'Kazık Yedim' Dediği İsim Ezgi Mola Mı?
Şebnem Bozoklu'dan dostluk itirafı!
Ünlü oyuncu Şebnem Bozoklu, son dönemde verdiği bir röportajda "dost kazığı yedim" şeklindeki açıklamalarıyla dikkat çekti. Bozoklu, evliliği ve aşk hayatıyla ilgili önemli tavsiyeleri de paylaştı. Özellikle 2023 yılında hayatını kaybeden Özkan Uğur'dan aldığı evlilik tavsiyesi, ünlü oyuncunun hafızasında yer etti.
İbrahim Selim'in sunduğu "İbrahim Selim ile Bu Gece" programına konuk olan Şebnem Bozoklu, 2019 yılında gazeteci ve köşe yazarı Kanat Atkaya ile evlendiğini ve mutluluğun sırrını Özkan Uğur'dan öğrendiğini söyledi.
Bozoklu, Özkan Uğur'un kendilerine verdiği tavsiyeyi şu şekilde anlattı: "Bir davette Özkan Abi'ye, mutlu evliliğin sırrını sorduk. Bize bakıp, 'Tek bir şey söyleyeceğim; kurcalamayın' dedi. O kadar doğru ki. Düşündükçe insan delirir. Bence de aşık olduğunuz biriyle olan ilişkinizi hiç kurcalamamalısınız. Özkan Abi'nin sözleriyle, Kanat'ımla 8. yılımıza giriyoruz."
Ayrıca, "En son ne zaman kazık yedin?" sorusuna da samimi bir yanıt veren Bozoklu, "Evet, kazık yedim ve hâlâ sindiremedim. Ama o kazığın ne olduğunu asla söylemeyeceğim" dedi. "Hayatından en son çıkardığın kişi kim ve neden çıkardınız?" sorusuna ise, "İnsanlara yansıttığı imajının kendi gerçeğiyle alakası olmadığı için birini çıkardım" yanıtını verdi.
Bozoklu'nun bahsettiği kişinin, geçmişte yakın dostu olan ancak şimdilerde görüşmediği Ezgi Mola olduğu iddia edildi.
Şebnem Bozoklu, yıllar önceki konservatuvar sınavı anısını da paylaştı. 1996 yılında girdiği konservatuvar sınavında yaşadığı ilginç bir olaydan bahseden Bozoklu, "İlk bölüm oyunculuk aşamasında sahnelerimi oynadım.
Şan sınavı için beklerken, üst sınıftan birkaç öğrenci geldi ve bana 'Ne söyleyeceksin?' diye sordular. 'Mozart'tan Kardeşlik Şarkısı' diye cevap verdim. Beni, 'Burası şan bölümü değil, oyunculuk okulu. Ağzından çıkanı vücudunla gösterebiliyor musun?' diye eleştirdiler. Hocalar çok güldü, ben de şarkıyı el hareketleriyle söylemeye başladım. Ne safmışım!" diyerek yıllar önceki deneyimini gülerek anlattı.