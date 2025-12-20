İsrail Bu Kez Eurovision Israrına Bin Pişman Olacak!
Uluslararası müzik yarışması Eurovision, bu yıl kültürel bir şölene değil, derin siyasi ayrışmaya ev sahipliği yapıyor.
-
Uluslararası müzik yarışması Eurovision, bu yıl kültürel bir şölene değil, derin siyasi ayrışmaya ev sahipliği yapıyor. Yarışmanın diplomatik bir boykota dönüşmesiyle harekete geçen yönetim, İsrail'i zora sokacak yeni kararlar aldı.
-
Bu yıl 70'incisi gerçekleşecek olan uluslararası müzik yarışması "Eurovision", tarihinin en büyük krizi ile karşı karşıya. Avrupa Yayın Birliği'nin (EBU) İsrail'in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'nda yer alacağını açıklaması ve bu konuda geri adım atmaması tepkilerin çığ gibi büyümesine sebep oldu.
-
Öyle ki EBU'nun ikiyüzlü tavrına net bir cevap veren İzlanda, İrlanda, Hollanda, Slovenya ve İspanya'nın ulusal yayın kuruluşları, İsrail'in yarışmada tutulmasını "ahlaken kabul edilemez" bularak 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'ndan çekilme kararı aldı.
-
2024 yılında "The Code" şarkısı ile İsviçre'yi temsil eden ve Eurovision Şarkı Yarışması'nda şampiyon olan sanatçı Nemo ve 1994 şampiyonu İrlandalı şarkıcı Charlie McGettigan ödüllerini iade etti.
-
Portekiz'i 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil etmek üzere ulusal elemelerde yarışan 16 sanatçı ise ortak açıklama yaparak İsrail'in katılımı halinde yarışmada yer almayacaklarını açıkladı.
-
Tepkilerin ardı arkası kesilmezken büyük bir sorun zinciriyle karşı karşıya kalan Eurovision yönetimi ise tansiyonu düşürmek için yeni kararlar aldı.
-
FİLİSTİN BAYRAKLARI ARTIK YASAK DEĞİL
Yeni kararlara göre; artık yarışmada yapay alkış ve önceden kaydedilmiş seyirci sesleri kullanılmayacak. Ayrıca arenaya Filistin protesto bayraklarının da getirilmesine izin verilecek. Avusturya kamu yayıncısı ORF, İsrail sahnedeyken yükselen yuhalamaların da ses miksajıyla sansürlenmeyeceğini açıkça ifade etti.
-
'Program direktörü Stefanie Groiss-Horowitz, "Yapay alkış eklemeyeceğiz. Tepki varsa, duyulacak" diyerek çizgiyi netleştirdi.
-
Bu kararın İsrail'in performansını zora sokacağını düşünüyor.
-
Eurovision'un bu kararları almasının arkasında ise düşük katılım yer alıyor. Avrupa Yayın Birliği (EBU), gelecek yıl yarışmaya sadece 35 ülkenin katılacağını belirtti. Bu, 2003 yılından beri görülen en düşük sayı.