'Kazık Yedim' Dediği İsim Ezgi Mola Mı?

3 ünlü isme daha yakalama kararı
3 ünlü isme daha yakalama kararı
2026 Resmi Tatil Günleri Belli Oldu: İşte Tatil Takvimi!
2026 Resmi Tatil Günleri Belli Oldu: İşte Tatil Takvimi!
Esnaftan kamu alacakları için yapılandırma talebi
Esnaftan kamu alacakları için yapılandırma talebi
Erdoğan: Savunma ihracatında dünyanın en büyük 11 ülkesi arasındayız
Erdoğan: Savunma ihracatında dünyanın en büyük 11 ülkesi arasındayız
Yüzyılın Konut Projesi'ne 8,8 milyon başvuru yapıldı
Yüzyılın Konut Projesi'ne 8,8 milyon başvuru yapıldı
Bakan Bayraktar: Enerji Bağımsızlığı İçin Zirveleri Aşıyoruz
Bakan Bayraktar: Enerji Bağımsızlığı İçin Zirveleri Aşıyoruz
81 ilde yıl sonuna kadar gıda denetimi seferberliği
81 ilde yıl sonuna kadar gıda denetimi seferberliği
YÖK Başkanı Özvar'dan Yeni Eğitim ve İstihdam Açıklamaları
YÖK Başkanı Özvar'dan Yeni Eğitim ve İstihdam Açıklamaları
TBMM'de bütçe maratonu yarın sona erecek
TBMM'de bütçe maratonu yarın sona erecek
2026'da ekonomi ve ticarette yeni dönem
2026'da ekonomi ve ticarette yeni dönem
Bakan Güler: SDG'nin ferdi entegrasyonu şart
Bakan Güler: SDG'nin ferdi entegrasyonu şart
Perakende ticarette uygulanacak idari para cezaları belirlendi
Perakende ticarette uygulanacak idari para cezaları belirlendi
Organize suç örgütlerine 6 ilde operasyon: 61 gözaltı
Organize suç örgütlerine 6 ilde operasyon: 61 gözaltı
Ankara'da öğretmenleri ile alay eden 5 öğrenci okuldan atıldı
Ankara'da öğretmenleri ile alay eden 5 öğrenci okuldan atıldı
Eskişehir'de seferberlik: 4 gündür kayıp Türkçe öğretmeni aranıyor
Eskişehir'de seferberlik: 4 gündür kayıp Türkçe öğretmeni aranıyor
Cizre'deki lisede taciz iddiası: Öğretmen gözaltında
Cizre'deki lisede taciz iddiası: Öğretmen gözaltında
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Kandilli Mühendisi açıkladı: Marmara'ya lapa lapa kar yağışı geliyor
Kandilli Mühendisi açıkladı: Marmara'ya lapa lapa kar yağışı geliyor
Çelik Kubbe'de üretim başladı, 2 bin kilometre menzilli füze yolda!
Çelik Kubbe'de üretim başladı, 2 bin kilometre menzilli füze yolda!
Bakan Göktaş'tan 'kadına şiddet' açıklaması: Takipsizlikte bile itiraz ediyoruz
Bakan Göktaş'tan 'kadına şiddet' açıklaması: Takipsizlikte bile itiraz ediyoruz
Valilikten 'AŞTİ'de çok sayıda evsiz barınıyor' iddiasına açıklama
Valilikten 'AŞTİ'de çok sayıda evsiz barınıyor' iddiasına açıklama
Haluk Görgün duyurdu: ASELSAN Avrupa'da 400 milyon dolarlık imzayı attı!
Haluk Görgün duyurdu: ASELSAN Avrupa'da 400 milyon dolarlık imzayı attı!
Kasım Garipoğlu'nun mal varlığına el konuldu
Kasım Garipoğlu'nun mal varlığına el konuldu
İfadeye çağrılan Sadettin Saran'dan ilk açıklama
İfadeye çağrılan Sadettin Saran'dan ilk açıklama
İçişleri açıkladı: Kocaeli'nde Rus menşeli İHA bulundu
İçişleri açıkladı: Kocaeli'nde Rus menşeli İHA bulundu
Bakan Tekin'den belediyelere çağrı: Bize arsa verin, okul yapalım
Bakan Tekin'den belediyelere çağrı: Bize arsa verin, okul yapalım
MHRS'nin 2025 karnesi: Günde 1,7 milyon, yılda 388 milyon randevu!
MHRS'nin 2025 karnesi: Günde 1,7 milyon, yılda 388 milyon randevu!
SEDDK açıkladı: Sürücüye özel sigorta henüz başlamadı!
SEDDK açıkladı: Sürücüye özel sigorta henüz başlamadı!
AK Parti'nin Terörsüz Türkiye raporunda umut hakkı yok, rehabilitasyon var
AK Parti'nin Terörsüz Türkiye raporunda umut hakkı yok, rehabilitasyon var
Eğitimin Nobel'inde Aysel öğretmen 50 finalist arasında!
Eğitimin Nobel'inde Aysel öğretmen 50 finalist arasında!

'Kazık Yedim' Dediği İsim Ezgi Mola Mı?

Şebnem Bozoklu'dan dostluk itirafı!

  1. Ünlü oyuncu Şebnem Bozoklu, son dönemde verdiği bir röportajda "dost kazığı yedim" şeklindeki açıklamalarıyla dikkat çekti. Bozoklu, evliliği ve aşk hayatıyla ilgili önemli tavsiyeleri de paylaştı. Özellikle 2023 yılında hayatını kaybeden Özkan Uğur'dan aldığı evlilik tavsiyesi, ünlü oyuncunun hafızasında yer etti.

