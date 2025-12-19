Köy Okullarından, Eğitim Dünyası Nobel Adaylığına...
Her gün 4 kilometre yürüyerek okula giden küçük bir kız çocuğundan, dünyanın en prestijli öğretmen ödülünde finale kalan bir eğitimciye uzanan bir yolculuk...
"4 Kilometrelik Umut Yolu"
Köyünde ortaokula gidebilmek için her gün 4 kilometre yürüyen Aysel Şener, zorlu şartlara rağmen eğitiminden asla vazgeçmedi. Bugün, o azmiyle binlerce öğrenciye ilham veriyor.
"139 Ülkeden Gelen Binlerce Öğretmen Arasında"
22 yıllık sınıf öğretmeni ve okul müdürü olan Şener, 139 ülkeden 5 binden fazla öğretmenin başvurduğu Global Teacher Prize yarışmasında ilk 50 finalist arasına giren tek Türk öğretmen oldu.
"Eğitime Adanan 22 Yıl"
Adıyaman, Van, Muğla, Hatay ve Antalya'daki köy okullarında görev yapan Aysel Şener, bugün Aksu Solak İlkokulu'nda okul müdürü olarak çocukların hayatına dokunmaya devam ediyor.
"Okumak Yaşamaktır ve Çığlık Projesi"
Kız çocuklarının okuması için mücadeleden çevre bilincine kadar birçok proje geliştiren Şener, "Okumak Yaşamaktır" ve "Çığlık Projesi" ile ulusal çapta başarılar elde etti; uluslararası konferanslara davet edildi.
"Eğitimde İyiliği Merkeze Aldı"
"İyilik bulaşıcıdır, iyilik dünyayı güzelleştirir" diyerek öğrencilere üretkenlik, erdem ve duyarlılıkla yaklaşan Şener, sürdürülebilir çevre ve toplumsal farkındalık temalı projeleriyle fark yaratıyor.
"10 Kitapla Binlerce Kalbe Dokundu"
Eğitimde fırsat eşitliğini destekleyen öğretmen, kaleme aldığı 10 hikaye kitabında doğaya, hayvanlara ve insanlara nezaket temalarını işleyerek çocukların dünyasında iz bıraktı.
"Kazanırsa 1 Milyon Doları Paylaşacak"
Global Teacher Prize'da birincilik ödülünü kazanırsa, 1 milyon dolarlık ödülün yarısını kanser hastalarına, diğer yarısını ise kız çocuklarının eğitimine bağışlayacağını söyleyen Şener, "Bu ödül Türkiye'nin ödülü" dedi.