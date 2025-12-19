Kandilli Mühendisi açıkladı: Marmara'ya lapa lapa kar yağışı geliyor
Ezgi Eyüboğlu Gözaltına Alındı!

Ezgi Eyüboğlu nereli eski eşi Kaan Yıldırım kimdir?

    İSTANBUL merkezli uyuşturucu operasyonundan bir son dakika haberi daha geldi. Operasyon kapsamında bu kez oyuncu Ezgi Eyüboğlu gözaltına alındı. Son operasyon listesinde toplam 8 isim bulunuyor. Bu isimlerin kimler olduğu da açıklandı. Gözaltına alınan Ezgi Eyüboğlu Muhteşem Yüzyıl dizisiyle şöhret olmuştu. Ezgi Yıldırım'ın eski eşi de ünlü bir oyuncu. İşte son operasyondaki isimler ve gözaltı kararı

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, gözaltına alınan isimlerden bir tanesi ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu oldu. Ezgi Eyüboğlu'nun da aralarında olduğu 8 kişi hakkında da gözaltı kararı çıktı. Bu kişiler Eser Küçükerol, İsmail Ahmet Akçay, oyuncu Ezgi Eyüboğlu, Yiğit Macit, Mehmet Ali Gül, Gizem Türedi, Mehmet Güçlü ve Saim Macit. Dün gerçekleşen operasyonda ise Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Bilic ve Mümine Senna Yıldız gözaltına alınmış, Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örnekleri alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Yusuf Güney, Cihan Şensözlü ve Melisa Döngel adreslerinde bulunamamış, yurt dışında olduğu tespit edilen Şeyma Subaşı, Şevval Şahin ve Mert Vidinli hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı.
    Peki kimdir Ezgi Eyüboğlu? Ünlü bir aileden gelen Ezgi Eyüboğlu bir ünlü isimle de 3 yıl süreyle evli kalmıştı. İşte Ezgi Eyüboğlu portresi;

    Ezgi Eyüboğlu kimdir? Aslen nereli?

    Ezgi Eyüboğlu 15 Haziran 1988 tarihinde İstanbul'da doğdu. Anne tarafından Arnavut kökenli olan Ezgi Eyüboğlu, baba tarafından ise aslen Trabzonludur. Ezgi Eyüboğlu, Bedri Rahmi Eyüboğlu ve Sabahattin Eyüboğlu ile baba tarafından akraba.

    Akdeniz Üniversitesi İktisat Bölümü'nde okurken üniversitenin tiyatro kulübüne üye olan Ezgi Eyüboğlu Bahçeşehir Üniversitesi İleri Oyunculuk Bölümü'nde yüksek lisans yaptı. Yüksek lisans yaparken 2010 yılında oyunculuğa başlayan Ezgi Eyüboğlu ATV'de yayımlanan Kalbim Seni Seçti adlı dizide rol aldı. 2012 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisindeki "Aybige Hatun" rolüyle ünlenen Ezgi Eyüboğlu, Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok ve Yol Arkadaşım 2 filmlerinde yer aldı. Ezgi Eyüboğlu en son Şanzelize Düğün Salonu dizisinde "Eda" karakterini canlandırdı. 

    Ezgi Eyüboğlu'nun eski eşi kimdir? 
    Ezgi Eyüboğlu 14 Mayıs 2016 tarihinde Kaan Yıldırım ile Esma Sultan Yalısı'nda evlendi. Ezgi Eyüboğlu'nun bu evliliği 3 yıl sürdü ve eşiyle  26 Haziran 2019 tarihinde boşandı. Ezgi Eyüboğlu'nun 38 yaşında olan eşi Kaan Yıldırım da onun gibi oyuncu. 24 Aralık 1986 tarihinde İstanbul'da doğan Kaan Yıldırım, İngiltere Londra Brunel Üniversitesi pazarlama bölümünden mezun oldu. Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde oyunculuk eğitimi alan Kaan Yıldırım, Adı Mutluluk dizisinde Batu Değirmenci karakterini canlandırdı.

    KAAN YILDIRIM'IN YENİ EŞİ KİMDİR?
    Oyuncu Kaan Yıldırım, 2019 yılında Ezgi Eyüboğlu'ndan boşandıktan hemen sonra Hadise ile birlikte oldu. Bu ilişki 2021 yılına kadar devam etti. Kaan Yıldırım, 2022 yılında aşk yaşamaya başladığı Pınar Deniz ile 17 Eylül 2024 tarihinde Roma'da evlendi.

19 Aralık 2025