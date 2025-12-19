Köy Okullarından, Eğitim Dünyası Nobel Adaylığına...

Kandilli Mühendisi açıkladı: Marmara'ya lapa lapa kar yağışı geliyor
Kandilli Mühendisi açıkladı: Marmara'ya lapa lapa kar yağışı geliyor
Çelik Kubbe'de üretim başladı, 2 bin kilometre menzilli füze yolda!
Çelik Kubbe'de üretim başladı, 2 bin kilometre menzilli füze yolda!
Bakan Göktaş'tan 'kadına şiddet' açıklaması: Takipsizlikte bile itiraz ediyoruz
Bakan Göktaş'tan 'kadına şiddet' açıklaması: Takipsizlikte bile itiraz ediyoruz
Valilikten 'AŞTİ'de çok sayıda evsiz barınıyor' iddiasına açıklama
Valilikten 'AŞTİ'de çok sayıda evsiz barınıyor' iddiasına açıklama
Haluk Görgün duyurdu: ASELSAN Avrupa'da 400 milyon dolarlık imzayı attı!
Haluk Görgün duyurdu: ASELSAN Avrupa'da 400 milyon dolarlık imzayı attı!
Kasım Garipoğlu'nun mal varlığına el konuldu
Kasım Garipoğlu'nun mal varlığına el konuldu
İfadeye çağrılan Sadettin Saran'dan ilk açıklama
İfadeye çağrılan Sadettin Saran'dan ilk açıklama
Öğretmenleri ile alay eden öğrencilerin cezası belli oldu
Öğretmenleri ile alay eden öğrencilerin cezası belli oldu
İçişleri açıkladı: Kocaeli'nde Rus menşeli İHA bulundu
İçişleri açıkladı: Kocaeli'nde Rus menşeli İHA bulundu
Bakan Tekin'den belediyelere çağrı: Bize arsa verin, okul yapalım
Bakan Tekin'den belediyelere çağrı: Bize arsa verin, okul yapalım
MHRS'nin 2025 karnesi: Günde 1,7 milyon, yılda 388 milyon randevu!
MHRS'nin 2025 karnesi: Günde 1,7 milyon, yılda 388 milyon randevu!
SEDDK açıkladı: Sürücüye özel sigorta henüz başlamadı!
SEDDK açıkladı: Sürücüye özel sigorta henüz başlamadı!
AK Parti'nin Terörsüz Türkiye raporunda umut hakkı yok, rehabilitasyon var
AK Parti'nin Terörsüz Türkiye raporunda umut hakkı yok, rehabilitasyon var
Eğitimin Nobel'inde Aysel öğretmen 50 finalist arasında!
Eğitimin Nobel'inde Aysel öğretmen 50 finalist arasında!
Sıfır otomobilde rekor beklentisi
Sıfır otomobilde rekor beklentisi
Kentsel Dönüşümde 2 Milyon 333 Bin Bağımsız Birim Yenilendi
Kentsel Dönüşümde 2 Milyon 333 Bin Bağımsız Birim Yenilendi
İstanbul'da 3 ilçede 19 saatlik su kesintisi
İstanbul'da 3 ilçede 19 saatlik su kesintisi
Bakan Tunç: Sanal Bahis aile bütünlüğünü tehdit ediyor
Bakan Tunç: Sanal Bahis aile bütünlüğünü tehdit ediyor
Emeklilik borçlanma oranları 2026'da değişiyor
Emeklilik borçlanma oranları 2026'da değişiyor
ATM'lerde yeni dönem: Para çekme limiti artırılacak
ATM'lerde yeni dönem: Para çekme limiti artırılacak
Bazı raylı sistemler yeni yılın ilk günü ücretsiz olacak
Bazı raylı sistemler yeni yılın ilk günü ücretsiz olacak
İlaç fiyatlarına zam geldi!
İlaç fiyatlarına zam geldi!
26 şirkete operasyon! Çok sayıda Mali Müşavir gözaltında
26 şirkete operasyon! Çok sayıda Mali Müşavir gözaltında
6. kez kırmızı ışık ihlalinde ehliyet iptal edilecek
6. kez kırmızı ışık ihlalinde ehliyet iptal edilecek
Bakan Alparslan Bayraktar'dan nükleer enerji açıklaması
Bakan Alparslan Bayraktar'dan nükleer enerji açıklaması
GAİN Medya soruşturmasında 3 tutuklama
GAİN Medya soruşturmasında 3 tutuklama
Asgari ücrette gözler üçüncü toplantıda
Asgari ücrette gözler üçüncü toplantıda
CTE, 'Cezaevinde işkencenin görüntüleri çıktı' iddiasını yalanladı
CTE, 'Cezaevinde işkencenin görüntüleri çıktı' iddiasını yalanladı
500 bin konut için başvuruda yarın son gün
500 bin konut için başvuruda yarın son gün
Bakan Tunç'tan AİHM'in Selahattin Demirtaş kararına dair açıklama
Bakan Tunç'tan AİHM'in Selahattin Demirtaş kararına dair açıklama

Köy Okullarından, Eğitim Dünyası Nobel Adaylığına...

