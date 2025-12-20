Antakya Künefesi Dünyanın En İyisi Seçildi!
Antakya Künefesi, "2025'in En İyi 100 Tatlısı" arasında birinci sıraya girerek mutfağımızın dünya gastronomisindeki güçlü ve saygın konumunu bir kez daha kanıtladı!
Gastronomi turizmi alanında uluslararası referans kabul edilen Tasteatlas, 2025 yılının en iyi tatlılarını listeledi.
Kullanıcı oylarıyla belirlenen bu listede, Antakya Künefesi birinci sıraya yerleşerek Türk mutfağının dünya gastronomisindeki güçlü ve saygın konumunu bir kez daha ortaya koydu.
TÜRK MUTFAĞI YİNE ZİRVEDE! Dünyanın dört bir yanından kullanıcıların oylarıyla belirlenen ve milyonlarca tarifin arasından öne çıkan Antakya Künefesi, "2025!in En İyi 100 Tatlısı" arasında ilk sırada göğsümüzü kabarttı.
SADECE KÜNEFE DEĞİL! İLK 10?DA 3 TÜRK TATLISI
Türk mutfağının eşsiz lezzetleri sadece bununla da sınırlı kalmadı. Listenin 5. sırasında Gaziantep Baklavası yerini alırken, 6. sırayı da Fıstıklı Sarma kaptı.
İşte 2025'in En İyi 100 Tatlısı listesinde ilk 10:
1- Antakya Künefesi - Türkiye
2- Clotted Cream Ice Cream - İngiltere
3- Gelato al Pistacchio - İtalya
4- Strudel di Mele - İtalya
5- Gaziantep Baklavası - Türkiye
6- Fıstıklı Sarma - Türkiye
7- Tembleque - Porto Riko
8- Crêpes Sucrées - Fransa
9- Tinginys - Litvanya
10- Pão de Ló de Ovar - Portekiz