 25 bin 999 lira tavsiye edilen fiyatla listelenirken, tanıtıma özel olarak 31 Aralık'a kadar 21 bin 999 liradan başlayan fiyatlarla Hepsiburada üzerinden tüketicilerle buluşuyor.
Cihazın, 8 GB RAM + 512 GB depolama seçeneği ise Vatan Bilgisayar ve Teknosa mağazalarında 27 bin 999 lira tavsiye edilen satış fiyatıyla, "bundle kampanyası" kapsamında raflardaki yerini aldı.
Türkiye pazarı vurgusu
Honor Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü Hüseyin Kaan Karaca, Türkiye'nin marka için stratejik öneme sahip olduğunu belirtti. Karaca, Honor'un Türkiye'de her yıl gelirlerini ikiye katladığını, akıllı telefon ve tablet kategorilerinde satışlarını artırdığını ifade etti. Magic8 Lite'ın geliştirme sürecinde kullanıcı geri bildirimlerinin belirleyici olduğunu vurgulayan Karaca, dayanıklılık, pil ömrü ve uzun süreli yazılım desteğinin bu modelin temel odak noktaları olduğunu kaydetti.
