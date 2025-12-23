7 Gündür Kayıp Olan Öğretmenden Kötü Haber!

ESKİŞEHİR Gökmeydan Mahallesi Dede Efendi Caddesi'ndeki evinden 16 Aralık tarihinde ayrılan ve bir daha geri dönmeyen Tuncay Arslan'ın yakınları durumu polise bildirerek kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından geniş çaplı bir inceleme başlatıldı.

PORSUK ÇAYI ARANDI

Polisin yaptığı araştırmada Tuncay Arslan?ın en son Doğualp Sokak?ta görüldüğü tespit edildi. Bu sokağın hemen yanında Porsuk Çayı bulunduğu için Türkçe öğretmeni Tuncay Arslan'ın çaya düşmüş olabileceği ihtimali gündeme geldi. Bunun üzerine ekipler, bot ve kanolarla su yüzeyinde arama yaparken, sondayla da su altını kontrol etti.