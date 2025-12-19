1915 Çanakkale Köprüsü Sis Bulutları Arasında Büyüledi!
Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle gemi geçişlerine kapatıldı, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün sis altındaki görüntüsü hayran bıraktı.
Çanakkale Boğazı sis nedeniyle kapandı
Yoğun sis sabah saatlerinde etkisini artırdı. Görüş mesafesinin düşmesi üzerine Çanakkale Boğazı, saat 08.00 itibarıyla transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapatıldı.
Gemi trafiği geçici olarak durduruldu
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güney girişlerinde bekleyen gemi kaptanlarını telsizle uyararak trafiğin kapatıldığını bildirdi. Gemiler, demirleme bölgelerinde beklemeye başladı.
1915 Çanakkale Köprüsü sis bulutları arasında
2023 metre orta açıklığıyla dünyanın en uzun asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü, sis deniz üzerine çökerken adeta görünmez hale geldi. Dronla kaydedilen görüntüler etkileyici bir manzara oluşturdu.
Doğayla birleşen muhteşem manzara
Sis bulutu içinde kaybolan 1915 Çanakkale Köprüsü, adeta doğanın bir parçası gibi gökyüzüyle bütünleşti. Drone görüntüleri, köprünün ihtişamını bir kez daha gözler önüne serdi.