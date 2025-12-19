Kandilli Mühendisi açıkladı: Marmara'ya lapa lapa kar yağışı geliyor
Çelik Kubbe'de üretim başladı, 2 bin kilometre menzilli füze yolda!
Bakan Göktaş'tan 'kadına şiddet' açıklaması: Takipsizlikte bile itiraz ediyoruz
Valilikten 'AŞTİ'de çok sayıda evsiz barınıyor' iddiasına açıklama
Haluk Görgün duyurdu: ASELSAN Avrupa'da 400 milyon dolarlık imzayı attı!
Kasım Garipoğlu'nun mal varlığına el konuldu
İfadeye çağrılan Sadettin Saran'dan ilk açıklama
Öğretmenleri ile alay eden öğrencilerin cezası belli oldu
İçişleri açıkladı: Kocaeli'nde Rus menşeli İHA bulundu
Bakan Tekin'den belediyelere çağrı: Bize arsa verin, okul yapalım
MHRS'nin 2025 karnesi: Günde 1,7 milyon, yılda 388 milyon randevu!
SEDDK açıkladı: Sürücüye özel sigorta henüz başlamadı!
AK Parti'nin Terörsüz Türkiye raporunda umut hakkı yok, rehabilitasyon var
Eğitimin Nobel'inde Aysel öğretmen 50 finalist arasında!
Sıfır otomobilde rekor beklentisi
Kentsel Dönüşümde 2 Milyon 333 Bin Bağımsız Birim Yenilendi
İstanbul'da 3 ilçede 19 saatlik su kesintisi
Bakan Tunç: Sanal Bahis aile bütünlüğünü tehdit ediyor
Emeklilik borçlanma oranları 2026'da değişiyor
ATM'lerde yeni dönem: Para çekme limiti artırılacak
Bazı raylı sistemler yeni yılın ilk günü ücretsiz olacak
İlaç fiyatlarına zam geldi!
26 şirkete operasyon! Çok sayıda Mali Müşavir gözaltında
6. kez kırmızı ışık ihlalinde ehliyet iptal edilecek
Bakan Alparslan Bayraktar'dan nükleer enerji açıklaması
GAİN Medya soruşturmasında 3 tutuklama
Asgari ücrette gözler üçüncü toplantıda
CTE, 'Cezaevinde işkencenin görüntüleri çıktı' iddiasını yalanladı
500 bin konut için başvuruda yarın son gün
Bakan Tunç'tan AİHM'in Selahattin Demirtaş kararına dair açıklama
1915 Çanakkale Köprüsü Sis Bulutları Arasında Büyüledi!

Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle gemi geçişlerine kapatıldı, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün sis altındaki görüntüsü hayran bıraktı.

  1. <strong>Çanakkale Boğazı sis nedeniyle kapandı</strong><br> Yoğun sis sabah saatlerinde etkisini artırdı. Görüş mesafesinin düşmesi üzerine Çanakkale Boğazı, saat 08.00 itibarıyla transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapatıldı.

  2. <strong>Gemi trafiği geçici olarak durduruldu</strong><br> Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güney girişlerinde bekleyen gemi kaptanlarını telsizle uyararak trafiğin kapatıldığını bildirdi. Gemiler, demirleme bölgelerinde beklemeye başladı.

  3. <strong>1915 Çanakkale Köprüsü sis bulutları arasında</strong><br> 2023 metre orta açıklığıyla dünyanın en uzun asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü, sis deniz üzerine çökerken adeta görünmez hale geldi. Dronla kaydedilen görüntüler etkileyici bir manzara oluşturdu.

  4. <strong>Doğayla birleşen muhteşem manzara</strong><br> Sis bulutu içinde kaybolan 1915 Çanakkale Köprüsü, adeta doğanın bir parçası gibi gökyüzüyle bütünleşti. Drone görüntüleri, köprünün ihtişamını bir kez daha gözler önüne serdi.

19 Aralık 2025