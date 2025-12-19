Kandilli Mühendisi açıkladı: Marmara'ya lapa lapa kar yağışı geliyor
23 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı

Yerli Malı Haftası etkinliğinde rahatsızlanan öğrenciler hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

  Yerli Malı Haftası Etkinliği Sonrası 23 Öğrenci Rahatsızlandı

Van'ın Edremit ilçesindeki Mehmet Akif İnan İlkokulu'nda, Yerli Malı Haftası kapsamında düzenlenen programda öğrenciler yedikleri yiyeceklerin ardından mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşadı. Durumu fark eden okul idaresi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vererek sağlık ekiplerinden yardım istedi.

    Van'ın Edremit ilçesindeki Mehmet Akif İnan İlkokulu'nda, Yerli Malı Haftası kapsamında düzenlenen programda öğrenciler yedikleri yiyeceklerin ardından mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşadı. Durumu fark eden okul idaresi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vererek sağlık ekiplerinden yardım istedi.

  Ambulanslar Okula Geldi, İnceleme Başlatıldı

Olay yerine hızla ulaşan ambulanslar ve sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi okulda yaptıktan sonra durumu ciddi olan öğrencileri Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi ile Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Yetkililer, olayla ilgili incelemenin sürdüğünü açıkladı.

    Olay yerine hızla ulaşan ambulanslar ve sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi okulda yaptıktan sonra durumu ciddi olan öğrencileri Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi ile Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Yetkililer, olayla ilgili incelemenin sürdüğünü açıkladı.

19 Aralık 2025