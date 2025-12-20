3 ünlü isme daha yakalama kararı
2026 Resmi Tatil Günleri Belli Oldu: İşte Tatil Takvimi!
Esnaftan kamu alacakları için yapılandırma talebi
Erdoğan: Savunma ihracatında dünyanın en büyük 11 ülkesi arasındayız
Yüzyılın Konut Projesi'ne 8,8 milyon başvuru yapıldı
Bakan Bayraktar: Enerji Bağımsızlığı İçin Zirveleri Aşıyoruz
81 ilde yıl sonuna kadar gıda denetimi seferberliği
YÖK Başkanı Özvar'dan Yeni Eğitim ve İstihdam Açıklamaları
TBMM'de bütçe maratonu yarın sona erecek
2026'da ekonomi ve ticarette yeni dönem
Bakan Güler: SDG'nin ferdi entegrasyonu şart
Perakende ticarette uygulanacak idari para cezaları belirlendi
Organize suç örgütlerine 6 ilde operasyon: 61 gözaltı
Ankara'da öğretmenleri ile alay eden 5 öğrenci okuldan atıldı
Eskişehir'de seferberlik: 4 gündür kayıp Türkçe öğretmeni aranıyor
Cizre'deki lisede taciz iddiası: Öğretmen gözaltında
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Kandilli Mühendisi açıkladı: Marmara'ya lapa lapa kar yağışı geliyor
Çelik Kubbe'de üretim başladı, 2 bin kilometre menzilli füze yolda!
Bakan Göktaş'tan 'kadına şiddet' açıklaması: Takipsizlikte bile itiraz ediyoruz
Valilikten 'AŞTİ'de çok sayıda evsiz barınıyor' iddiasına açıklama
Haluk Görgün duyurdu: ASELSAN Avrupa'da 400 milyon dolarlık imzayı attı!
Kasım Garipoğlu'nun mal varlığına el konuldu
İfadeye çağrılan Sadettin Saran'dan ilk açıklama
İçişleri açıkladı: Kocaeli'nde Rus menşeli İHA bulundu
Bakan Tekin'den belediyelere çağrı: Bize arsa verin, okul yapalım
MHRS'nin 2025 karnesi: Günde 1,7 milyon, yılda 388 milyon randevu!
SEDDK açıkladı: Sürücüye özel sigorta henüz başlamadı!
AK Parti'nin Terörsüz Türkiye raporunda umut hakkı yok, rehabilitasyon var
Eğitimin Nobel'inde Aysel öğretmen 50 finalist arasında!
Bu Şehirde Yaşayanın Ömrü Uzuyor

Türkiye'nin en uzun yaşayan illeri belli oldu

  1. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şehir ve cinsiyet bazlı veriler çerçevesinde Türkiye'de ortalama yaşam süresinin en yüksek olduğu illeri açıkladı. Yapılan analiz kapsamında ilk 10'da yer alan illerin büyük bölümünün aynı bölgeden olması dikkat çekti. İşte, Türkiye'nin en uzun yaşayan şehirleri...

  2. TÜİK tarafından Türkiye'nin en uzun ömürlü illerine yönelik yapılan son araştırma, çarpıcı sonuçları gözler önüne serdi. Kadın ve erkeklerin yaşam süreleri ayrı ayrı değerlendirilerek hazırlanan araştırmaya göre Türkiye'de ortalama yaşam süresi 78,3 yıl olarak kayıtlara geçti.

  3. İklim koşulları ve kaynakların daha güçlü olduğu şehirlerde bu sürenin 80 yılın üzerine çıktığı görüldü.

  İşte, Türkiye'de ortalama yaşam süresi uzun olan iller...

10 - ANTALYA

Doğal güzellikleriyle turizmin gözde noktası olan Antalya'da ortalama yaşam süresi 79,7 yıl.

Şehirde, kadınların ortalama yaşam süresi 82,4 yıl, erkek ortalama yaşam süresi ise 77,3 yıl.

    Doğal güzellikleriyle turizmin gözde noktası olan Antalya'da ortalama yaşam süresi 79,7 yıl.

    Şehirde, kadınların ortalama yaşam süresi 82,4 yıl, erkek ortalama yaşam süresi ise 77,3 yıl.

  9 - ARTVİN

Karadeniz'in gözbebeği Artvin'de ortalama yaşam süresi 79,7 yıl. 

Şehirde, kadınların ortalama yaşam süresi 82,4 yıl, erkeklerde ise ortalama yaşam süresi 77,3 yıl.

    Karadeniz'in gözbebeği Artvin'de ortalama yaşam süresi 79,7 yıl. 

    Şehirde, kadınların ortalama yaşam süresi 82,4 yıl, erkeklerde ise ortalama yaşam süresi 77,3 yıl.

