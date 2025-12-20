Bu Şehirde Yaşayanın Ömrü Uzuyor
Türkiye'nin en uzun yaşayan illeri belli oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şehir ve cinsiyet bazlı veriler çerçevesinde Türkiye'de ortalama yaşam süresinin en yüksek olduğu illeri açıkladı. Yapılan analiz kapsamında ilk 10'da yer alan illerin büyük bölümünün aynı bölgeden olması dikkat çekti. İşte, Türkiye'nin en uzun yaşayan şehirleri...
TÜİK tarafından Türkiye'nin en uzun ömürlü illerine yönelik yapılan son araştırma, çarpıcı sonuçları gözler önüne serdi. Kadın ve erkeklerin yaşam süreleri ayrı ayrı değerlendirilerek hazırlanan araştırmaya göre Türkiye'de ortalama yaşam süresi 78,3 yıl olarak kayıtlara geçti.
İklim koşulları ve kaynakların daha güçlü olduğu şehirlerde bu sürenin 80 yılın üzerine çıktığı görüldü.
İşte, Türkiye'de ortalama yaşam süresi uzun olan iller...
10 - ANTALYA
Doğal güzellikleriyle turizmin gözde noktası olan Antalya'da ortalama yaşam süresi 79,7 yıl.
Şehirde, kadınların ortalama yaşam süresi 82,4 yıl, erkek ortalama yaşam süresi ise 77,3 yıl.
9 - ARTVİN
Karadeniz'in gözbebeği Artvin'de ortalama yaşam süresi 79,7 yıl.
Şehirde, kadınların ortalama yaşam süresi 82,4 yıl, erkeklerde ise ortalama yaşam süresi 77,3 yıl.
8 - ERZİNCAN
Türkiye'nin nadide şehirlerinden Erzincan'da ortalama yaşam süresi 79,6 yıl.
Şehirde, kadınların ortalama yaşam süresi 82,3 yıl, erkeklerde ise ortalama yaşam süresi 76,9 yıl.
7 - ORDU
Karadeniz'in bir diğer güzel şehri Ordu'da ortalama yaşam süresi 80 yıl.
Şehirde, kadınların ortalama yaşam süresi 83 yıl, erkeklerde ise ortalama yaşam süresi 77,2 yıl.
6 - RİZE
Karadeniz, listenin en dikkat çekici bölgesi. Nefes kesen güzelliğiyle adından söz ettiren Rize'de ortalama yaşam süresi 79,4 yıl.
Şehirde, kadınların ortalama yaşam süresi 83,3 yıl, erkeklerde ise ortalama yaşam süresi 75,5 yıl.
5 - GİRESUN
Karadeniz'in bölgesinin bir diğer güzel şehri Giresun ise listenin 5'nci sırasına yerleşti. Şehirde genel ortalama yaşam süresi 80 yıl.
Kadınlarda bu süre 83,5 yıl, erkeklerde ise ortalama yaşam süresi 76,6 yıl.
4 - TRABZON
Listenin 4'üncü sırasında yer alan Trabzon'da genel ortalama yaşam süresi 80,3 yıl.
Kadınlarda ortalama yaşam süresi 83,8 yıl, erkeklerde ise ortalama yaşam süresi 76,8 yıl.
3 - GÜMÜŞHANE
Gümüşhane'de genel ortalama yaşam süresi. 80,8 yıl.
Şehirde, kadınların ortalama yaşam süresi 83,5 yıl, erkeklerde ise ortalama yaşam süresi 78,1 yıl.
2 - MUĞLA
Geldik listenin 2'nci sırasına! Yaz turizminin popüler noktalarından Muğla'da genel ortalama yaşam süresi 80,7 yıl.
Şehirde kadınlarda ortalama yaşam süresi 84,0 yıl, erkeklerde ise ortalama yaşam süresi 77,7 yıl.
1 - TUNCELİ
Listenin zirvesinde yer alan şehir ise Tunceli! Şehirde genel ortalama yaşam süresi: 80,55 yıl.
Kadınlarda ortalama yaşam süresi ise 84,1 yıl, erkeklerde ortalama yaşam süresi 77 yıl.