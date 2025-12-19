23 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı
Yerli Malı Haftası etkinliğinde rahatsızlanan öğrenciler hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
-
Yerli Malı Haftası Etkinliği Sonrası 23 Öğrenci Rahatsızlandı
Van'ın Edremit ilçesindeki Mehmet Akif İnan İlkokulu'nda, Yerli Malı Haftası kapsamında düzenlenen programda öğrenciler yedikleri yiyeceklerin ardından mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşadı. Durumu fark eden okul idaresi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vererek sağlık ekiplerinden yardım istedi.
-
Ambulanslar Okula Geldi, İnceleme Başlatıldı
Olay yerine hızla ulaşan ambulanslar ve sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi okulda yaptıktan sonra durumu ciddi olan öğrencileri Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi ile Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Yetkililer, olayla ilgili incelemenin sürdüğünü açıkladı.
19 Aralık 2025