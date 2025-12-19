1915 Çanakkale Köprüsü Sis Bulutları Arasında Büyüledi!

Doğayla birleşen muhteşem manzara

Sis bulutu içinde kaybolan 1915 Çanakkale Köprüsü, adeta doğanın bir parçası gibi gökyüzüyle bütünleşti. Drone görüntüleri, köprünün ihtişamını bir kez daha gözler önüne serdi.