İsrail Bu Kez Eurovision Israrına Bin Pişman Olacak!

Bu yıl 70'incisi gerçekleşecek olan uluslararası müzik yarışması "Eurovision", tarihinin en büyük krizi ile karşı karşıya. Avrupa Yayın Birliği'nin (EBU) İsrail'in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'nda yer alacağını açıklaması ve bu konuda geri adım atmaması tepkilerin çığ gibi büyümesine sebep oldu.