  8 - ERZİNCAN

Türkiye'nin nadide şehirlerinden Erzincan'da ortalama yaşam süresi 79,6 yıl.

Şehirde, kadınların ortalama yaşam süresi 82,3 yıl, erkeklerde ise ortalama yaşam süresi 76,9 yıl.

    Türkiye'nin nadide şehirlerinden Erzincan'da ortalama yaşam süresi 79,6 yıl.

    Şehirde, kadınların ortalama yaşam süresi 82,3 yıl, erkeklerde ise ortalama yaşam süresi 76,9 yıl.

  7 - ORDU

Karadeniz'in bir diğer güzel şehri Ordu'da ortalama yaşam süresi 80 yıl. 

Şehirde, kadınların ortalama yaşam süresi 83 yıl, erkeklerde ise ortalama yaşam süresi 77,2 yıl.

    Karadeniz'in bir diğer güzel şehri Ordu'da ortalama yaşam süresi 80 yıl. 

    Şehirde, kadınların ortalama yaşam süresi 83 yıl, erkeklerde ise ortalama yaşam süresi 77,2 yıl.

  6 - RİZE

Karadeniz, listenin en dikkat çekici bölgesi. Nefes kesen güzelliğiyle adından söz ettiren Rize'de ortalama yaşam süresi 79,4 yıl. 

Şehirde, kadınların ortalama yaşam süresi 83,3 yıl, erkeklerde ise ortalama yaşam süresi 75,5 yıl.

    Karadeniz, listenin en dikkat çekici bölgesi. Nefes kesen güzelliğiyle adından söz ettiren Rize'de ortalama yaşam süresi 79,4 yıl. 

    Şehirde, kadınların ortalama yaşam süresi 83,3 yıl, erkeklerde ise ortalama yaşam süresi 75,5 yıl.

  5 - GİRESUN

Karadeniz'in bölgesinin bir diğer güzel şehri Giresun ise listenin 5'nci sırasına yerleşti. Şehirde genel ortalama yaşam süresi 80 yıl.

Kadınlarda bu süre 83,5 yıl, erkeklerde ise ortalama yaşam süresi 76,6 yıl.

    Karadeniz'in bölgesinin bir diğer güzel şehri Giresun ise listenin 5'nci sırasına yerleşti. Şehirde genel ortalama yaşam süresi 80 yıl.

    Kadınlarda bu süre 83,5 yıl, erkeklerde ise ortalama yaşam süresi 76,6 yıl.

  4 - TRABZON

Listenin 4'üncü sırasında yer alan Trabzon'da genel ortalama yaşam süresi 80,3 yıl.

Kadınlarda ortalama yaşam süresi 83,8 yıl, erkeklerde ise ortalama yaşam süresi 76,8 yıl.

    Listenin 4'üncü sırasında yer alan Trabzon'da genel ortalama yaşam süresi 80,3 yıl.

    Kadınlarda ortalama yaşam süresi 83,8 yıl, erkeklerde ise ortalama yaşam süresi 76,8 yıl.

  3 - GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'de genel ortalama yaşam süresi. 80,8 yıl.

Şehirde, kadınların ortalama yaşam süresi 83,5 yıl, erkeklerde ise ortalama yaşam süresi 78,1 yıl.

    Gümüşhane'de genel ortalama yaşam süresi. 80,8 yıl.

    Şehirde, kadınların ortalama yaşam süresi 83,5 yıl, erkeklerde ise ortalama yaşam süresi 78,1 yıl.

  2 - MUĞLA

Geldik listenin 2'nci sırasına! Yaz turizminin popüler noktalarından Muğla'da genel ortalama yaşam süresi 80,7 yıl.

Şehirde kadınlarda ortalama yaşam süresi 84,0 yıl, erkeklerde ise ortalama yaşam süresi 77,7 yıl.

    Geldik listenin 2'nci sırasına! Yaz turizminin popüler noktalarından Muğla'da genel ortalama yaşam süresi 80,7 yıl.

    Şehirde kadınlarda ortalama yaşam süresi 84,0 yıl, erkeklerde ise ortalama yaşam süresi 77,7 yıl.

  1 - TUNCELİ

Listenin zirvesinde yer alan şehir ise Tunceli! Şehirde genel ortalama yaşam süresi: 80,55 yıl.

Kadınlarda ortalama yaşam süresi ise 84,1 yıl, erkeklerde ortalama yaşam süresi 77 yıl.

    Listenin zirvesinde yer alan şehir ise Tunceli! Şehirde genel ortalama yaşam süresi: 80,55 yıl.

    Kadınlarda ortalama yaşam süresi ise 84,1 yıl, erkeklerde ortalama yaşam süresi 77 yıl.

20 Aralık 2025