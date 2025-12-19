Soğuk Havalar Balık Tezgahlarını Hareketlendirdi
Soğuyan hava balık satışlarını artırdı. Vatandaşlar hamsi, istavrit, alabalık ve somona akın etti.
Soğuyan Hava Balık Tezgahlarını Doldurdu
Soğuk havalar Elazığ'da vatandaşları balık tezgahlarına yöneltti. Balık türlerinin arttığı tezgahlarda yoğunluk gün geçtikçe artıyor.
Hamsi, İstavrit, Alabalık ve Somon Zirvede
Vatandaşlar bu yıl en çok hamsi, istavrit, alabalık ve somon alıyor. Tezgahlarda hamsi 180, istavrit 200, alabalık 250 ve somon 280 liradan satışa sunuluyor.
"Balık Et Ürünlerine Göre Daha Hesaplı"
Vatandaş Hüseyin Tümen, et fiyatlarına göre balığın daha uygun olduğunu, bu nedenle halkın balığa yöneldiğini söylüyor. Evinde istavrit tercih ettiklerini belirtiyor.
"Haftada İki Kez Balık Yiyin"
Balıkçı Ramazan Erdoğan, bu yıl hamsi ve istavritin bol olduğunu belirterek, vatandaşlara sağlık için haftada en az iki defa balık tüketmelerini tavsiye ediyor.