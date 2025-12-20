Bu Şehirde Yaşayanın Ömrü Uzuyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şehir ve cinsiyet bazlı veriler çerçevesinde Türkiye'de ortalama yaşam süresinin en yüksek olduğu illeri açıkladı. Yapılan analiz kapsamında ilk 10'da yer alan illerin büyük bölümünün aynı bölgeden olması dikkat çekti. İşte, Türkiye'nin en uzun yaşayan şehirleri...