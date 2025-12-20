3 ünlü isme daha yakalama kararı
2026 Resmi Tatil Günleri Belli Oldu: İşte Tatil Takvimi!
Esnaftan kamu alacakları için yapılandırma talebi
Erdoğan: Savunma ihracatında dünyanın en büyük 11 ülkesi arasındayız
Yüzyılın Konut Projesi'ne 8,8 milyon başvuru yapıldı
Bakan Bayraktar: Enerji Bağımsızlığı İçin Zirveleri Aşıyoruz
81 ilde yıl sonuna kadar gıda denetimi seferberliği
YÖK Başkanı Özvar'dan Yeni Eğitim ve İstihdam Açıklamaları
TBMM'de bütçe maratonu yarın sona erecek
2026'da ekonomi ve ticarette yeni dönem
Bakan Güler: SDG'nin ferdi entegrasyonu şart
Perakende ticarette uygulanacak idari para cezaları belirlendi
Organize suç örgütlerine 6 ilde operasyon: 61 gözaltı
Ankara'da öğretmenleri ile alay eden 5 öğrenci okuldan atıldı
Eskişehir'de seferberlik: 4 gündür kayıp Türkçe öğretmeni aranıyor
Cizre'deki lisede taciz iddiası: Öğretmen gözaltında
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Kandilli Mühendisi açıkladı: Marmara'ya lapa lapa kar yağışı geliyor
Çelik Kubbe'de üretim başladı, 2 bin kilometre menzilli füze yolda!
Bakan Göktaş'tan 'kadına şiddet' açıklaması: Takipsizlikte bile itiraz ediyoruz
Valilikten 'AŞTİ'de çok sayıda evsiz barınıyor' iddiasına açıklama
Haluk Görgün duyurdu: ASELSAN Avrupa'da 400 milyon dolarlık imzayı attı!
Kasım Garipoğlu'nun mal varlığına el konuldu
İfadeye çağrılan Sadettin Saran'dan ilk açıklama
İçişleri açıkladı: Kocaeli'nde Rus menşeli İHA bulundu
Bakan Tekin'den belediyelere çağrı: Bize arsa verin, okul yapalım
MHRS'nin 2025 karnesi: Günde 1,7 milyon, yılda 388 milyon randevu!
SEDDK açıkladı: Sürücüye özel sigorta henüz başlamadı!
AK Parti'nin Terörsüz Türkiye raporunda umut hakkı yok, rehabilitasyon var
Eğitimin Nobel'inde Aysel öğretmen 50 finalist arasında!
İsrail Bu Kez Eurovision Israrına Bin Pişman Olacak!

Uluslararası müzik yarışması Eurovision, bu yıl kültürel bir şölene değil, derin siyasi ayrışmaya ev sahipliği yapıyor.

    Uluslararası müzik yarışması Eurovision, bu yıl kültürel bir şölene değil, derin siyasi ayrışmaya ev sahipliği yapıyor. Yarışmanın diplomatik bir boykota dönüşmesiyle harekete geçen yönetim, İsrail'i zora sokacak yeni kararlar aldı.

    Bu yıl 70'incisi gerçekleşecek olan uluslararası müzik yarışması "Eurovision", tarihinin en büyük krizi ile karşı karşıya. Avrupa Yayın Birliği'nin (EBU) İsrail'in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'nda yer alacağını açıklaması ve bu konuda geri adım atmaması tepkilerin çığ gibi büyümesine sebep oldu.

    Öyle ki EBU'nun ikiyüzlü tavrına net bir cevap veren İzlanda, İrlanda, Hollanda, Slovenya ve İspanya'nın ulusal yayın kuruluşları, İsrail'in yarışmada tutulmasını "ahlaken kabul edilemez" bularak 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'ndan çekilme kararı aldı.

    2024 yılında "The Code" şarkısı ile İsviçre'yi temsil eden ve Eurovision Şarkı Yarışması'nda şampiyon olan sanatçı Nemo ve 1994 şampiyonu İrlandalı şarkıcı Charlie McGettigan ödüllerini iade etti.

    Portekiz'i 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil etmek üzere ulusal elemelerde yarışan 16 sanatçı ise ortak açıklama yaparak İsrail'in katılımı halinde yarışmada yer almayacaklarını açıkladı.

    Tepkilerin ardı arkası kesilmezken büyük bir sorun zinciriyle karşı karşıya kalan Eurovision yönetimi ise tansiyonu düşürmek için yeni kararlar aldı.

    FİLİSTİN BAYRAKLARI ARTIK YASAK DEĞİL

    Yeni kararlara göre; artık yarışmada yapay alkış ve önceden kaydedilmiş seyirci sesleri kullanılmayacak. Ayrıca arenaya Filistin protesto bayraklarının da getirilmesine izin verilecek. Avusturya kamu yayıncısı ORF, İsrail sahnedeyken yükselen yuhalamaların da ses miksajıyla sansürlenmeyeceğini açıkça ifade etti.

    'Program direktörü Stefanie Groiss-Horowitz, "Yapay alkış eklemeyeceğiz. Tepki varsa, duyulacak" diyerek çizgiyi netleştirdi.

    Bu kararın İsrail'in performansını zora sokacağını düşünüyor.

    Eurovision'un bu kararları almasının arkasında ise düşük katılım yer alıyor. Avrupa Yayın Birliği (EBU), gelecek yıl yarışmaya sadece 35 ülkenin katılacağını belirtti. Bu, 2003 yılından beri görülen en düşük sayı.

20 Aralık 2025