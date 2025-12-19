Ezgi Eyüboğlu Gözaltına Alındı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, gözaltına alınan isimlerden bir tanesi ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu oldu. Ezgi Eyüboğlu'nun da aralarında olduğu 8 kişi hakkında da gözaltı kararı çıktı. Bu kişiler Eser Küçükerol, İsmail Ahmet Akçay, oyuncu Ezgi Eyüboğlu, Yiğit Macit, Mehmet Ali Gül, Gizem Türedi, Mehmet Güçlü ve Saim Macit. Dün gerçekleşen operasyonda ise Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Bilic ve Mümine Senna Yıldız gözaltına alınmış, Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örnekleri alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Yusuf Güney, Cihan Şensözlü ve Melisa Döngel adreslerinde bulunamamış, yurt dışında olduğu tespit edilen Şeyma Subaşı, Şevval Şahin ve Mert Vidinli hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı.

Peki kimdir Ezgi Eyüboğlu? Ünlü bir aileden gelen Ezgi Eyüboğlu bir ünlü isimle de 3 yıl süreyle evli kalmıştı. İşte Ezgi Eyüboğlu portresi;