Her gün 4 kilometre yürüyerek okula giden küçük bir kız çocuğundan, dünyanın en prestijli öğretmen ödülünde finale kalan bir eğitimciye uzanan bir yolculuk...

  1. "4 Kilometrelik Umut Yolu"<br> Köyünde ortaokula gidebilmek için her gün 4 kilometre yürüyen Aysel Şener, zorlu şartlara rağmen eğitiminden asla vazgeçmedi. Bugün, o azmiyle binlerce öğrenciye ilham veriyor.

    "4 Kilometrelik Umut Yolu"
    Köyünde ortaokula gidebilmek için her gün 4 kilometre yürüyen Aysel Şener, zorlu şartlara rağmen eğitiminden asla vazgeçmedi. Bugün, o azmiyle binlerce öğrenciye ilham veriyor.

  2. "139 Ülkeden Gelen Binlerce Öğretmen Arasında"<br> 22 yıllık sınıf öğretmeni ve okul müdürü olan Şener, 139 ülkeden 5 binden fazla öğretmenin başvurduğu Global Teacher Prize yarışmasında ilk 50 finalist arasına giren tek Türk öğretmen oldu.

    "139 Ülkeden Gelen Binlerce Öğretmen Arasında"
    22 yıllık sınıf öğretmeni ve okul müdürü olan Şener, 139 ülkeden 5 binden fazla öğretmenin başvurduğu Global Teacher Prize yarışmasında ilk 50 finalist arasına giren tek Türk öğretmen oldu.

  3. "Eğitime Adanan 22 Yıl"<br> Adıyaman, Van, Muğla, Hatay ve Antalya'daki köy okullarında görev yapan Aysel Şener, bugün Aksu Solak İlkokulu'nda okul müdürü olarak çocukların hayatına dokunmaya devam ediyor.

    "Eğitime Adanan 22 Yıl"
    Adıyaman, Van, Muğla, Hatay ve Antalya'daki köy okullarında görev yapan Aysel Şener, bugün Aksu Solak İlkokulu'nda okul müdürü olarak çocukların hayatına dokunmaya devam ediyor.

  4. <p class="my-2 [&+p]:mt-4 [&_strong:has(+br)]:inline-block [&_strong:has(+br)]:pb-2">"Okumak Yaşamaktır ve Çığlık Projesi"<br> Kız çocuklarının okuması için mücadeleden çevre bilincine kadar birçok proje geliştiren Şener, "Okumak Yaşamaktır" ve "Çığlık Projesi" ile ulusal çapta başarılar elde etti; uluslararası konferanslara davet edildi.</p> <hr class="bg-subtle h-px border-0" node="[object Object]">

    "Okumak Yaşamaktır ve Çığlık Projesi"
    Kız çocuklarının okuması için mücadeleden çevre bilincine kadar birçok proje geliştiren Şener, "Okumak Yaşamaktır" ve "Çığlık Projesi" ile ulusal çapta başarılar elde etti; uluslararası konferanslara davet edildi.

  5. <p class="my-2 [&+p]:mt-4 [&_strong:has(+br)]:inline-block [&_strong:has(+br)]:pb-2">"Eğitimde İyiliği Merkeze Aldı"<br> "İyilik bulaşıcıdır, iyilik dünyayı güzelleştirir" diyerek öğrencilere üretkenlik, erdem ve duyarlılıkla yaklaşan Şener, sürdürülebilir çevre ve toplumsal farkındalık temalı projeleriyle fark yaratıyor.</p> <hr class="bg-subtle h-px border-0" node="[object Object]">

    "Eğitimde İyiliği Merkeze Aldı"
    "İyilik bulaşıcıdır, iyilik dünyayı güzelleştirir" diyerek öğrencilere üretkenlik, erdem ve duyarlılıkla yaklaşan Şener, sürdürülebilir çevre ve toplumsal farkındalık temalı projeleriyle fark yaratıyor.

  6. "10 Kitapla Binlerce Kalbe Dokundu"<br> Eğitimde fırsat eşitliğini destekleyen öğretmen, kaleme aldığı 10 hikaye kitabında doğaya, hayvanlara ve insanlara nezaket temalarını işleyerek çocukların dünyasında iz bıraktı.

    "10 Kitapla Binlerce Kalbe Dokundu"
    Eğitimde fırsat eşitliğini destekleyen öğretmen, kaleme aldığı 10 hikaye kitabında doğaya, hayvanlara ve insanlara nezaket temalarını işleyerek çocukların dünyasında iz bıraktı.

  7. "Kazanırsa 1 Milyon Doları Paylaşacak"<br> Global Teacher Prize'da birincilik ödülünü kazanırsa, 1 milyon dolarlık ödülün yarısını kanser hastalarına, diğer yarısını ise kız çocuklarının eğitimine bağışlayacağını söyleyen Şener, "Bu ödül Türkiye'nin ödülü" dedi.

    "Kazanırsa 1 Milyon Doları Paylaşacak"
    Global Teacher Prize'da birincilik ödülünü kazanırsa, 1 milyon dolarlık ödülün yarısını kanser hastalarına, diğer yarısını ise kız çocuklarının eğitimine bağışlayacağını söyleyen Şener, "Bu ödül Türkiye'nin ödülü" dedi.

19 Aralık 2025