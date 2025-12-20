3 ünlü isme daha yakalama kararı
2026 Resmi Tatil Günleri Belli Oldu: İşte Tatil Takvimi!
Esnaftan kamu alacakları için yapılandırma talebi
Erdoğan: Savunma ihracatında dünyanın en büyük 11 ülkesi arasındayız
Yüzyılın Konut Projesi'ne 8,8 milyon başvuru yapıldı
Bakan Bayraktar: Enerji Bağımsızlığı İçin Zirveleri Aşıyoruz
81 ilde yıl sonuna kadar gıda denetimi seferberliği
YÖK Başkanı Özvar'dan Yeni Eğitim ve İstihdam Açıklamaları
TBMM'de bütçe maratonu yarın sona erecek
2026'da ekonomi ve ticarette yeni dönem
Bakan Güler: SDG'nin ferdi entegrasyonu şart
Perakende ticarette uygulanacak idari para cezaları belirlendi
Organize suç örgütlerine 6 ilde operasyon: 61 gözaltı
Ankara'da öğretmenleri ile alay eden 5 öğrenci okuldan atıldı
Eskişehir'de seferberlik: 4 gündür kayıp Türkçe öğretmeni aranıyor
Cizre'deki lisede taciz iddiası: Öğretmen gözaltında
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Kandilli Mühendisi açıkladı: Marmara'ya lapa lapa kar yağışı geliyor
Çelik Kubbe'de üretim başladı, 2 bin kilometre menzilli füze yolda!
Bakan Göktaş'tan 'kadına şiddet' açıklaması: Takipsizlikte bile itiraz ediyoruz
Valilikten 'AŞTİ'de çok sayıda evsiz barınıyor' iddiasına açıklama
Haluk Görgün duyurdu: ASELSAN Avrupa'da 400 milyon dolarlık imzayı attı!
Kasım Garipoğlu'nun mal varlığına el konuldu
İfadeye çağrılan Sadettin Saran'dan ilk açıklama
İçişleri açıkladı: Kocaeli'nde Rus menşeli İHA bulundu
Bakan Tekin'den belediyelere çağrı: Bize arsa verin, okul yapalım
MHRS'nin 2025 karnesi: Günde 1,7 milyon, yılda 388 milyon randevu!
SEDDK açıkladı: Sürücüye özel sigorta henüz başlamadı!
AK Parti'nin Terörsüz Türkiye raporunda umut hakkı yok, rehabilitasyon var
Eğitimin Nobel'inde Aysel öğretmen 50 finalist arasında!
Antakya Künefesi Dünyanın En İyisi Seçildi!

Antakya Künefesi, "2025'in En İyi 100 Tatlısı" arasında birinci sıraya girerek mutfağımızın dünya gastronomisindeki güçlü ve saygın konumunu bir kez daha kanıtladı!

  1. Gastronomi turizmi alanında uluslararası referans kabul edilen <strong>Tasteatlas</strong>, 2025 yılının en iyi tatlılarını listeledi.

  2. Kullanıcı oylarıyla belirlenen bu listede, <strong>Antakya Künefesi</strong> birinci sıraya yerleşerek <strong>Türk mutfağının dünya gastronomisindeki güçlü ve saygın konumunu</strong> bir kez daha ortaya koydu.

  3. <span style="color:#800080"><strong>TÜRK MUTFAĞI YİNE ZİRVEDE!</strong></span> Dünyanın dört bir yanından kullanıcıların oylarıyla belirlenen ve milyonlarca tarifin arasından öne çıkan <strong>Antakya Künefesi</strong>,<strong> "2025!in En İyi 100 Tatlısı"</strong>&nbsp;arasında ilk sırada göğsümüzü kabarttı.

  4. SADECE KÜNEFE DEĞİL! İLK 10?DA 3 TÜRK TATLISI <br>Türk mutfağının eşsiz lezzetleri sadece bununla da sınırlı kalmadı. Listenin 5. sırasında <strong>Gaziantep Baklavası</strong> yerini alırken, 6. sırayı da <strong>Fıstıklı Sarma</strong> kaptı.

  5. İşte <strong>2025'in En İyi 100 Tatlısı</strong> listesinde ilk 10:

  6. <strong>1-&nbsp;Antakya Künefesi - Türkiye</strong>

  7. <strong>2- Clotted Cream Ice Cream - İngiltere</strong>

  8. <strong>3- Gelato al Pistacchio - İtalya</strong>

  9. <strong>4- Strudel di Mele - İtalya</strong>

  10. <strong>5- Gaziantep Baklavası - Türkiye</strong>

  11. <strong>6- Fıstıklı Sarma - Türkiye</strong>

  12. <strong>7- Tembleque - Porto Riko</strong>

  13. <strong>8- Crêpes Sucrées - Fransa</strong>

  14. <strong>9- Tinginys - Litvanya</strong>

  15. <strong>10- Pão de Ló de Ovar - Portekiz</strong>

20 Aralık 2025