Lisede Taciz İddiası: Öğretmen Gözaltında
Şırnak'ın Cizre ilçesinde öğrencilere cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen bir öğretmen, polis ekiplerince gözaltına alındı.
-
Lisede Taciz Şüphesiyle Sarsıcı İddia
Cizre'de bir lisede görev yapan S.Ö. adlı öğretmen hakkında, öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu iddiası gündeme geldi. Öğrencilerin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında emniyet ekipleri harekete geçti.
-
Öğretmen Gözaltında, Soruşturma Derinleşiyor
Cizre Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan öğretmenin dijital materyalleri inceleniyor. Yarın savcılığa sevk edilmesi beklenen öğretmenle ilgili 7 öğrencinin ifade verdiği, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de konuyla ilgili müfettiş görevlendirdiği öğrenildi.
19 Aralık 2025