Lisede Taciz İddiası: Öğretmen Gözaltında

Öğretmen Gözaltında, Soruşturma Derinleşiyor

Cizre Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan öğretmenin dijital materyalleri inceleniyor. Yarın savcılığa sevk edilmesi beklenen öğretmenle ilgili 7 öğrencinin ifade verdiği, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de konuyla ilgili müfettiş görevlendirdiği öğrenildi.