    Ünlü oyuncu Şebnem Bozoklu, son dönemde verdiği bir röportajda "dost kazığı yedim" şeklindeki açıklamalarıyla dikkat çekti. Bozoklu, evliliği ve aşk hayatıyla ilgili önemli tavsiyeleri de paylaştı. Özellikle 2023 yılında hayatını kaybeden Özkan Uğur'dan aldığı evlilik tavsiyesi, ünlü oyuncunun hafızasında yer etti.

  2. İbrahim Selim'in sunduğu "İbrahim Selim ile Bu Gece" programına konuk olan Şebnem Bozoklu, 2019 yılında gazeteci ve köşe yazarı Kanat Atkaya ile evlendiğini ve mutluluğun sırrını Özkan Uğur'dan öğrendiğini söyledi.

    İbrahim Selim'in sunduğu "İbrahim Selim ile Bu Gece" programına konuk olan Şebnem Bozoklu, 2019 yılında gazeteci ve köşe yazarı Kanat Atkaya ile evlendiğini ve mutluluğun sırrını Özkan Uğur'dan öğrendiğini söyledi.

  3. Bozoklu, Özkan Uğur'un kendilerine verdiği tavsiyeyi şu şekilde anlattı: "Bir davette Özkan Abi'ye, mutlu evliliğin sırrını sorduk. Bize bakıp, 'Tek bir şey söyleyeceğim; kurcalamayın' dedi. O kadar doğru ki. Düşündükçe insan delirir. Bence de aşık olduğunuz biriyle olan ilişkinizi hiç kurcalamamalısınız. Özkan Abi'nin sözleriyle, Kanat'ımla 8. yılımıza giriyoruz."

    Bozoklu, Özkan Uğur'un kendilerine verdiği tavsiyeyi şu şekilde anlattı: "Bir davette Özkan Abi'ye, mutlu evliliğin sırrını sorduk. Bize bakıp, 'Tek bir şey söyleyeceğim; kurcalamayın' dedi. O kadar doğru ki. Düşündükçe insan delirir. Bence de aşık olduğunuz biriyle olan ilişkinizi hiç kurcalamamalısınız. Özkan Abi'nin sözleriyle, Kanat'ımla 8. yılımıza giriyoruz."

  4. Ayrıca, "En son ne zaman kazık yedin?" sorusuna da samimi bir yanıt veren Bozoklu, "Evet, kazık yedim ve hâlâ sindiremedim. Ama o kazığın ne olduğunu asla söylemeyeceğim" dedi. "Hayatından en son çıkardığın kişi kim ve neden çıkardınız?" sorusuna ise, "İnsanlara yansıttığı imajının kendi gerçeğiyle alakası olmadığı için birini çıkardım" yanıtını verdi.

    Ayrıca, "En son ne zaman kazık yedin?" sorusuna da samimi bir yanıt veren Bozoklu, "Evet, kazık yedim ve hâlâ sindiremedim. Ama o kazığın ne olduğunu asla söylemeyeceğim" dedi. "Hayatından en son çıkardığın kişi kim ve neden çıkardınız?" sorusuna ise, "İnsanlara yansıttığı imajının kendi gerçeğiyle alakası olmadığı için birini çıkardım" yanıtını verdi.

  5. Bozoklu'nun bahsettiği kişinin, geçmişte yakın dostu olan ancak şimdilerde görüşmediği Ezgi Mola olduğu iddia edildi.&nbsp;

    Bozoklu'nun bahsettiği kişinin, geçmişte yakın dostu olan ancak şimdilerde görüşmediği Ezgi Mola olduğu iddia edildi. 

  6. Şebnem Bozoklu, yıllar önceki konservatuvar sınavı anısını da paylaştı. 1996 yılında girdiği konservatuvar sınavında yaşadığı ilginç bir olaydan bahseden Bozoklu, "İlk bölüm oyunculuk aşamasında sahnelerimi oynadım.

    Şebnem Bozoklu, yıllar önceki konservatuvar sınavı anısını da paylaştı. 1996 yılında girdiği konservatuvar sınavında yaşadığı ilginç bir olaydan bahseden Bozoklu, "İlk bölüm oyunculuk aşamasında sahnelerimi oynadım.

  7. Şan sınavı için beklerken, üst sınıftan birkaç öğrenci geldi ve bana 'Ne söyleyeceksin?' diye sordular. 'Mozart'tan Kardeşlik Şarkısı' diye cevap verdim. Beni, 'Burası şan bölümü değil, oyunculuk okulu. Ağzından çıkanı vücudunla gösterebiliyor musun?' diye eleştirdiler. Hocalar çok güldü, ben de şarkıyı el hareketleriyle söylemeye başladım. Ne safmışım!" diyerek yıllar önceki deneyimini gülerek anlattı.

    Şan sınavı için beklerken, üst sınıftan birkaç öğrenci geldi ve bana 'Ne söyleyeceksin?' diye sordular. 'Mozart'tan Kardeşlik Şarkısı' diye cevap verdim. Beni, 'Burası şan bölümü değil, oyunculuk okulu. Ağzından çıkanı vücudunla gösterebiliyor musun?' diye eleştirdiler. Hocalar çok güldü, ben de şarkıyı el hareketleriyle söylemeye başladım. Ne safmışım!" diyerek yıllar önceki deneyimini gülerek anlattı.

20 Aralık 2025